Lūgšanas nodoms, kas vieno trīs pāvestus

Pasaules lūgšanu tīkls arī pēc pāvesta nāves turpina pildīt savu apustulisko misiju, uzticot Dievam Baznīcas un visas cilvēces vajadzības. Tas publicējis video vēstījumu, kurā izskan aicinājums lūgties par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tāds bija pāvesta Franciska sagatavotais lūgšanas nodoms maijā. Pēc viņa aiziešanas mūžībā tradicionālais video tika izdots jaunā formātā: personīgas uzrunas vietā ir ietverti fragmenti no pēdējo trīs Romas bīskapu – Franciska, Benedikta XVI un svētā Jāņa Pāvila II vēstījumiem par darba nozīmi un vērtību.

Vienā no 2022. gada vispārējām audiencēm pāvests Francisks sacīja: «Evaņģēlisti Matejs un Marks Jāzepu sauc par galdnieku. Jēzus apguva šo arodu no sava tēva. Tas bija diezgan grūts amats. No ekonomiskā viedokļa tas nedeva lielus ienākumus.» Šis Jāzepa un Jēzus biogrāfijas fakts liek mums domāt par visiem pasaules strādniekiem, - teica pāvests. «Darbs piešķir cilvēkam cieņu, un tas, kas dod cieņu, nav tikai maizes atnešana mājās, bet gan iespēja nopelnīt maizi». Francisks aicināja nodrošināt cienīgus darba apstākļus un atbalstu darba tirgus nomalē esošajiem cilvēkiem.

Arī pāvests Benedikts XVI 2006. gada 19. martā uzrunājot strādniekus, uzsvēra, ka darbam ir galvenā nozīme cilvēka personības un sabiedrības attīstībā. Tādēļ tas ir jāorganizē un jāveic, pilnībā respektējot cilvēka cieņu un kalpojot kopējam labumam. Svarīgi ir arī, lai «cilvēks nekļūtu par darba vergu, lai viņš nepārvērstu to par elku, cenšoties tajā atrast savas dzīves galīgo un absolūto jēgu».

Svētais Jānis Pāvils II, 2000. gadā atzīmējot Darbaļaužu jubileju, atgādināja: «Jubilejas gads mūs aicina no jauna atklāt darba nozīmi un vērtību. Tas arī aicina atrisināt ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, kāda pastāv darba pasaulē, un atjaunot pareizu vērtību hierarhiju, lai strādājošo vīriešu un sieviešu cieņa, viņu brīvība, atbildība un līdzdalība vienmēr būtu pirmajā vietā». Pāvests Jānis Pāvils II arī aicināja «dziedināt netaisnības situācijas un neaizmirst tos, kas cieš no darba trūkuma, pārāk maza atalgojuma un materiālo resursu nepietiekamības».

Pasaules lūgšanu tīkls uztic jaunā pāvesta misiju Kungam un turpina savu apustulisko uzdevumu, paceļot Dieva priekšā Baznīcas un visas cilvēces vajadzības: «Lūgsim, lai darbs ļauj ikvienam cilvēkam uzplaukt, ģimenēm dzīvot ar cieņu un sabiedrībai kļūt humānākai».

Darba pasaule Baznīcas sociālajā mācībā ir klātesoša jau kopš 19. gadsimta beigām - tas ir vairāku pāvestu uzmanīgā skatījuma uz realitāti un viņu rūpju par cilvēku garīgo un materiālo labklājību rezultāts. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas un Starptautiskās Darba organizācijas datiem šodien pasaulē vairāk nekā 400 miljoniem cilvēku nav darba; 160 miljoni bērnu ir spiesti strādāt; 240 miljoni strādājošo saņem mazāk nekā 3,65 dolārus dienā; vairāk nekā 60 % ekonomiski aktīvo iedzīvotāju strādā ēnu ekonomikā, kas nozīmē, ka aptuveni 2 miljardiem cilvēku nav darba un sociālā nodrošinājuma.