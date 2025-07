Leons XIV jauniešiem: jūs esat cerības vēsts

"Jums ir iespēja sniegt cerības vēsti, lūgsimies par mieru pasaulē" – pāvests Leons XIV teica jauniešiem, kas bija sapulcējušies uz Jauniešu jubilejas atklāšanas svinībām Romā. Svētās Mises noslēgumā Svētā Pētera laukumā negaidīti ieradās pāvests. Braucot automašīnā, viņš sveicināja jauniešus, kuri atbildēja ar priekpilniem saucieniem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pārsteigums jauniešu vidū

Pāvesta Leona XIV ierašanās Svētā Pētera laukumā nebija paredzēta otrdienas svinību programmā. Romas bīskapa brauciena laikā tūkstošiem cilvēku sveica viņu, saucot: "Mēs esam pāvesta jaunieši." Laukumā bija redzami arī dažādu valstu karogi.

Pāvests ar cerības un miera vēstījumu

Īsā uzrunā pāvests atsaucās uz Jēzus vārdiem: "Jūs esat pasaules sāls, jūs esat pasaules gaisma." Leons XIV, vēršoties pie 120 tūkstošiem jauniešu no visas pasaules, aicināja, lai viņu prieks un entuziasms par Kristu būtu dzirdams visā pasaulē. "Cerēsim, ka jūs vienmēr būsiet spožas cerības zīmes pasaulei," sacīja pāvests.

Romas bīskaps piebilda, ka Jauniešu jubilejas dalībniekiem šajās dienās ir iespēja nodot cerības, Dieva žēlastības un Viņa gaismas vēsti Romai, Itālijai un visai pasaulei. "Iesim kopā ar savu ticību Jēzum Kristum," aicināja Svētais tēvs.

Leons XIV aicināja jauniešus lūgties par mieru. "Sauksim: mēs gribam mieru pasaulē! Lūgsimies par mieru. Būsim Jēzus Kristus miera un izlīguma liecinieki – tam, ko visi meklē," uzsvēra pāvests.

Uz tikšanos Tor Vergatā!

Noslēgumā Svētais tēvs paziņoja par savu tikšanos ar jauniešiem. "Tiksimies Tor Vergatā! Lai jums jauka nedēļa!" – ar šiem vārdiem pāvests atvadījās no jauniešiem. Tor Vergatas universitātes pilsētiņa ir vieta, kur sestdien, 2. augustā, notiks vigīlijas vakars un svētdien, 3. augustā – pāvesta svinētā Svētā Mise, ar ko noslēgsies 2025. gada Jauniešu jubileja. Tor Vergata ir pazīstama arī ar neaizmirstamo tikšanos ar svēto Jāni Pāvilu II Pasaules Jauniešu dienās 2000. gadā.

Šodien un rīt Jubilejas dalībniekiem ir laiks, lai šķērsotu Svētās durvis četrās pāvesta bazilikās. Turpināsies arī Dialoga ar pilsētu dienas – virkne kultūras, mākslas un garīgu pasākumu, kas tiek organizēti dažādās vietās Romā. To mērķis ir dot jauniešiem iespēju labāk iepazīt Mūžīgo pilsētu, tās garīgo mantojumu un apmainīties ar pieredzi ar vienaudžiem no dažādām valstīm. Piektdiena būs Gandarīšanas diena, kuras laikā Jubilejas dalībnieki varēs saņemt Izlīguma sakramentu vēsturiskajā Circus Maximus. Jauniešu jubilejā Romā tiek gaidīts apmēram miljons cilvēku no 146 valstīm, tostarp 100 jaunieši no Latvijas.