Pāvests Francisks apmeklē ieslodzītos

Lielās ceturtdienas pēcpusdienā pāvests Francisks devās apmeklēt ieslodzītos Romas “Regina Coeli” cietumā. Viņu sagaidīja cietuma direktore Klaudija Klementi un personāls.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Cietumā Svētais tēvs tikās ar aptuveni 70 dažādu tautību ieslodzītajiem, kuri regulāri piedalās kapelāna organizētajos pasākumos un katehēzēs. Pēc īsas apsveikuma uzrunas, kurā direktore visu iemītnieku vārdā pateicās par šo vizīti, pāvests apliecināja vēlmi būt ieslodzīto vidū: “Man patīk katru gadu darīt to, ko Jēzus darīja Lielajā ceturtdienā, proti, mazgāt kājas cietumā”. Viņš piebilda: “Šogad es to nevaru darīt, bet es varu un vēlos būt jums līdzās. Es lūdzos par jums un par jūsu ģimenēm.” Pēc kopīgas lūgšanas Francisks sasveicinājās ar katru no ieslodzītajiem personīgi. Noslēgumā viņš vēlreiz uzrunāja klātesošos, aicinot visus kopā lūgties “Tēvs mūsu”, un deva savu svētību. Vizīte ilga aptuveni 30 minūtes.

Pāvests Francisks šo Romas cietumu apmeklēja jau 2018. gada Lielajā ceturtdienā. Toreiz viņš tur svinēja Kunga Pēdējo Vakariņu dievkalpojumu un veica tradicionālo kāju mazgāšanas ritu.