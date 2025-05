Pāvests medijiem: izvēlieties miera komunikācijas ceļu

Pirmdienas, 12. maija, priekšpusdienā pāvests Leons XIV tikās ar mediju pārstāvjiem no daudzām pasaules valstīm. Tie bija žurnālisti, kuri atspoguļoja notikumus, sākot ar pāvesta Franciska nāvi un beidzot ar jaunā pāvesta Leona XIV ievēlēšanu. Pāvila VI zālē, Vatikānā, sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Zāles aplausi skanēja ne tikai pāvestam ienākot, bet arī vairākkārt uzrunas laikā, kas bija veltīta žurnālista atbildībai par mieru. Katra žurnālista uzdevums ir kalpot patiesībai un mieram – uzsvēra Leons XIV, kurš vispirms pateicās mediju pārstāvjiem no visas pasaules par darbu, ko tie veica šajā laikā. Viņš atgādināja, ka šis laiks Baznīcai būtībā ir žēlastības laiks.

Kalna mācībā Jēzus teica: “Svētīgi miera nesēji” (Mt 5, 9). Pāvests atzina, ka šī svētība ir mums visiem izaicinājums. Īpašs izaicinājums tas ir žurnālistiem, kuriem jāuzņemas pienākums veicināt citādāku komunikāciju, kur netiek par katru cenu meklēta vienprātība, netiek izmantoti agresīvi vārdi, netiek pieņemts konkurences modelis un nekad netiek nošķirti patiesības meklējumi no mīlestības, ar ko mums pazemīgi jāmeklē patiesība. Miers sākas ar katru no mums: ar to, kā mēs skatāmies uz citiem, klausāmies citus, runājam par citiem – uzsvēra Leons XVI. Un šajā nozīmē ļoti svarīgs ir mūsu saziņas veids: mums jāsaka “nē” vārdu un attēlu karam, mums jānoraida kara paradigma.

Turpinājumā Svētais tēvs apliecināja solidaritāti žurnālistiem, kas ir ieslodzīti cietumos par to, ka centās stāstīt un stāstījuši patiesību, un vienlaikus pieprasīja šo ieslodzīto žurnālistu atbrīvošanu. “Baznīca šajos lieciniekos – es domāju par tiem, kas stāsta par karu, pat ja tas maksā viņiem dzīvību – saskata to cilvēku drosmi, kuri aizstāv cilvēku cieņu, taisnīgumu un tiesības uz informāciju, jo tikai informēti cilvēki var pieņemt brīvas izvēles – teica pāvests. Šo ieslodzīto žurnālistu ciešanas uzrunā valstu un starptautiskās sabiedrības sirdsapziņu, aicinot mūs visus sargāt dārgo vārda un preses brīvību.

“Paldies, dārgie draugi, par jūsu kalpošanu patiesībai”, sacīja pāvests. “Jūs šajās nedēļās bijāt Romā, lai stāstītu par Baznīcu, tās daudzveidību un vienotību. Jūs sekojāt līdzi Klusās nedēļas ritiem, pēc tam izplatījāt sāpīgo vēsti par pāvesta Franciska nāvi, kas tomēr notika Lieldienu gaismā. Tā pati Lieldienu ticība ievadīja mūs konklāva garā (…);un arī šajā gadījumā jums izdevās stāstīt par Kristus mīlestības skaistumu, kas mūs visus vieno un padara par vienu tautu, ko vada Labais Gans”.

Mēs dzīvojam smagos laikos, ko ir grūti izdzīvot un grūti aprakstīt – turpināja pāvests, aicinot nepadoties remdenībai. Baznīcai jāpieņem šī laika izaicinājums, un tāpat nevar pastāvēt komunikācija un žurnālistika ārpus laika un vēstures.

Šodien viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir tādas komunikācijas attīstīšana, kas spētu mūs izvest no “Bābeles torņa”, kurā dažkārt atrodamies, no tādiem izteiksmes veidiem, kur nav mīlestības un kas ir ideoloģiski. “Tāpēc jūsu kalpošana, jūsu izmantotie vārdi un jūsu stils ir svarīgi”, teica Leons XIV. “Komunikācija nav tikai informācijas nodošana, bet arī tādas kultūras, cilvēciskas un digitālas vides radīšana, kas kļūst par dialoga un diskusiju telpu. Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, šī misija kļūst vēl nepieciešamāka. Es domāju īpaši par mākslīgo intelektu ar tā milzīgo potenciālu, kas tomēr prasa atbildību un izšķiršanu, lai šos instrumentus virzītu uz visu cilvēku labumu, lai tie nestu labumu cilvēcei. Un šī atbildība attiecas uz visiem, atbilstoši vecumam un sociālajai lomai”.

“Dārgie draugi, laika gaitā mēs iemācīsimies viens otru labāk iepazīt”, teica pāvests, vēlreiz uzsverot, ka mēs piedzīvojām patiesi īpašas dienas. Mēs atspoguļojām šo dienu notikumus ar visdažādāko saziņas līdzekļu starpniecību: televīzijā, radio, internetā, sociālajos medijos. “Es ļoti vēlētos”, teica pāvests, “lai katrs no mums varētu teikt, ka šie notikumi mums atklāja mazliet no mūsu cilvēcības noslēpuma un atstāja mūs ar vēlmi pēc mīlestības un miera. Tāpēc es šodien atkārtoju aicinājumu, ko pāvests Francisks izteica savā pēdējā vēstījumā nākamajai Pasaules sociālo komunikāciju dienai: atbruņosim komunikāciju no visiem aizspriedumiem, rūgtuma, fanātisma un naida; attīrīsim to no agresivitātes”.

Leons XIV uzrunas noslēgumā norādīja, ka nav vajadzīga skaļa, muskuļota komunikācija, bet gan komunikācija, kas prot klausīties, uzklausīt vājos, kam nav teikšanas. Atbruņosim vārdus un palīdzēsim atbruņot Zemi. Atbruņota un atbruņojoša komunikācija ļauj mums dalīties citādākā skatījumā uz pasauli un rīkoties saskaņā ar savu cilvēcisko cieņu.

“Jūs esat pirmajās rindās, stāstot par konfliktiem un cerībām uz mieru, par netaisnību un nabadzību, kā arī par daudzu cilvēku kluso darbu, lai veidotu labāku pasauli”, piebilda pāvests. “Tāpēc es lūdzu jūs apzināti un drosmīgi izvēlēties miera komunikācijas ceļu”.