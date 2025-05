Leons XIV tiekas ar Romas kūrijas un Vatikāna valsts institūciju darbiniekiem

“Šī mūsu pirmā tikšanās nav brīdis, lai teiktu ieprogrammētas uzrunas. Man tā drīzāk ir iespēja teikt jums paldies par darbu, ko veicat,” sacīja pāvests Leons XIV, sestdienas, 24. maija rītā Pāvila VI zālē tiekoties ar Romas kūrijas, Romas vikariāta un Vatikāna valsts darbiniekiem. Daudzi bija ieradušies kopā ar ģimenes locekļiem, to skaitā maziem bērniem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Tikšanās notika sirsnīgā gaisotnē. Pāvestam ienākot, skanēja ilgstoši aplausi, uz kuriem Svētais tēvs reaģēja, sakot: “Ja aplausi skan ilgāk par uzrunu, tad man būs jāteic garāka uzruna. Tāpēc, esiet uzmanīgi!”

Pateicies par sirsnīgo sagaidīšanu, pāvests pastāstīja, ka Romā viņš ir ieradies pirms diviem gadiem, kad pāvests Francisks viņu nominēja par Bīskapu dikastērija prefektu. Leons XIV pakavējās atmiņās, sakot: “Tad es atstāju Čiklajo diecēzi Peru, un ierados strādāt šeit. Tās tik bija izmaiņas! Un tagad... . Ko varu teikt? Tikai to, ko Sīmanis Pēteris teica Jēzum Tiberiādes ezera krastā: “Kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu” (Jņ 21,17).

“Pāvesti aiziet, kūrija paliek,” turpinot uzrunu, sacīja pāvests. Viņš atzīmēja, ka tā tas ir arī katrā vietējā Baznīcā, katrā Bīskapu kūrijā. Svētais tēvs piebilda, ka kūrija ir institūcija, kas glabā un tālāk nodod Baznīcas vēsturisko atmiņu, atmiņu par savu bīskapu kalpojumu. “Un tas ir ļoti svarīgi,” viņš teica, “atmiņa ir dzīva organisma būtisks elements. Tā nav vērsta tikai uz pagātni, bet uztur tagadni un ir orientēta uz nākotni. Bez atmiņas zūd ceļš, zūd gājuma jēga.” “Strādāt Romas kūrijā, nozīmē dot ieguldījumu, dzīvu glabājot Apustuliskā Krēsla atmiņu vitālajā ziņā, ko tikko minēju, tā, lai pāvesta kalpojums īstenotos vislabākajā veidā. Līdzīgi var teikt arī par kalpojumu Vatikāna valstī,” sacīja pāvests.

Otrs aspekts, pie kura pakavējās Leons XIV, ir Baznīcas, kūrijas un katras ar Pētera kalpojumu saistītas institūcijas misionārā dimensija. Pašreizējais pāvests atgādināja, ka lielu uzsvaru uz to lika Francisks, kurš evaņģelizācijas perspektīvā reformēja Romas kūriju ar Apustulisko Konstitūciju “Praedicate Evangelium”. Viņš to darīja, sekojot savu priekšgājēju, jo īpaši svētā Pāvila VI un svētā Jāņa Pāvila II veikumam.

“Misiju pieredze ir daļa no manas dzīves,” turpināja Leons XIV, atgādinot, ka būdams augustīniešu ordeņa reliģiskais, viņš kā misionārs strādāja Peru. “Peruāņu tautas vidū nobrieda mans pastorālais paaicinājums,” pastāstīja jaunais pāvests, izsakot par to lielu pateicību Kungam. Par jauno misiju kļuva aicinājums kalpot Baznīcai Romas kūrijā. Šajā kalpojumā Roberts Prevosts dalījās ar pārējiem kūrijas locekļiem, tajā skaitā tiem, kuri šodien kuplā skaitā bija ieradušies uz audienci. Pāvests izteica apņēmību turpināt viņam uzticēto jauno kalpojumu, kamēr to gribēs Dievs.

Saviem līdzstrādniekiem Romas kūrijas un Vatikāna institūcijās, pāvests teica: “Mums kopā ir jācenšas būt par misionāru Baznīcu, Baznīcu, kas ceļ tiltus, veido dialogu, kas vienmēr ir gatava ar atvērtām rokām pieņemt visus, visus tos, kuriem ir nepieciešama mūsu gādība, mūsu klātbūtne, dialogs un mīlestība.” Romas Baznīcai adresētos vārdus, Leons XIV atkārtoja, domājot par šīs Baznīcas misiju tās gājumā pretim visām Baznīcām un visai pasaulei, kalpojot kopībai, vienotībai, mīlestībai un patiesībai. “Katrs dod savu ieguldījumu, veicot savu ikdienas darbu ar uzcītību un arī ar ticību, jo ticība un lūgšana ir kā sāls ēdienam, kas piešķir garšu,” sacīja pāvests.

Sadarbojoties vienotības un mīlestības labā, Svētais tēvs rosināja darīt to, pirmkārt, mūsu ikdienas situācijās, sākot no darba vides. “Katrs var būt vienotības veicinātājs ar savu attieksmi pret kolēģiem, nesaskaņas pārvarot ar pacietību, pazemību un mēģinot iejusties otra ādā, izvairoties no aizspriedumiem, kā arī ar labu devu humora,” ieteica Leons XIV.

Uzrunas noslēgumā viņš vēlreiz pateicās visiem par darbu un atgādināja, ka šis ir maija mēnesis, kas veltīts Dievmātei. Viņš aicināja kopā lūgt Jaunavu Mariju, lai viņa svētī Romas kūriju un Vatikāna valsti, darbinieku ģimenes, jo īpaši bērnus, vecus ļaudis, slimniekus un cietošos. Sekoja pāvesta svētība un sasveicināšanas ar daudziem klātesošajiem.