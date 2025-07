Leons XIV: mieru vēlas visas tautas

"Mieru vēlas visas tautas, īpaši kara plosītās tautas. Lūgsim Kungu, lai Viņš pieskaras valstu vadītāju sirdīm un iedvesmo prātus, lai viņi pārietu no bruņotas vardarbības uz dialoga meklējumiem," sacīja pāvests Leons XIV pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" nolasīšanas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus no Itālijas un dažādām valstīm, tostarp grieķu katoļu grupu no Ukrainas. Uzrunājot angliski runājošos svētceļniekus, pāvests Leons XIV izteica visdziļāko līdzjūtību ģimenēm, kuras zaudēja tuviniekus dabas katastrofā, ko izraisīja Gvadalupes upes plūdi Teksasā, ASV. Saskaņā ar jaunākajiem datiem, bojāgājušo skaits ir sasniedzis 52 cilvēkus. Pazudušas 27 meitenes no kristīgās vasaras nometnes "Camp Mystic", un viņu meklēšana turpinās. Plūdu laikā nometnē atradās aptuveni 750 bērnu. Tiek ziņots, ka miris arī nometnes direktors Diks Īstlends. "Mēs lūdzamies par viņiem," apliecināja Romas bīskaps.

Uzrunas noslēgumā pāvests paziņoja, ka svētdienas pēcpusdienā viņš dosies divu nedēļu ilgā atvaļinājumā, ko pavadīs Kastelgandolfo – mazā pilsētiņā Albano ezera krastā. "Es ceru, ka ikvienam būs iespēja mazliet atpūsties, lai stiprinātu savu miesu un garu."