22. jūnijā, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, Leons XIV pievērsās saspīlētajai situācijai Tuvajos Austrumos. Viņš atgādināja, ka karš neatrisina problēmas. Lai sadziedētu kara iecirstās rētas, ir jāpaiet paaudzēm. Neviena bruņota uzvara nevar kompensēt māšu sāpes un bērnu bailes. Tāpēc miers ir jāpanāk ar diplomātiju.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

“Dārgie brāļi un māsas, no Tuvajiem Austrumiem, it īpaši no Irānas, pienāk satraucošas ziņas”, sacīja Svētais tēvs. “Šajā dramatiskajā situācijā, kas skar Izraēlu un Palestīnu, pastāv risks, ka tiks aizmirstas iedzīvotāju ikdienas ciešanas, it īpaši Gazā un citās teritorijās, kur arvien steidzamāk nepieciešama atbilstoša humānā palīdzība”.

“Šodien vairāk nekā jebkad agrāk cilvēce sauc un lūdz mieru”, teica pāvests. “Tas ir sauciens, kas prasa atbildību un saprātu, un to nedrīkst apklusināt ieroču troksnis un retoriskas frāzes, kas kūda uz konfliktu. Katram starptautiskās kopienas loceklim ir morāls pienākums apturēt kara traģēdiju, pirms tā kļūst par neizlabojamu bezdibeni. Nav tādu „tālu” konfliktu, ja uz spēles ir likta cilvēka cieņa”.

“Karš neatrisina problēmas, tas tās tikai palielina un iecērt dziļas rētas tautu vēsturē”, uzsvēra Leons XIV. “Lai tās sadziedētu, jānomainās paaudzēm. Neviena bruņota uzvara nevar kompensēt māšu sāpes, bērnu bailes, nozagto nākotni. Lai diplomātija apklusina ieročus! Lai valstis veido savu nākotni ar miera darbiem, nevis ar vardarbību un asiņainiem konfliktiem!”

Apsveicis Svētā Pētera laukumā esošos ticīgos, Romas bīskaps sveica un svētīja visus, kas svētdien ar dziesmām, mūziku, ziedu paklāju darināšanu, lūgšanām un iešanu procesijā piedalījās Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos.