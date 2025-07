Pāvests katoļu influenceriem: fokusējieties uz Kristu un veiciniet vienotību

Digitālo misionāru un katoļu ietekmētāju Jubilejas otrās dienas, 29. jūlija, rītā tās dalībnieki no daudzām pasaules valstīm pulcējās Svētā Pētera bazilikā, lai piedalītos Evaņģelizācijas dikastērija proprefekta kardināla Antonio Tagles vadītajās Euharistijas svinībās. Pēc Svētās Mises klātesošos itāļu, angļu un spāņu valodā uzrunāja pāvests Leons XIV.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesācis ar Svētā Krusta zīmi un augšāmcēlušā Kristus miera sveicienu, pāvests sacīja:

Dārgie brāļi un māsas, mēs iesākām ar šo sveicienu: miers lai ir ar jums!

Cik ļoti mums ir vajadzīgs miers šajā laikā, ko sašķeļ naids un kari. Un cik ļoti šodien mūs aicina liecināt Augšāmcēlušā sveiciens: „Miers jums!” (Jņ 20, 19). Miers lai ir ar mums visiem. Mūsu sirdīs un mūsu darbos.

Tā ir Baznīcas misija: sludināt pasaulei mieru! Mieru, kas nāk no Kunga, kas ir uzvarējis nāvi, kas mums nes Dieva piedošanu, kas mums dāvā Tēva dzīvību, kas mums rāda mīlestības ceļu!

1. Šo misiju Baznīca šodien uztic arī jums, kas esat šeit Romā, lai svinētu savu Jubileju, lai atjaunotu apņemšanos dzīvināt ar kristīgo cerību sociālos tīklus un digitālo vidi. Miers ir jāmeklē, jāsludina, jādalās visur – gan dramatiskās kara vietās, gan to cilvēku sirdīs, kas zaudējuši dzīves jēgu un iekšējās, garīgās dzīves garšu. Un šodien, varbūt vairāk nekā jebkad agrāk, mums ir vajadzīgi mācekļi misionāri, kuri nes pasaulē Augšāmcēlušā dāvanu; kuri piešķir balsi cerībai, ko mums dod Dzīvais Jēzus, līdz pat zemes robežām (sal. Ap. 1, 3-8); kuri aizsniedz visas tās vietas, kur ir sirds, kas gaida, sirds, kas meklē, sirds, kam ir vajadzība. Jā, līdz pat zemes robežām, eksistenciālajām robežām, kur nav cerības.

2. Šajā misijā ir vēl viens izaicinājums: digitālajā telpā vienmēr meklējiet “Kristus cietošo miesu” katrā brāli un māsā. Šodien mēs atrodamies jaunā kultūrā, kas ir ar tehnoloģijām un tehnoloģiju dziļi ietekmēta un veidota. Mūsu – jūsu – uzdevums ir panākt, lai šī kultūra paliktu cilvēcīga.

Zinātne un tehnika ietekmē veidu, kādā mēs esam un dzīvojam pasaulē, ietekmējot pat mūsu izpratni par sevi un mūsu attiecības ar citiem un ar Dievu. Bet nekas, kas nāk no cilvēka un viņa prāta, nedrīkst tikt izmantots tā, ka tiek pazemota otra cilvēka cieņa. Mūsu, jūsu uzdevums ir kopīgi veicināt kristīgā humānisma kultūru. Tas mums visiem ir “tīkla” skaistums.

Saskaroties ar kultūras pārmaiņām vēstures gaitā, Baznīca nekad nav palikusi pasīva; tā vienmēr ir centusies apgaismot katru laikmetu ar Kristus gaismu un cerību, atšķirt labo no ļaunā, to, kas ir labs, no tā, kas ir jāmaina, jāpārveido, jāattīra.

Mūsdienās, kultūrā, kur gandrīz visā ir klātesoša digitālā dimensija, laikā, kad mākslīgā intelekta rašanās iezīmē jaunu ģeogrāfiju cilvēku dzīvē un visā sabiedrībā, šis ir izaicinājums, kuram mums jāpievēršas, pārdomājot savu liecību – to, vai mūsu vārdi saskan ar mūsu darbiem, savu spēju klausīties un runāt, saprast un tikt saprastiem. Mums ir pienākums kopīgi attīstīt domāšanas un izteiksmes veidu, kas, atbilstoši savam laikam, piešķirtu balsi Mīlestībai.

Runa nav tikai par satura radīšanu, bet sastapšanos ar sirdīm, meklējot tos, kas cieš un kam nepieciešams iepazīt Kungu, lai dziedētu savas brūces, pieceltos un atrastu jēgu, sākot vispirms ar sevi un savu nabadzību, nometot visas maskas un atzīstot, ka mums pašiem vispirms ir nepieciešams Evaņģēlijs. Un tas jādara kopā.

3. Un tas mūs ved pie trešā aicinājuma jums visiem: “Ejiet un salabojiet tīklus!” Jēzus aicināja savus pirmos apustuļus, kad tie bija aizņemti ar savu zvejas tīklu labošanu (sal. Mt 4, 21-22). Viņš to prasa arī no mums, patiesībā Viņš prasa no mums šodien veidot citus tīklus: attiecību tīklus, mīlestības tīklus, dāsnas dalīšanās tīklus, kur valdītu autentiskas un dziļas draudzības saites. Tīklus, kur var salabot to, kas ir salauzts, kur var dziedēt no vientulības, neskaitot sekotāju (follower) skaitu, bet katrā sastapšanās reizē piedzīvojot Mīlestības bezgalīgo lielumu. Tīklus, kas dod vietu vairāk citiem nekā sev, kur nekāds “burbulis” nevar apslāpēt vājāko balsis. Tīklus, kas atbrīvo, kas glābj. Tīklus, kas liek mums atklāt skaistumu, skatoties acīs. Patiesības tīklus. Tādējādi katrs kopīgi dalīta labuma stāsts būs vienota, bezgalīga tīkla mezgls: tīklu tīkls, Dieva tīkls.

Tāpēc esiet vienotības veicinātāji, spējīgi pārraut šķelšanās un polarizācijas loģiku, individuālismu un egocentrismu. Esiet centrēti uz Kristu, lai uzvarētu pasaules loģiku, viltus ziņas, vieglprātību – ar patiesības skaistumu un gaismu (sal. Jņ 8, 31-32).

Un tagad, pirms es jūs svētīšu un uzticēšu jūsu liecību Kungam, es vēlos pateikties jums par visu labo, ko esat darījuši un darāt savā dzīvē, par jūsu sapņiem, par jūsu mīlestību pret Kungu Jēzu un par jūsu mīlestību pret Baznīcu, par palīdzību, ko sniedzat tiem, kas cieš, par jūsu ceļu digitālajos ceļos.