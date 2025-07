Leons XIV pieprasa respektēt katras personas cieņu

27. jūlijā, pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests apliecināja, ka ir no sirds līdzās visiem tiem cilvēkiem pasaulē, kuri cieš no konfliktiem un vardarbības. “Katram cilvēkam ir Dieva dota neatņemama cieņa”, viņš atgādināja. Leons XIV sveica Vatikāna Radio / Vatican News un pateicās par kalpojumu daudzās pasaules valodās.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vispirms pāvests atgādināja, ka šajā dienā tiek svinēta 5. Pasaules vecvecāku un veco ļaužu diena par tematu: “Svētīgs ir tas, kurš nav pazaudējis cerību”. Viņš aicināja raudzīties uz vecvecākiem un senioriem kā cerības lieciniekiem, kuri var izgaismot jauno paaudžu dzīves ceļu. “Nepametīsim viņus vienus, bet stiprināsim ar viņiem mīlestības un lūgšanas derību”, mudināja Leons XIV.

Uzrunājot svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, Romas bīskaps pievērsās Taizemei, Kambodžai, Sīrijai, Gazas joslai un visiem citiem kariem, kas plosās pasaulē. Pēc Angelus lūgšanas viņš uzticēja Marijai – Miera Karalienei, “nevainīgos konfliktu upurus un valdības, kam ir vara tos izbeigt”.

“Mana sirds ir kopā ar visiem, kas cieš no konfliktiem un vardarbības pasaulē”, sacīja pāvests. “Es īpaši lūdzos par cilvēkiem, kas iesaistīti sadursmēs uz Taizemes un Kambodžas robežas, jo īpaši par bērniem un bēgļu ģimenēm. Lai Miera Karalis iedvesmo visus meklēt dialogu un izlīgumu. Es lūdzos par vardarbības upuriem Sīrijas dienvidos. Es ar lielām bažām sekoju līdzi ļoti smagajai humanitārajai situācijai Gazā, kur civiliedzīvotāji cieš no bada un joprojām ir pakļauti vardarbībai un nāvei. Es atkārtoju savu uzstājīgo aicinājumu pārtraukt uguni, atbrīvot ķīlniekus un pilnībā ievērot humanitāro tiesību normas”.

Leons XIV uzsvēra, ka “katram cilvēkam ir paša Dieva dota neatņemama cieņa”. “Es aicinu visas konfliktā iesaistītās puses to atzīt un pārtraukt jebkādu rīcību, kas to pārkāpj”, viņš sacīja. “Es aicinu vest pārrunas par nākotni, kurā visas tautas varētu dzīvot mierā, un noraidīt jebkādu rīcību, kas to varētu apdraudēt. Es uzticu Marijai, Miera Karalienei, nevainīgos konfliktu upurus un valdības, kam ir vara tos izbeigt.”

Uzrunas turpinājumā pāvests apsveica Vatikāna Radio / Vatican News, kas, lai šajā Jubilejas laikā būtu tuvāk ticīgajiem un svētceļniekiem, Svētā Pētera laukumā, zem Bernīni kolonādes, kopā ar L’Osservatore Romanu redakciju atvēra nelielu studiju. Leons XIV pateicās par kalpojumu daudzās valodās, kas ļauj izplatīt pāvesta balsi pa visu pasauli, un pateicās “visiem žurnālistiem, kas veicina miera un patiesības komunikāciju”.

Romas bīskaps savā uzrunā itāļu valodā sirsnīgi sveicināja dažādu zemju jauniešus, kuri ieradās Mūžīgajā pilsētā, lai piedalītos “Jaunatnes jubilejā”, un novēlēja, lai tā ikvienam kļūtu par izdevību satikt Kristu un būt stiprinātiem ticībām, kā arī cītīgi sekot Viņam, ievērojot Viņa mācību savā dzīvē. Leons XIV to pašu atkārtoja arī angļu un spāņu valodā.