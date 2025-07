Migranti – cerības misionāri. Pāvesta vēstījums 111. Migrantu un bēgļu dienai

FILE PHOTO: Fleeing Sudanese seek refuge in Chad (ZOHRA BENSEMRA)

Piektdien, 25. jūlijā, Vatikānā publicēts pāvesta Leona XIV vēstījums 111. Pasaules migrantu un bēgļu dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 4. un 5. oktobrī. Vēstījuma tēma "Migranti - cerības misionāri".

Silvija Krivteža – Vatikāns

Migrantu un misiju diena

Ievadā pāvests Leons XIV atgādina, ka šogad pēc pāvesta Franciska gribas šīs dienas svinības tiks apvienotas ar migrantu un pasaules misiju jubileju, kas notiks 4. un 5. oktobrī. "Tas rada iespēju pārdomāt saikni starp cerību, migrāciju un misiju," vēstījumā raksta Svētais tēvs.

Modināt cerību nākotnei

Pāvests atgādina par kariem, vardarbību, netaisnību, kā arī par ekstremāliem laika apstākļiem, kas liek miljoniem cilvēku pamest savu dzimteni un meklēt patvērumu citur. "Izplatītā tendence rūpēties tikai par ierobežotu grupu interesēm rada nopietnus draudus daudzpusējai sadarbībai, kopējā labuma sasniegšanai un globālajai solidaritātei visas cilvēces labā. Perspektīva par atjaunoto bruņošanās sacensību un jaunu ieroču, tostarp kodolieroču, izstrādi, kā arī nepietiekama uzmanība pašreizējās klimata krīzes postošajām sekām un dziļā ekonomiskā nevienlīdzība padara šodienas un nākotnes izaicinājumus arvien sarežģītākus. Saskaroties ar teorijām par globālu iznīcību un biedējošiem scenārijiem, ir svarīgi, lai cilvēku sirdīs arvien vairāk augtu vēlme cerēt uz labāku nākotni, kas ir neatņemama daļa no Dieva plāna cilvēcei un visai radībai."

Cerības liecinieki

Pēc Romas bīskapa domām, šādas cerības liecinieki šodien ir migranti, bēgļi un pārvietotās personas. Viņi to piedzīvo savā ikdienas dzīvē, paļaujoties uz Dievu, pārvarot grūtības un raugoties uz nākotni. Viņos atdzimst izvēlētās tautas ceļojuma pieredze: "Dievs, kad Tu izgāji savas tautas priekšā, kad Tu staigāji pa tuksnesi, tad drebēja zeme, lāsoja debesis Dieva priekšā. Tu, Dievs, liki nolīt dāsnam lietum, savu iztvīkušo mantojumu Tu atspirdzināji. Tavs pulks tur apmetās dzīvot, Tu, Dievs, atspirdzināji nelaimīgos ar saviem labumiem" (Ps 68,8-11). Katoļu Baznīcas katehisms māca: "Cerības tikums atbilst alkām pēc laimes, ko Dievs ielicis katra cilvēka sirdī; tas aptver visas tās ilgas, kas iedvesmo cilvēka rīcību" (1818). Un tieši laimes meklējumi, un iespēja to atrast citur, ir viens no galvenajiem mūsdienu cilvēku mobilitātes motīviem, - vēstījumā raksta Svētais tēvs.

Ceļā uz debesu tēviju

Pāvests Leons XIV uzsver, ka migranti un bēgļi atgādina Baznīcai par tās svētceļojuma dimensiju, kas pastāvīgi vērsta uz debesu tēvijas sasniegšanu un ko uztur cerība. "Katru reizi, kad Baznīca pakļaujas kārdinājumam "stāvēt uz vietas", tā pārstāj būt civitas peregrina – Dieva tauta, kas ceļo uz debesu tēviju (sal. Augustīns, Dieva pasaule, XIV–XVI grāmata), tā pārstāj būt "pasaulē" un kļūst "no pasaules" (sal. Jņ 15, 19). Runa ir par kārdinājumu, kāds bija vērojams jau pirmajās kristiešu kopienās, tāpēc apustulis Pāvils atgādina Baznīcai, ka "mēs dzīvojam debesīm, no kurienes arī gaidām Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu Kristu. Viņš pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, ar spēku, kurā Viņš spēj pakārtot sev" (Fil 3,20-21).

Katoļu migrantu misija

Pāvests arī uzsver katoļu migrantu un bēgļu īpašo misiju. "Pateicoties savam garīgajam entuziasmam un dzīvespriekam," raksta Leons XIV, "viņi var dot svarīgu ieguldījumu sastingušu un gausu baznīcas kopienu atdzimšanā, kurās bīstami paplašinās garīgais tuksnesis. Viņi var kļūt par cerības misionāriem valstīs, kas viņus uzņem, atverot jaunus ticības ceļus tur, kur vēl nav nonākusi Jēzus Kristus vēsts, vai uzsākot starpreliģiju dialogu, kas sastāv no ikdienas dzīves un kopīgu vērtību meklējumiem. Tāpēc viņu klātbūtne ir jāatzīst un jānovērtē kā patiesa Dieva svētība, kā iespēja atvērties Dieva žēlastībai, kas dod savai Baznīcai jaunu enerģiju un cerību. "Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži, to neapzinoties, ir uzņēmuši eņģeļus" – vēstulē ebrejiem raksta apustulis Pāvils.

Marijas aizbildniecībā

Vēstījuma noslēgumā Svētais tēvs uztic visus migrantus, bēgļus un tos, kas viņus pavada, Vissvētākās Jaunavas Marijas, migrantu mierinātājas, aizbildniecībai, lūdzot, "lai viņa stiprina viņu cerību un atbalsta viņu centienus veidot pasauli, kas arvien vairāk līdzinātos Dieva valstībai, patiesajai dzimtenei, kas gaida mūs mūsu ceļojuma beigās".