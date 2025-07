Marijas uzticība Dievam – paraugs karabiniera uzticībai tautai

Otrdien, 15. jūlijā, pāvests celebrēja Svēto Misi Kastelgandolfo Karabinieru pārvaldes ēkas kapelā. Klātesošo vidū bija aizsardzības ministrs Gvido Kroseto un Itālijas militārais ordinārijs, arhibīskaps Džanfranko Saba. Svētais tēvs aicināja sargāties no kārdinājuma domāt, ka ļaunums varētu uzvarēt.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Dārgie brāļi un māsas, Evaņģēlijs, ko mēs dzirdējām, mums atklāj šo divu vārdu patieso kristīgo nozīmi. Brālis un māsa ir vārdi, kas izsaka attiecības, kurus mēs bieži atkārtojam liturģijā kā sveicienu, kā tuvības un mīlestības zīmi”, teica Leons XIV. “Jēzus, Dieva vienpiedzimušais Dēls, izskaidro to nozīmi saistībā ar sevi un savu Tēvu, atklājot saikni, kas ir spēcīgāka par asinsradniecību, jo tā aptver mūs visus, vienojot katru vīrieti un sievieti. Patiesi, mēs visi esam Jēzus brāļi un māsas, kad pildām Dieva gribu, proti, kad dzīvojam, mīlot cits citu, kā Dievs mīlējis mūs.”

Homīlijas turpinājumā pāvests norādīja, ka tādā veidā katras attiecības – gan pašā Dievā, gan Dieva attiecības ar mums – kļūst par dāvanu: kad Viņa vienīgais Dēls kļūst par mūsu brāli, Viņa Tēvs kļūst par mūsu Tēvu, un Svētais Gars, kas vieno Tēvu un Dēlu, iemājo mūsu sirdīs. Dieva mīlestība ir tik liela, ka Jēzus pat savu Māti Mariju nepatur sev, bet pie krusta nodod viņu mums par māti.

Mateja evaņģēlijā lasām: “Ikviens, kas pilda mana Tēva, kas ir debesīs, gribu, tas ir mans brālis, māsa un māte” (12, 50). Šie vārdi jo īpaši liek mums saprast, ka Marija kļūst par Jēzus māti, jo viņa ar mīlestību klausās Dieva vārdu, uzņem to savā sirdī un dzīvo saskaņā ar to – sacīja pāvests, piebilstot, ka Marijas dzīves jēga pastāv tieši uzticībā no Dieva saņemtajam Vārdam: dzīvības Vārdam, ko viņa pieņēma, nesa savā klēpī un dāvāja pasaulei.

Turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, ka 2025. gadā aprit 75 gadi kopš uzticīgās Jaunavas – Virgo fidelis – pasludināšanas par Karabinieru aizbildni. Pāvests Pijs XII 1949. gadā tieši Kastelgandolfo no bruņoto spēku ģenerālkomandiera pieņēma šo priekšlikumu. “Pēc kara traģēdijas, morālās un materiālās atjaunošanās periodā, Marijas uzticība Dievam kļuva par paraugu katra karabiniera uzticībai dzimtenei un itāļu tautai”, sacīja Leons XIV. “Šis tikums izsaka nesavtību, šķīstību, neatlaidīgu iestāšanos kopējā labuma labā, ko karabinieri aizsargā, garantējot sabiedrības drošību un aizstāvot visu cilvēku tiesības, it īpaši to, kuri atrodas briesmās.”

Pāvests pateicās karabinieriem par viņu kalpojumu ne tikai Itālijai un tās pilsoņiem, bet arī Svētajam Krēslam un svētceļniekiem, kas apmeklē Romu. Viņš pateicās klātesošajiem par to, ko tie dara, pildot savus pienākumus, un piekodināja, saskaroties ar netaisnībām, kas kaitē sociālajai kārtībai, nepadoties kārdinājumam domāt, ka ļaunums var uzvarēt. “Īpaši šajā karu un vardarbības laikā palieciet uzticīgi savam zvērestam”, mudināja Leons XIV. “Kā valsts kalpi, reaģējiet uz noziegumiem ar likuma un godīguma spēku”. Noslēdzot homīliju, Romas bīskaps aicināja klātesošos šīs Mises laikā pieminēt tos karabinierus, kuri, pildot amata pienākumus, atdeva savu dzīvību.