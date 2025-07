Pāvests

"Laipni lūgts! Lai dzīvo pāvests!" Leons XIV ierodas Kastelgandolfo

Svētdienas, 6. jūlija pēcpusdienā pāvests Leons XIV ieradās Kastelgandolfo, Lacio apgabala pilsētā, kur viņš pavadīs savas vasaras brīvdienas. Ceļa malās un Villa Barberini priekšā bija sapulcējušies vairāki simti cilvēku. Viņu vidū bija daudzas klostermāsas, no kurām dažas bija ieradušās no Romas, stundām ilgi gaidot pāvesta ierašanos. Romas bīskaps izkāpa no automašīnas, lai personīgi sasveicinātos ar klātesošajiem, un mazliet vēlāk negaidīti parādījās uz balkona.

Salvatore Černucio – Kastelgandolfo Signāls bija Barberini pils vārtu atvēršanās un divu Šveices gvardes karavīru parādīšanās. Tad atskanēja motociklu dzinēju rūkoņa, un piebraucamā ceļa galā parādījās tumša automašīna. Pāvests izkāpa, lai personīgi sasveicinātos ar sagaidītājiem, kuri vismaz divas stundas bija stāvējuši saulē aiz barjerām, kuras, kā runā, svētdienas rītā palīdzēja uzstādīt arī pilsētas mērs. Ap pulksten 17.00 Leons XIV ieradās Kastelgandolfo, pāvestu vasaras rezidencē, kas atrodas 24 kilometrus no Romas. Tur viņš paliks līdz 20. jūlijam un pēc tam atgriezīsies vēl uz dažām dienām augustā. Pilsētas laukumā, kur atrodas Apustuliskā pils un kuru pāvests Francisks nolēma atvērt publikai un pārveidot par muzeju, vairākas stundas dzīve ritēja mierīgi: tūristi sēdēja bāros un restorānos, bija atvērti suvenīru veikaliņi, un apmeklētāji staigāja pa muzeja kompleksu. Tā tas turpinājās līdz pulksten 16.30, brīdim, kad kļuva zināms, ka pāvests jau ir atstājis Romu. Uzreiz cilvēki sāka virzīties uz ieeju Villa Barberini, kur dzīvos pāvests, pievienojoties jau tā lielajam pūlim abās ceļa malās: drošības dienesta darbiniekiem, žurnālistiem, vietējiem iedzīvotājiem, ārvalstu tūristiem un ģimenēm. Daudzi gaidīja Svētā Antonija (Sant'Antonio) kalna pakājē pie ceļa, kas ved augšup uz pilsētas centru. Pie slavenā "Etto" bāra, atpūtas zonas ar skatu uz Albano ezeru, karājās liels plakāts ar uzrakstu: "Laipni lūgts, pāvest Leon!" Tur viņa ierašanos gaidīja daudzas klostermāsas, lūdzot rožukroni. Aplausi un saucieni pavadīja pāvesta automašīnu. Dažus metrus no ieejas Villa Barberini Leons XIV izkāpa no automašīnas un tuvojās cilvēkiem, kas sauca no visām pusēm: "Pāvest Leon!", "Jūsu Svētība!", "Svētais tēvs!" Romas bīskaps deva svētību vairākiem bērniem, kurus turēja vecāki, pēc tam viņš sasveicinājās ar dažām vecāka gadagājuma sievietēm. Starp viņām bija Končita, spāniete no Saragosas, kura atvaļinājumu pavada Romā: "Es paspiedu pāvesta roku un teicu: "Papa León, te quiero mucho" (Pāvest Leon, es tevi ļoti mīlu). Jaunavas Marijas Prezentācijas kongregācijas māsas, kuras bija ieradušās no Kamerūnas, franču valodā uzsauca pāvestam, cerot, ka viņš pienāks tuvāk. Leons XIV paspieda rokas tik daudziem, cik vien varēja, un pēc tam devās uz villu, kur viņu gaidīja Vatikāna valsts administrācijas prezidente māsa Rafaella Petrīni, bīskaps Andrea Viva, Pontifikālo villu direktors Andrea Tamburelli un Kastelgandolfo mērs Alberto De Andželis. Starp sagaidītājiem bija arī poļu priesteris Tadeušs Rozmuss, Svētā Toma no Villanovas draudzes prāvests, kur svētdien, 13. jūlijā Leons XIV celebrēs Svēto Misi – pirmo publisko pasākumu šajā Lacio apgabala pilsētā. "Tā bija formāli neformāla tikšanās – tādā nozīmē, ka Svētais tēvs ne tikai oficiāli apsveica, bet arī nedaudz aprunājās ar mums. Viņš mūs uzmundrināja un pateicās par sirsnīgo sagaidīšanu. Viņš bija ļoti atvērts, pieklājīgs un smaidīgs," teica draudzes prāvests. Pēc pils vārtu aizvēršanās, kad pūlis jau sāka izklīst Albano ezera virzienā, visu uzmanību piesaistīja kādas sievietes priecīgs sauciens: pāvests Leons XIV negaidīti parādījās uz savas rezidences balkona. Aiz dzeltenbaltā Vatikāna karoga un ar efejām apaugušiem koka paneļiem Svētais tēvs pamāja cilvēkiem. Visi šie prieka un entuziasma mirkļi tika iemūžināti ar viedtālruņiem un video kamerām.