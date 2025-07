Pāvests: Kristus patiesība - katoliskās izglītības kompass

Gvadalaharā, Meksikā, norisinās Katoļu universitāšu federācijas (FIUC) 28. Ģenerālā asambleja. Pāvests Leons XIV nosūtīja tās dalībniekiem adresētu vēstījumu, kurā uzsver katoliskās izglītības cildeno misiju – būt par ceļvedi Kristus patiesībā un gaismā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Katoļu universitāšu federācijas, kas šogad svin 100 gadu jubileju, sanāksmes tēma saistās ar aicinājumu uz harmoniju: "Katoļu universitātes - zināšanu horeogrāfija". Šī metafora, kā norāda Svētais tēvs, nes sevī prieku un dinamiku, bet arī liek aizdomāties: kāda mūzika mūs virza? Mūsu laikmets ir pilns ar "sirēnu dziesmām" – ar jaunumu, popularitātes un viltus drošības solījumiem. Šajā kontekstā Romas bīskaps citē svētā Bonaventūras teicienu par "prāta ceļu pie Dieva" un svētā Augustīna pamācību par to, ka dvēsele pati par sevi nav gaismas un spēka avots: to apgaismo un atdzīvina tikai saskarsme ar mūžīgo un nemainīgo patiesību.

Leons XIV atgādina, ka universitātes vide ar tās daudzveidīgajām pasaules uzskatu sistēmām Baznīcai nav sveša. Jau no pirmajiem kristiešu sludināšanas soļiem tai bija nepieciešams parādīt, kā Kristus vēsts saskan vai atšķiras no citiem priekšstatiem par cilvēku un sabiedrību. Vēstījumā Svētais tēvs citē apustuļa Pāvila jautājumu Romas kristiešiem. Viņš lūdza viņus salīdzināt savu pašreizējo dzīvesveidu ar iepriekšējo: "Un kādus augļus jūs toreiz ieguvāt par to, no kā tagad kaunaties? Jo viņu gals ir nāve" (Rm 6,21). Antīkās pasaules gudrība, - norāda pāvests, beidzās ar iznīcību, jo tai trūka Jēzus Kristus – Vārda un Gudrības, caur kuru viss ir radīts.

"Kristus nav svešs racionālajai diskusijai; Viņš ir stūrakmens, kas piešķir jēgu un harmoniju visām mūsu domām, centieniem un plāniem uzlabot pašreizējo dzīvi, piešķirt mērķi un transcendenci cilvēka pūliņiem," vēstījumā raksta Svētais tēvs.

Atsaucoties uz svēto Akvīnas Tomu, Romas bīskaps uzsver, ka Kristū- Gudrībā apvienojas viss raksturīgākais ticībai un viss universālākais cilvēka prātam. Šajā kontekstā gudrība kļūst par dabisku tikšanās vietu visām kultūrām un visām domāšanas formām. Ir svarīgi neattālināties no Kristus un nemazināt Viņa unikālo lomu, lai veidotu auglīgu un cieņpilnu dialogu, - atgādina pāvests.

Vēstules beigās pāvests Leons XIV izsaka cerību, ka Kristus-Gudrība – "iemiesotā Patiesība, kas pievelk pasauli pie sevis" – kļūs par kompasu universitātes misijai un ka Kristus iepazīšana ar mīlestību kļūs par "impulsu jaunai evaņģelizācijai katoļu augstākajā izglītībā".