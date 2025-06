18. jūnija vispārējās audiences noslēgumā pāvests aicināja politiskos līderus nepadoties kara un ieroču izmantošanas kārdinājumam. „Mēs nedrīkstam pierast pie kara,” viņš teica, norādot uz konfliktiem, kas plosa Ukrainu, Svēto Zemi un Irānu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

«Baznīcas sirds ir caurdurta no kliedzieniem, kas atskan no vietām, kur plosās karš, jo īpaši Ukrainā, Irānā, Izraēlā un Gazā», sacīja Leons XIV. «Mēs nedrīkstam pierast pie kara! Gluži pretēji, mums kā kārdinājums ir jānoraida fascinācija par spēcīgajiem un izsmalcinātajiem ieročiem. Patiesībā, tā kā mūsdienu karā „tiek izmantoti visdažādākie zinātniskie ieroči, tā nežēlība draud novest karotājus pie barbarisma, kas ir daudz lielāks nekā pagātnē”. Tāpēc cilvēka cieņas un starptautisko tiesību vārdā es atkārtoju atbildīgajiem to, ko teica pāvests Francisks: Karš vienmēr ir sakāve! Un kopā ar Piju XII: “Ar mieru nekas nav zaudēts. Ar karu var zaudēt visu».