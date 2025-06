Leons XIV pieņem Madagaskaras bīskapus – Jubilejas gada svētceļniekus

Jubilejas gada svētceļojumā Romā ir ieradušies Madagaskaras bīskapi. Vatikānā viņi tikās ar pāvestu Leonu XIV, kurš pateicās Kungam par šo brālīguma Kristū iespēju, sakot, ka viņam šī tikšanās ir pirmā un tāpēc tai ir īpaša nozīme.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Viņš izteica apbrīnu par Madagaskaras Baznīcas ganu lēmumu visiem kopā veikt tik tālu ceļu uz Romu. Leons XIV pieminēja sava priekšgājēja Franciska vizīti Madagaskarā 2019. gadā, kā arī bīskapu vizīti “Ad limina apostolorum” pēc trim gadiem.

“Ir skaisti, ka esat kļuvuši cerības svētceļnieki kopā ar tūkstošiem un tūkstošiem svētceļnieku, kuri katru dienu pārkāpj pontifikālo baziliku Svēto durvju slieksni,” teica pāvests. Viņš piebilda, ka tajā pašā laikā bīskapi ir kļuvuši par cerības svētceļniekiem savai tautai, ģimenēm, veciem ļaudīm, bērniem, jauniešiem, lai Baznīca Madagaskarā caur viņiem saņemtu žēlastību iet cerībā, kas ir Jēzus Kristus.

Pēc tam, kad bija uzklausījis bīskapu stāstus par priecīgajiem brīžiem un pastorālajiem pārbaudījumiem vietējās Baznīcās, pāvests apliecināja, ka viņu tuvība Dieva tautai ir dzīva Evaņģēlija zīme. Viņš iedrošināja katru bīskapu viņa kalpojumā, jo īpaši, rūpējoties par priesteriem, kas ir pirmie bīskapu līdzstrādnieki un vistuvākie brāļi, kā arī par reliģiskajiem un reliģiskajām, kuri nododas kopējam kalpojumam.

Leons XIV cildināja misionāru drosmi, kuri bezbailīgi nesa Evaņģēliju tālām zemēm. Viņš pieminēja pirmo misionāru Anrī de Solāžu (Henri de Solages), kurš nebaidījās no apcietinājuma un svēto mocekli Žaku Bertjo (Jacques Berthieu), kura izlietās asinis kļuva par kristiešu sēklu Madagaskarā. Pāvests novēlēja, lai viņu piemērs turpina būt par stiprinājumu, dāvājot sevi Kristum un Viņa Baznīcai un nenovēršot skatienu no nabadzīgajiem. “Protiet atpazīt viņos Kristus vaigu un lai jūsu pastorālā darbība vienmēr gūst iedvesmu no konkrētām rūpēm par vismazākajiem,” aicināja pāvests Madagaskaras bīskapus. Leons XIV aicināja parūpēties arī par skaisto Madagaskaras salu, par radīto, kā arī mācīt par to rūpēties ticīgajiem.

“Dārgie brāļi, ejiet uz priekšu savā kalpojumā ar drosmi un cerību,” tikšanās noslēgumā sacīja Romas bīskaps. Pirms dot savu apustulisko svētību, viņš novēlēja, lai bīskapus sargā Jaunava Marija un par tiem aizbildina svētīgais Rafaels Rafiringa, svētīgā Viktorija Rasoamanarivo, svētais Žaks Bertjo un visi svētie, kas ir saistīti ar šo zemi.