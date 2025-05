Leona XIV pontifikāta sākums, svinīgā liturģija starp rituāliem un simboliem

Svētdien, 18. maijā, plkst. 10 (pēc Romas laika), Svētā Pētera laukumā pāvests Leons XIV svinēs inaugurācijas Svēto Misi, ar kuru oficiāli sāksies viņa pontifikāts.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svinību laikā pāvests saņems Augstā gana insignijas – Palliju un Zvejnieka gredzenu – garīgās autoritātes zīmes. Stundu pirms inaugurācijas svinībām pāvests Leons XIV ar automašīnu apbraukās Svētā Pētera laukumu, lai sveiktu sapulcējušos ticīgos. Par to paziņoja Svētā Krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Svinībās piedalīsies vairāk nekā 250 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Pallijs

Pallijs simbolizē pazudušo avi, kuru pāvests, tāpat kā Kristus – Labais Gans, nes uz saviem pleciem. No jēra vilnas izgatavoto aptuveni piecus centimetrus plato lenti rotā seši melni zīda krustiņi un trīs piespraudes, kas simbolizē trīs Kristus krusta naglas. Simeons no Tesalonikas vēstulē De sacris ordinationibus skaidro, ka "pallijs norāda uz Pestītāju, kurš nes uz saviem pleciem mūs - pazudušās avis. Viņš, pieņemot mūsu cilvēcisko dabu, to dievišķoja, mirstot pie krusta upurēja sevi Tēvam, un ar augšāmcelšanos mūs paaugstināja".

Zvejnieka gredzens

Katram pāvestam tiek izgatavots jauns gredzens. Uz tā ir attēlots apustulis Pēteris laivā ar tīklu (no tā tad arī cēlies nosaukums "Zvejnieka gredzens"), un jaunā pāvesta izvēlētais vārds. Šis gredzens sākotnēji kalpoja gan kā pāvestības simbols, gan kā zīmogs, ar kuru tika apzīmogoti pāvesta privātie un publiskie dokumenti. Neskatoties uz to, ka zīmoggredzenam vairs nav praktiskā pielietojuma, senā tradīcija jaunajam pāvestam uzvilkt pirkstā "Zvejnieka gredzenu" joprojām ir dzīva. Tāpēc, lai izvairītos un novērstu ļaunprātīgu tā izmantošanu, ir pamatots iemesls turpināt ierasto paražu pēc pāvesta nāves iznīcināt "Zvejnieka gredzenu". Katrs pāvests šo gredzenu lieto pēc paša ieskatiem. Vairums pāvestu tos ikdienā nelietoja. Daži, piemēram, pāvests Pijs XII savējo gredzenu pēc inaugurācijas ceremonijas tā arī nekad neuzlika, un šai praksei sekoja viņa pēcteči, tai skaitā svētais Jānis Pāvils II. Šie pāvesti lietoja ikdienas gredzenu, mantotu no sava priekšteča vai arī to, kuru bija nēsājuši, būdami bīskapi.

Pie svētā Pētera kapa

Inaugurācijas liturģija sāksies Vatikāna bazilikā. Jaunais pāvests kopā ar Austrumu Baznīcu patriarhiem dosies pie svētā Pētera kapa, kur brīdi lūgsies. Šī tradīcija uzsver Romas bīskapa ciešo saikni ar apustuli Pēteri. Svinības sāksies tieši tajā vietā, kur pirmais Kristus vikārs savu ticību apliecināja ar savām asinīm. Pēc tam divi diakoni paņems Palliju, Zvejnieka gredzenu un Evaņģēlija grāmatu un dosies procesijā uz altāri Svētā Pētera laukumā.

Svētā Pētera bazilikas laukums

Leons XIV, brīdi lūdzies pie svētā Pētera kapa, uzkāps augšā un pievienosies procesijai. Tās laikā tiks dziedāta Laudes Regiæ - litānija, kurā tiek lūgta svēto pāvestu, Baznīcas mocekļu un visu svēto aizbildnība. Pie Vatikāna bazilikas centrālajiem vārtiem ir pakārts liels gobelēns, kurā attēlots Jēzus dialogs ar Pēteri, uz kuru skaidri atsaucas Vārda liturģija un svinību teksti. Tas pēc Rafaela Sanzio zīmējuma bija darināts Siksta kapelai un glabājas Vatikāna muzejos. Savukārt pie altāra ir novietots Labā Padoma Dievmātes tēls no Dženacano svētnīcas.

Vārda liturģija

Pirmais lasījums ir fragments no Apustuļu darbiem (Apd. 4,8-12), kurā Pēteris paziņo, ka Kristus ir "namdaru atmestais akmens". Dziedātais Psalms (Ps 117 [118]) turpina šo tēmu - "namdaru atmestais akmens ir kļuvis par stūrakmeni". Savukārt otrais lasījums, kas ņemts no apustuļa Pētera Pirmās vēstules (1.Pēt. 5,1-5., 10.11.), runā par saikni starp Pēteri, Romas Baznīcu un viņa pēcteča kalpojumu. Evaņģēlijā, kas tiks lasīts latīņu un grieķu valodā (Jņ 21,15-19), ietverts Jēzus trīskāršais lūgums Pēterim ganīt "savus jērus" un "savas avis", un tas ir viens no tekstiem, kas tradicionāli veido pamatu īpašajam un personiskajam uzdevumam, kas Pēterim uzticēts divpadsmit apustuļu grupā.

Paklausības rituāls

Pēc simboliskā paklausības rituāla, ko veiks divpadsmit Dieva tautas kategoriju pārstāvji no dažādām pasaules malām, svinības turpināsies ar pāvesta homīliju. Pēc tam tiks dziedāts "Credo", kam sekos ticīgo lūgšana ar pieciem aizlūgumiem portugāļu, franču, arābu, poļu, un ķīniešu valodā. Tiks lūgts par universālo Baznīcu, par Romas pāvestu, kurš sāk savu kalpošanu, un visiem ticīgajiem.

Noslēguma rituāls

Svinību noslēgumā pāvests teiks īsu uzrunu un pēc lūgšanas "Debesu Karaliene" dos savu apustulisko svētību.

Atgādinām, ka otrdien, 20. maijā, pāvests Leons XIV pārņems Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikas virsvadību. Nākamajā dienā, 21. maijā, notiks trešdienas Vispārējā audience. Sestdien, 24. maijā, Leons XIV tiksies ar Romas kūrijas un Vatikāna valsts darbiniekiem. Svētdien, 25. maijā, viņš skaitīs mariānisko lūgšanu "Debesu Karaliene" un pārņems Svētā Jāņa Laterāna un Svētās Marijas Madžores baziliku virsvadību.