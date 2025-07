Pāvests atgriezies Vatikānā: "nē" ieročiem, "jā" cilvēka cieņas ievērošanai

Otrdienas, 22. jūlija, vakarā pāvests Leons XIV atgriezās Vatikānā no savas vasaras rezidences Kastelgandolfo, kur viņš uzturējās kopš 6. jūlija. Pirms izbraukšanas viņš pārmija dažus vārdus ar žurnālistiem un atbildēja uz viņu jautājumiem par starptautiskajām aktualitātēm. “Baznīcas bass joprojām ir svarīga, turpināsim veicināt mieru”, sacīja Leons XIV.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jautāts par iespēju doties uz kara zonām, piemēram, Gazu, pāvests atbildēja, ka “patiešām ir daudz vietu”, uz kurām viņš “personīgi gribētu doties”, tomēr “tas nav obligāti risinājums, lai atrastu atbildi”. “Ir jāmudina visi nolikt ieročus, atteikties no ikvienas to tirdzniecības, kas slēpjas aiz katra kara, jo bieži vien ieroču tirdzniecības rezultātā cilvēki kļūst tikai par bezvērtīgiem instrumentiem”, teica Romas bīskaps, piebilstot, ka vienmēr ir jāliek uzsvars uz cilvēka cieņu, neatkarīgi no tā, vai viņš ir kristietis, musulmanis vai pieder kādai citai reliģijai. “Mēs visi esam Dieva bērni, radīti pēc Dieva attēla. Tāpēc turpināsim šos centienus”, atgādināja Leons XIV.

Runājot par savu uzturēšanos Kastelgandolfo, pāvests pauda gandarījumu un atzina, ka viņam bija iespēja “mazliet pamainīt vidi”. “Taču tās bija darba brīvdienas,”, viņš sacīja, “es nekad nepārtraucu sekot līdzi aktualitātēm. Paldies Dievam, Baznīcas balss joprojām ir svarīga, turpināsim veicināt mieru”.

Kā jau ziņots, 13. jūlija rītā Leons XIV celebrēja Svēto Misi Kastelgandolfo Svētā Toma no Villanovas draudzē, bet 20. jūlijā – netālu esošās Albano pilsētiņas katedrālē. Kastelgandolfo atrodas pie Albano ezera, 24 km attālumā no Romas. Pāvests tur atgriezīsies vēlreiz augusta vidū.