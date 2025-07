Leons XIV: pasaule deg klimata pārmaiņu un karu dēļ

“Zemes un nabadzīgo cilvēku sauciens ir dzirdams, jo tas ir sasniedzis Dieva sirdi,” brīdināja pāvests trešdien, 9. jūlijā, Svētajā Misē, ko viņš celebrēja Laudato si’ dārzā, Kastelgandolfo, par radības aizsardzību. “Mūsu uzdevums,” viņš uzsvēra, “ir rūpēties par radību, nest tai mieru un izlīgumu”. Šī dievkalpojuma laikā pirmo reizi tika izmantota jaunā lūgšanu formula, kas pavisam nesen tika pievienota Romas Misālei Misei “pro custodia creationis” (par radības aizsardzību).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests Leons XIV Borgo Laudato si’, Kastelgandolgo, celebrēja pirmo Svēto Misi par radības aizsardzību. Šī vieta, ko 2023. gadā izveidoja Francisks un kas atrodas pāvestu vasaras rezidencē, 25 km attālumā no Romas, ir nozīmīga iniciatīva formācijai integrālajā ekoloģijā. Šāda formācija ir pieejama visiem, kuri vēlas padziļināt savu saikni ar radību.

Leons XIV savā homīlijā norādīja, ka Borgo Laudato si’, kas tapis pēc pāvesta Franciska gribas, ir “laboratorija”, kurā jādzīvo harmonijā ar radību, kas ir mūsu dziedināšanas un izlīguma avots, un jāizstrādā jaunus un efektīvus veidus, kā rūpēties par mums uzticēto dabu.

Ekoloģiskā krīze un konflikti

Pāvests pievērsa uzmanību situācijai, kādā šobrīd atrodas pasaule. Tā deg klimata sasilšanas un bruņoto konfliktu dēļ. Līdz ar to ir ļoti aktuāli pāvesta Franciska vēstījumi, kas ietverti enciklikās Laudato si' un Fratelli tutti. Dievs visu radīja ar bezgalīgu mīlestību, dodot mums dzīvību – uzsvēra Leons XIV. Tāpēc svētais Francisks no Asīzes sauc radības par brāļiem, māsām, mātēm. Romas bīskaps aicināja ikvienu “skatīties kontemplatīvi”, jo kontemplatīvs skatiens var izmainīt mūsu attiecības ar radību un izvest mūs no ekoloģiskās krīzes, kuras cēlonis ir grēka dēļ sarautās attiecības ar Dievu, savu tuvāko un zemi.

Zemes sauciens

Rūpēties par radību, nest mieru un izlīgumu joprojām ir “uzdevums, ko mums uzticējis Kungs”, atgādināja pāvests. Zemes un nabagu sauciens ir dzirdams, jo tas ir sasniedzis Dieva sirdi. “Mūsu sašutums ir Viņa sašutums, mūsu darbs ir Viņa darbs,” viņš sacīja savā homīlijā.

Spēks, kas savalda vētru

Svētais Tēvs savā homīlijā izcēla arī Dieva Valstības sludināšanu ar līdzībām, caur kurām Jēzus atklāj mūsu dziļo saikni ar zemi un ūdeņiem, ar gadalaiku maiņām un radību dzīvi. Pāvests izcēla arī brīnumu, ko Jēzus paveica laivā, kad bija kopā ar saviem mācekļiem. Atrodoties satrakotā jūrā, visi bija baiļu pārņemti un lūdza Viņa palīdzību. Tad Jēzus piecēlās, apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. “Kas tas ir, ka vēji un jūra viņam paklausa?” (Mt 8,27) – jautāja mācekļi. “Izbrīns, ko izraisa šis jautājums, ir pirmais solis, kas mūs atbrīvo no bailēm,” sacīja pāvests. Apklusinot vēju un jūru, “Jēzus atklāj savu dzīvības un pestīšanas spēku, kas valda pār tiem spēkiem, kuru priekšā radībām liekas, ka ir pazudušas”.

“Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņš ir arī miesas – Baznīcas galva. Viņš ir sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai Viņš starp visiem būtu pirmais”, raksta apustulis Pāvils Vēstulē kolosiešiem (1, 15). Pāvests atzina, ka mācekļu bailes vētras laikā ir salīdzināmas ar “lielas daļas cilvēces” bailēm. Tomēr Jubilejas kodols ir cerība. Mēs to esam sastapuši Jēzū, pasaules Pestītājā. Viņš vienmēr nomierina vētru. Viņa spēks netraucē, bet rada; tas neiznīcina, bet ļauj būt, dod jaunu dzīvi.

Euharistija un radība

Homīlijas noslēgumā Leons XIV atgādināja, cik ļoti Euharistija piešķir jēgu mūsu darbiem un kalpo tiem par atbalstu. Jo, kā savā laikā uzsvēra pāvests Francisks, Euharistija ir visas radības kalngals un virsotne. “Žēlastība, kas tiecas atklāties redzamā veidā, sasniedz brīnišķīgu izpausmi, kad pats Dievs, kļūstot par cilvēku, nāk, lai ļautu savam radījumam sevi apēst”, teica Leons XIV. Kungs iemiesojās, tādējādi kļūdams par vienu no mums. Viņš mūs aizsniedza caur matērijas fragmentu, ne no augšas, bet no iekšienes, lai mēs varētu Viņu sastapt mūsu pašu pasaulē.