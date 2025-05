Vārda izvēle – jaunā pāvesta "dzimšanas akts"

Līdz ar pirmo pāvestu, tas ir Sīmani, kuram pats Kristus deva vārdu “Pēteris”, Baznīcas vēsturē ir nostiprinājusies tradīcija, ka jaunievēlētais pāvests savu Kristībā doto vārdu nomaina ar pāvesta vārdu.

Amedeo Lomonako - Vatikāns

2023. gada 4. septembrī, atgriežoties no apustuliskā ceļojuma uz Mongoliju, jautāts par iespējamo ceļojumu uz Vjetnamu, pāvests Francisks teica: “Ja nebraukšu es, tad droši vien brauks Jānis XXIV”. Vai jaunā pāvesta vārds patiešām būs Jānis? To, vai Franciska teiktais piepildīsies, rādīs jau pavisam tuvā nākotne, taču jaunā Pētera pēcteča vārda izvēle ir dziļi personīga.

Kā vēlies, lai tevi sauc?

Pēc tam, kad pāvests ir ievēlēts un pirms viņa ietērpšanas Romas bīskapa drēbēs, viņam tiek jautāts: “Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? – Vai tu pieņem savu kanonisko ievēlēšanu par pāvestu? Quo nomine vis vocari? – Kādā vārdā vēlies saukties? Ja ievēlēšana tiek pieņemta, ticīgie Svētā Pētera laukumā dzirdēs, kā protodiakons izrunās sekojošos vārdus latīņu valodā, kas tūlīt pat atskanēs visā pasaulē: “Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! Eminentissimum et reverendissimum dominum ..., qui sibi imposuit nomen..” – “Es pasludinu jums lielu prieku. Mums ir pāvests! Eminentais un godājamais kungs… kurš ir pieņēmis sev vārdu…”. Šie vārdi parasti atskan no Svētā Pētera bazilikas centrālā balkona. Jaunā pāvesta vārds ir pirmais, kas iespiežas kristiešu un arī citu ļaužu prātā.

Vārdi, kas izmantoti visvairāk un tie, kurus pāvesti nekad nav izvēlējušies

“Tu esi Pēteris un uz šīs klints es uzcelšu savu Baznīcu,” teica Jēzus vienam no saviem apustuļiem, kuru patiesībā sauca Sīmanis. Kopš tiem laikiem ikkatrs pāvests savu Kristības vārdu aizvieto ar pontifikālo vārdu, tādējādi izceļot savu “otro piedzimšanu”, uz kādu Romas bīskaps ir aicināts pēc savas ievēlēšanas. Starp visvairāk izmantotajiem pāvestu vārdiem ir bijuši Pijs, Gregors, Jānis, Benedikts, Inocents, Leons un Klements. Taču pāvestu sarakstos trūkst tādu vārdu, kā piemēram, Jāzeps, Jēkabs, Andrejs, Lūka. Pie tam, neviens no pāvestiem nav izvēlējies saukt sevi par Pēteri.

Svēto un apustuļu vārds

Pāvesta vārds daudzos gadījumos saistās ar svētajiem un apustuļiem. Piemēram, Pāvils VI šo savu izvēli vienā no homīlijām pamatoja sekojoši: “Pāvils ir apustulis, kas tik ļoti mīlēja Kristu, ka augstākajā mērā vēlējās un centās nest Kristus Evaņģēliju visām tautām un aiz mīlestības uz Kristu atdeva savu dzīvību.”

Pontifikāts ir ķēde, tā ir vārdu secība. “Es vēlējos saukties par Benediktu XVI,” teica Jozefs Ratcingers 2005. gada 27. aprīļa Vispārējā audiencē, “lai ideālā veidā pievienotos godājamajam pāvestam Benediktam XV, kurš vadīja Baznīcu trauksmainajā I Pasaules kara laikā… Bez tam, vārds “Benedikts” atgādina par neparasto lielā Rietumu mūku kustības tēva, svētā Benedikta no Norčas personību.”

Savukārt, pāvests Bergoljo izvēlējās vārdu, kuru nebija izmantojis neviens no viņa priekšgājējiem. Viņš savu izvēli pamatoja šādi: “Manā sirdī iespiedās vārds “Asīzes Francisks”. Man viņš ir nabadzības vīrs, miera vīrs, vīrs, kurš mīl un sargā radīto.”

Afektīva rakstura izvēles

Vārda izvēle var būt saistīta arī ar afektīvu motivāciju. “Vocabor Ioannes. Nomen Nobis dulce, quia nomen patris Nostri…” Es saukšos Jānis. “Šis vārds,” paskaidroja pāvests Jānis XXIII 1958. gada 28. oktobrī, “ar kuru pieņēmu Pētera mandātu, ir maigs, jo tas ir mūsu tēva vārds, mīļš, jo tajā saucas mūsu pazemīgā draudze, kurā pieņēmām Kristību. Tas ir cēls neskaitāmu katedrāļu vārds, kas izkaisītas visā pasaulē un vispirms jau vissvētā Laterāna bazilika”.

Divkāršs vārds

Ar pāvesta vārdu saistās arī vēl nebijušas izvēles. Baznīcas 2000 gadu vēsturē Jānis Pāvils I bija tas, kurš pirmais izvēlējās sev divkāršu vārdu. “Man nav ne pāvesta Jāņa sapientia cordis (sirds gudrības), ne pāvesta Pāvila kultūras sagatavotības,” viņš apgalvoja 1978. gada 27. augusta “Kunga eņģelis” lūgšanā, “tomēr esmu viņu vietā un man ir jācenšas kalpot Baznīcai”.

Daži pāvesti ir izvēlējušies sava priekšgājēja vārdu. Piemēram, Jānis Pāvils II, vēlējās pārmantot pāvesta Lučani vārdu. “Jaunais pāvests,” skaidroja Karols Vojtila 1979. gada 22. augusta Vispārējā audiencē, “ir izvēlējies divus vārdus: Jānis Pāvils. Labi atceros brīdi, kad no Siksta kapelas viņš izteica savu gribu: Vēlos nest Jāņa un Pāvila vārdus. Šim lēmumam bija pārliecinoša daiļrunība. Personīgi man tā šķita harizmātiska izvēle.”

267. pāvesta vārds

Šajās dienās pirms Konklāva var vienīgi minēt, kāds būs 267. pāvesta vārds. Varbūt tas būs kāds no priekšgājēju vārdiem, vai, varbūt jaunais pāvests izvēlēsies kāda svētā vārdu. Tas var būt arī vārds, kas Baznīcas ilgajā vēsturē jau ticis izmantots daudzreiz, vai arī nekad nav izmantots. Taču, nav šaubu, ka vārds, ko pieņems jaunais Pētera pēctecis, būs jaunā Kristus vikāra vārds, kas tiks iekļauts vārdu, Maģistērija, kalpojuma sarakstā. Kā atgādina Dogmātiskā Konstitūcija par Baznīcu “Lumen gentium”, pāvests ir “mūžīgais un redzamais princips un pamats gan bīskapu, gan ticīgo kopienai”. Arī caur pāvesta vārdu var lasīt un uztvert Baznīcas universālumu, kas ir izplatīta visā zemes virsū un vienota ar Pētera pēcteci. Jaunā pāvesta vārds līdz ar viņa mācību, būs bāka, pēc kuras vadīties Dieva tautai tās ceļā šajā sarežģītajā vēstures sprīdī.”

Tekstu tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte