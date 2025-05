Melni dūmi arī konklāva otrās dienas priekšpusdienā

Ceturtdien, 8. maijā, plkst. 11.51 no Siksta kapelas skursteņa atkal pacēlās melni dūmi. Tas nozīmē, ka arī šorīt pāvests nav ievēlēts. Balsošana turpināsies pēcpusdienā.

Šoreiz dūmu parādīšanos Svētā Pētera laukumā gaidīja aptuveni 15 tk. cilvēku no daudzās pasaules valstīm. Daži, gribot klātienē piedzīvot 267. apustuļa Pētera pēcteča ievēlēšanu, speciāli ieradās Romā ne tikai no dažādām Eiropas zemēm, bet arī, piemēram, no Kanādas.

Plkst. 15.45 kardināli atkal dosies uz Apustulisko Pili, lai plkst. 16.30 ieietu Siksta kapelā, kur notiks balsošanas nākamā kārta.