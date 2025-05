Leona XIV pontifikāta iezīme: mīlestība un vienotība

"Skatieties uz Kristu! Atveriet sirdis Viņa mīlestības piedāvājumam!" - cik ļoti šie Leona XIV vārdi, kurus viņš teica sava pontifikāta inaugurācijas Svētās Mises sprediķī, atgādina tos vārdus, kurus kādreiz teica Jānis Pāvils II: "Nebaidieties! Atveriet durvis Kristum!" Tas arī parāda, cik kristocentrisks ir jaunais pāvests, kā viņš cenšas vērst cilvēka un mūsdienu pasaules uzmanību uz pašu Kristu. Šī pontifikāta programma ir mīlestība un vienotība.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvesta pontifikāta inaugurāciju pavadīja daudzas zīmes un simboli, sākot ar brīdi, kad Leons XIV ar atvērtu automašīnu apbrauca Svētā Pētera laukumu un parādīja, kāda būs viņa komunikācija. Redzam, ka tā būs balstīta uz tuvību un došanos pie cilvēkiem.

Daudzus aizrāva tas, kā Leons XIV izprot savu kā pāvesta lomu: "Man nav nekādu nopelnu, ar bailēm un drebēšanu es nāku kā brālis". Nevis kā "vientuļš līderis vai vadītājs, kas paaugstina sevi pār citiem", bet kā "jūsu ticības un prieka kalps". Viņš ir parādījis patiesu pazemību. Prātā nāk Benedikta XVI vārdi, ka viņš ir "pazemīgs strādnieks Kunga vīna dārzā". Vienlaikus Leons XIV ir stingri uzsvēris sava pontifikāta misionāro raksturu. Pāvestam vispirms "ir no jauna jāmet tīkli, lai visi atrastu Dievu", tas ir, viņam ir jāvada cilvēki pie Dieva, pie ticības, jābūt ganam un misionāram. Leons XIV sacīja, ka pāvesta uzdevums ir arī sargāt iepriekšējo paaudžu bagāto garīgo mantojumu. Tas ir mājiens tradīcijai, norāde uz nepieciešamību saglabāt visu vēstures mantojumu.

Zīmīgi, ka pāvests norādīja, kādai ir jābūt Baznīcas lomai: tai ir jāvēršas pie visiem cilvēkiem, "pie tiem, kas ir pakrituši, kas ir nolieguši Dievu, kā Pēteris". Jo "Dievs mīl cilvēku ar beznosacījumu mīlestību, bez ierunām un aprēķiniem", - gluži kā vecāki mīl savu bērnu. Leons XIV savā homīlijā uzsvēra vārdus: "Baznīcas autoritāte ir Kristus mīlestība. Baznīcas uzdevums ir: pasludināt pasaulē Kristus mīlestību", jo "cilvēka sirds ir nemierīga, ja tā neatpūšas Dievā", sacīja pāvests, atsaucoties uz svētā Augustīna vārdiem. Tas parāda, cik kristocentrisks būs šis pontifikāts. Homīlijā atbalsojās arī deklarācija "Dominus Iesus" par Jēzus Kristus un Baznīcas vienreizīgumu un pestījošo universālismu, ko kardināls Jozefs Ratcingers parakstīja 2000. Jubilejas gadā.

Jāpiebilst, ka arī mieram, uz ko norādīja pāvests, ir jāizriet no Kristus mācības, no Evaņģēlija; tam ir jābūt Dieva mieram cilvēku sirdīs. Leons XIV jau ir parādījis, cik ļoti viņš par to cīnīsies, arī saistībā ar karu Ukrainā un citās zemēs.

Pontifikāta iezīme ir spēcīgais uzsvars uz vienotību. Pirmkārt, runa ir par Baznīcas vienotību tās iekšienē. Pāvests atzīst vienotības nepieciešamību, jo šodien dažādos kontinentos ir dažādas Baznīcas iezīmes, dažādi virzieni, dažādas tendences, arī Leona XIV dzimtā Baznīca ASV ir sašķelta, taču tikai iekšēji vienota Baznīca var būt zīme pasaulei. Otrkārt, runa ir par vienotību daudzveidībā, par kristiešu vienotību. Tas viss ir jādara mīlestībā, - tāds ir pontifikāta moto, kas izskanēja pāvesta Leona XIV homīlijā.