Pāvesta Lieldienu vēstījums "Urbi et Orbi"

“Kristus ir augšāmcēlies! Šajā vēstī ir ietverta visa mūsu eksistences jēga, kas nav radīta nāvei, bet dzīvībai. Lieldienas ir dzīvības svētki!” – teikts pāvesta ikgadējā Lieldienu vēstījumā “Pilsētai un pasaulei”, kas tika nolasīts Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 20. aprīlī, pēc Euharistijas svinībām Svētā Pētera laukumā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kad Romā pulkstenis rādīja 12.00, visu skatieni bija pievērsti Svētā Pētera bazilikas centrālajai lodžijai. Krāšņiem ziediem izrotātā Svētā Pētera laukumā tai brīdī atradās aptuveni 35 tk. daudzu valstu ticīgo. Spēlējot pūtēju orķestrim un skanot klātesošo aplausiem un ovācijām, uz balkona ratiņkrēslā parādījās sirmais pāvests. “Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas!” – viņš sacīja, vēršoties pie klātesošajiem un visiem labas gribas cilvēkiem visā pasaulē.

Romas bīskapa vēstījumu pēc viņa paša lūguma turpināja lasīt viņa ceremoniju meistars arhibīskaps Djego Ravelli. Noslēgumā pāvests deva visiem savu apustulisko svētību.

Pāvesta vēstījuma pilnais teksts (tulkoja Silvija Krivteža):

Kristus ir augšāmcēlies, alleluja!

Šodien Baznīcā atkal atskan alleluja, tas izplatās no mutes mutē, no sirds uz sirdi, un šī dziesma izraisa prieka asaras Dieva tautai visā pasaulē. No tukšā kapa Jeruzalemē mūs sasniedz vēl nedzirdēta vēsts: Jēzus, krustā sistais, «šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies» (Lk 24, 6). Viņš nav kapā, Viņš ir dzīvs!

Mīlestība ir uzvarējusi naidu. Gaisma ir uzvarējusi tumsu. Patiesība ir uzvarējusi melus. Piedošana ir uzvarējusi atriebību. Ļaunums nav pazudis no mūsu vēstures, tas tur paliks līdz galam, bet tam vairs nav valdīšanas spēka, tam vairs nav varas pār tiem, kas pieņem šīs dienas žēlastību.

Māsas un brāļi, īpaši jūs, kas ciešat sāpes un skumjas, jūsu klusais sauciens ir uzklausīts, jūsu asaras ir savāktas, neviena no tām nav zudusi! Jēzus ciešanās un nāvē Dievs ņēma uz sevis visu pasaules ļaunumu un ar savu bezgalīgo žēlsirdību to sakāva, izskaužot velnišķo lepnību, kas saindē cilvēka sirdi un visur sēj vardarbību un postu. Dieva Jērs ir uzvarējis! Tāpēc šodien mēs saucam: «Kristus, mana cerība, ir augšāmcēlies!» (Lieldienu sekvence).

Jā, Jēzus augšāmcelšanās ir cerības pamats: sākot ar šo notikumu cerība vairs nav ilūzija. Nē. Pateicoties krustā sistajam un augšāmcēlušajam Kristum cerība nepieviļ! Spes non confundit! (sal Rom 5, 5). Un tā ir nevis izvairīga, bet gan prasīga cerība; tā nav atsvešināta, bet spēcinoša.

Tie, kuri cer uz Dievu, savas vājās rokas ieliek Viņa lielajā un spēcīgajā rokā, ļauj sevi piecelt un dodas ceļā: kopā ar augšāmcēlušos Jēzu viņi kļūst par cerības svētceļniekiem, par Mīlestības uzvaras lieciniekiem, par atbruņotā Dzīvības spēka lieciniekiem.

Kristus ir augšāmcēlies! Šajā vēstī ir ietverta visa mūsu eksistences jēga, kas nav radīta nāvei, bet dzīvībai. Lieldienas ir dzīvības svētki! Dievs mūs radīja dzīvei un vēlas, lai cilvēce augšāmceltos! Viņa acīs katra dzīvība ir dārga! Bērns mātes miesās, arī vecie ļaudis vai slimnieki, kas aizvien vairākās valstīs tiek uzskatīti par cilvēkiem, no kuriem jāatbrīvojas.

Cik daudz vēlmes nonāvēt redzam katru dienu daudzajos konfliktos dažādās pasaules daļās! Cik daudz vardarbības bieži redzam arī ģimenēs, pret sievietēm vai bērniem! Cik liels nicinājums dažkārt ir jūtams pret vājākajiem, atstumtajiem, migrantiem!

Šajā dienā es gribētu, lai mēs atgrieztos pie cerības un uzticības citiem, arī tiem, kas mums nav tuvi vai nāk no tālām zemēm ar paražām, dzīvesveidu, idejām un paradumiem, kas atšķiras no mūsējiem, jo mēs visi esam Dieva bērni!

Es vēlos, lai mēs atkal varētu cerēt, ka miers ir iespējams! No Svētā kapa Kristus augšāmcelšanās baznīcā, kur šogad Lieldienas vienā dienā svin katoļi un pareizticīgie, lai miera gaisma spīd visā Svētajā Zemē un visā pasaulē. Esmu tuvs kristiešu ciešanām Palestīnā un Izraēlā, kā arī visai izraēliešu un visai palestīniešu tautai. Mūs satrauc pieaugošā antisemītisma atmosfēra, kas izplatās visā pasaulē. Vienlaikus manas domas pievēršas cilvēkiem, īpaši kristiešu kopienai Gazā, kur briesmīgais konflikts turpina sēt nāvi un iznīcību, rada dramatisku un necilvēcīgu humanitāro situāciju. Es aicinu karojošās puses: pārtrauciet uguni, atbrīvojiet ķīlniekus un sniedziet palīdzību izsalkušajiem cilvēkiem, kuri tiecas pēc mierīgas nākotnes!

Lūgsimies par kristiešu kopienām Libānā un Sīrijā, kuras, Sīrijai piedzīvojot delikātu posmu savā vēsturē, tiecas pēc stabilitātes un līdzdalības savu nāciju likteņos. Es aicinu visu Baznīcu ar modrību un lūgšanām atbalstīt dārgos Tuvo Austrumu kristiešus. Domās īpaši pievēršos arī Jemenas iedzīvotājiem, kuri kara dēļ piedzīvo vienu no smagākajām "ieilgušajām" humanitārajām krīzēm pasaulē, un aicinu ikvienu rast risinājumus konstruktīva dialoga ceļā.

Lai augšāmcēlušais Kristus izlej Lieldienu miera dāvanu pār izmocīto Ukrainu un mudina visus iesaistītos turpināt centienus panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.

Šajā svētku dienā atcerēsimies Dienvidkaukāzu un lūgsimies, lai pēc iespējas ātrāk tiktu parakstīts un īstenots galīgais miera līgums starp Armēniju un Azerbaidžānu, kas novedīs pie tik ļoti vēlamā izlīguma reģionā.

Lai Lieldienu gaisma iedvesmo apņemšanos panākt saskaņu Rietumbalkānos un atbalsta politiķu centienus izvairīties no spriedzes un krīžu saasināšanās, kā arī reģiona partnerus atteikties no bīstamas un destabilizējošas rīcības.

Lai augšāmcēlies Kristus, mūsu cerība, dāvā mieru un sniedz mierinājumu Āfrikas tautām, kas cieš no vardarbības un konfliktiem, īpaši Kongo Demokrātiskajā Republikā, Sudānā un Dienvidsudānā, un atbalsta tos, kuri cieš no spriedzes Sāhelā, Āfrikas ragā un Lielo ezeru reģionā, kā arī kristiešus, kuri daudzviet nevar brīvi apliecināt savu ticību.

Miers nav iespējams tur, kur nav reliģijas brīvības vai kur nav domas un vārda brīvības un cieņas pret citu cilvēku viedokli.

Miers nav iespējams bez patiesas atbruņošanās! Vajadzība katrai tautai nodrošināt savu aizsardzību nedrīkst pārvērsties par vispārēju bruņošanās sacensību. Lieldienu gaisma mudina mūs nojaukt barjeras, kas rada šķelšanos un atstāj politiskas un ekonomiskas sekas. Tā mudina mūs rūpēties vienam par otru, vairot savstarpējo solidaritāti, strādāt, lai veicinātu katra cilvēka integrālu attīstību.

Lai šajā laikā nepietrūkst palīdzības birmiešu tautai, kuru jau gadiem ilgi moka bruņoti konflikti un kura drosmīgi un pacietīgi cīnās ar Sagaingā notikušās postošās zemestrīces sekām, kas ir tūkstošiem cilvēku nāves cēlonis un ciešanu avots daudzajiem izdzīvojušajiem, tostarp bāreņiem un veciem cilvēkiem. Lūgsimies par dabas katastrofas upuriem un viņu tuviniekiem un no sirds pateicamies visiem dāsnajiem brīvprātīgajiem, kas veic glābšanas darbus. Dažu valsts politiķu paziņojums par uguns pārtraukšanu ir cerības zīme visai Mjanmai.

Aicinu visus cilvēkus pasaulē, kuriem ir politiskā atbildība, nepadoties baiļu loģikai, kas liek noslēgties, bet izmantot visus pieejamos resursus, lai palīdzētu trūcīgajiem, cīnītos ar badu un īstenotu attīstību veicinošas iniciatīvas. Tie ir miera "ieroči" - tie, kas veido nākotni, nevis sēj nāvi!

Lai cilvēcības princips kļūst par mūsu ikdienas rīcības stūrakmeni. Saskaroties ar nežēlību, ko rada konflikti, iesaistot neaizsargātos civiliedzīvotājus, uzbrūkot skolām, slimnīcām un humānās palīdzības darbiniekiem, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tiek trāpīts nevis mērķiem, bet gan cilvēkiem ar dvēseli un cieņu.

Lai Lieldienas šajā Jubilejas gadā ir arī laba iespēja atbrīvot karagūstekņus un politieslodzītos!

Dārgie brāļi un māsas,

Lieldienās nāve un dzīvība sadurās dīvainā cīņā, bet Kungs tagad dzīvo mūžīgi (sal. Lieldienu sekvence), un iedveš mūsos pārliecību, ka arī mēs esam aicināti būt tās dzīves dalībnieki, kas nepazīst norietu, kurā vairs nebūs dzirdams ieroču troksnis un nāves atbalsis. Uzticēsim sevi Tam, kurš vienīgais var visu darīt jaunu! (sal. Atkl 21,5)

Priecīgas Lieldienas visiem!