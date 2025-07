Pāvests tiekas ar Vatikāna bērnu vasaras nometnes dalībniekiem

3. jūlijā pāvests devās uz Pāvila VI zāli, lai tiktos ar bērnu vasaras nometnes “Estate Ragazzi” dalībniekiem, kuriem šoreiz bija pievienojušies arī bērni no Ukrainas, ko šobrīd ir uzņēmusi Itālijas Caritas. Svētais tēvs runāja ar viņiem par bērnību, piedalīšanos Misē, atšķirībām un pieņemšanu, kā arī par kara tēmu, un aicināja klātesošos jau tagad kļūt par miera un draudzības veidotājiem, nevis veicināt naidu un skaudību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Leons XIV vispirms satikās ar aptuveni 300 bērniem un jauniešiem no kara plosītās Ukrainas, kurus pa vasaru uzņem pie sevis Itālijas Caritas, un pēc tam – ar 310 bērniem un pusaudžiem, kuri piedalās vasaras nometnē Estate Ragazzi in Vaticano, kas tulkojumā nozīmē “Vasara bērniem Vatikānā”. Šāda veida nometnes Vatikāna teritorijā tiek rīkotas kopš 2020. gada Svētā Krēsla un Vatikāna valsts pārvaldes iestāžu darbinieku bērniem vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Pāvests viņiem pievienojās īsi pirms plkst. 12.00, pēc audienču beigām.

Saskaņā ar Svētā Krēsla preses dienesta izdoto paziņojumu, pāvestu sagaidīja vasaras nometnes animatori. Tikšanās laikā viņš sarunājās ar bērniem un atbildēja uz dažiem jautājumiem. Leons XIV pastāstīja viņiem par savu bērnību, piedalīšanos Svētajā Misē, kur satika citus bērnus, draugus, bet galvenokārt par vietu, kur satika “vislabāko draugu, Jēzu”.

Tad viņš runāja par atšķirībām un pieņemšanu, vispirms veltot dažus sveiciena vārdus angļu valodā ukraiņu bērniem un piebilstot, ka “ir svarīgi citam citu cienīt, neapstāties pie atšķirībām, bet veidot tiltus, draudzību, jo mēs visi varam būt draugi, brāļi, māsas”.

Atbildot uz jautājumu par karu, pāvests paskaidroja, ka jau no mazotnes ir jāiemācās būt miera un draudzības veidotājiem, neiesaistīties karā un cīņās, nekad neizraisīt naidu un skaudību: “Jēzus aicina mūs visus būt draugiem”, tāpēc ir svarīgi jau “no mazotnes iemācīties savstarpēju cieņu, saskatīt otrā sevi”.

Bērni atnesa pāvestam dāvanas, tostarp lietas, ko viņi bija izgatavojuši vasaras nometnē, kā arī suvenīrus, zīmējumus un darbus, ko bija sagatavojuši mazie ukraiņi. Pēc kopīgo fotogrāfiju uzņemšanas pāvests Leons XIV aicināja visus kopā lūgties Ave Maria un svētīja klātesošos.