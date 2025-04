Pāvesta Franciska mirstīgo atlieku pārnešana uz Svētā Pētera baziliku

Trešdienas, 23. aprīļa, rītā pāvesta mirstīgās atliekas tika pārnestas no viņa rezidences – Svētās Martas nama uz Svētā Pētera baziliku.

Pēc lūgšanas Vatikāna viesu nama kapelā procesija ar kardināliem, tai skaitā, kamerlengu Kevinu Farelu priekšgalā, un liturģisko svinību meistaru arhibīskapu Djego Ravelli devās uz baziliku. Divdesmit tūkstoši cilvēku ar ilgiem aplausiem sagaidīja procesiju ar Franciska zārku līdz tas tika nolikts bazilikā pie altāra.

Atvadīties no mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska Svētā Pētera bazilikā var trešdien no pulksten 11.00 līdz 24.00, ceturtdien no 7.00 līdz 24.00 un piektdien no 7.00 līdz 19.00.