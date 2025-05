Pāvests ir ievēlēts: no baltajiem dūmiem līdz "Habemus Papam"

Ceturtdienas, 8. maija, vakarā no Siksta kapelas skursteņa pacēlās balti dūmi. Tas notika plkst. 18.08. Balto dūmu parādīšanās, kam sekoja Svētā Pētera bazilikas zvanu skaņas un ļaužu prieka ovācijas, liecināja par to, ka pāvests ir ievēlēts. Taču kas notika Siksta kapelā īsi pirms dūmu parādīšanās un kas notiek pirms kardināls protodiakons Mamberti iziet uz Svētā Pētera bazilikas balkona, lai paziņotu, ka ir ievēlēts jauns Romas bīskaps?

Alessandro Di Bussolo, Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kad no Siksta kapelas skursteņa pacēlās balti dūmi, visa pasaule uzzināja, ka ir ievēlēts jauns Romas bīskaps un apustuļa Pētera pēctecis. Taču kas notika zem Mikelandželo fresku rotātajiem velvēm dažas minūtes iepriekš un kas notiks līdz brīdim, kad izskanēs jaunā pāvesta vārds, ko pēc “Habemus Papam” (Mums ir pāvests) no Svētā Pētera bazilikas Svētību lodžijas paziņos franču kardināls Dominiks Mamberti?

Piekrišanas rituāls

Saskaņā ar Ordo rituum Conclavis un Apostoliskās konstitūcijas Universi Dominici Gregis noteikumiem, kāds no kardināliem, kas atradās Siksta kapelā, sasniedza nepieciešamo balsu vairākumu, un vēlēšanas notika kanoniski. Pirmais kardināls pēc kārtas un vecuma (vai, ja viņš tika ievēlēts, tad otrais pēc kārtas un vecuma) visas vēlētāju kolēģijas vārdā latīņu valodā jautāja ievēlētā piekrišanu ar šādiem vārdiem: “Vai tu pieņem savu kanonisko ievēlēšanu par pāvestu?”. Un tiklīdz piekrišana tika saņemta, viņš uzdeva jautājumu: “Kā tu vēlies, lai tevi sauc?”. Tad pāvesta liturģisko ceremoniju meistars, pildot notāra funkcijas un diviem ceremonijmeistariem esot par lieciniekiem, sastādīja dokumentu, kas apliecina jaunā pāvesta piekrišanu un viņa pieņemto vārdu.

Konklāva noslēgums

Konklāvs, kā norāda apustuliskā konstitūcija Universi Dominici Gregis, beidzas pēc tam, kad jaunais pāvests piekrīt savai ievēlēšanai, “ja vien viņš nenolemj citādi”. Tad Siksta kapelā drīkst ienākt Valsts sekretariāta vietnieks, sekretārs attiecībām ar valstīm un visi, kam nepieciešams apspriest ar ievēlēto pāvestu tajā brīdī aktuālos jautājumus.

Dūmi un “Asaru istaba”

Pēc piekrišanas rituāla tika sadedzināti visi vēlēšanās izmantotie biļeteni un citi dokumenti, un baltie dūmi apliecināja, ka ir ievēlēts jauns pāvests. Kamēr ticīgie Svētā Pētera laukumā gavilē un visa pasaule gaida, lai uzzinātu jaunā pāvesta vārdu, ievēlētais iznāk no Siksta kapelas un ieiet sakristejā, tā sauktajā “Asaru istabā”. Šeit, ar liturģisko ceremoniju meistara palīdzību, viņš uzvelk vienu no trim jau sagatavotajām pāvesta drānām.

Pirmā ceremonija, cieņas apliecināšana un “Te Deum”

Atgriežoties Siksta kapelā, jaunievēlētais pāvests ieņem vietu katedrā un notiek īsa ceremonija, ko ievada kardināls, kurš ir pirmais no bīskapu kārtas. Pirmais no kardināliem priesteriem nolasa fragmentu no Evaņģēlija, kas var būt “Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu Baznīcu” vai “Gani manas avis”. Visbeidzot, kardināls protodiakons nolasa lūgšanu par tikko ievēlēto Pētera pēcteci. Pēc tam visi klātesošie kardināli pēc kārtas iet pie jaunā pāvesta, lai apliecinātu viņam savu cieņu un paklausību. Tad visi kopā dzied himnu “Te Deum”, ko iesāk tikko ievēlētais pāvests.

Jaunā pāvesta lūgšana Pāvila kapelā

Kardināls protodiakons Dominiks Mamberti ierodas uz bazilikas balkona un paziņo tautai par vēlēšanu iznākumu un jaunā pāvesta vārdu, sakot “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” (Es jums pasludinu lielu prieku: mums ir pāvests!). Tikmēr jaunievēlētais pāvests, iznākot no Siksta kapelas, lai dotos uz balkona, ieiet Pāvila kapelā, kur apstājas, lai klusumā palūgtos Vissvētākā Sakramenta priekšā, un tad turpina ceļu uz balkonu, no kurienes sveicina tautu un dod pirmo apustulisko svētību “Urbi et Orbi”.