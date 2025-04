Pāvesta Franciska pārdomas Krusta ceļam Romas Kolizejā

Ievads

Ceļš uz Golgātu ved pa mūsu iestaigātajām ielām. Kungs, taču bieži ejam citā virzienā. Mēs ieraudzījām Tavu seju, krustojām ar Tevi savu skatienu. Mēs gājām kā parasti, un Tu gāji mums pretī. Tavas acis ieskatījās mūsu sirdīs. Mēs neuzdrošināmies iet tālāk, domājot, ka it kā nekas nebūtu noticis. Mēs varam apgriezties, paskatīties uz Tevi, sekot Tev. Mēs varam identificēties ar Tavu ceļu un apzināties, ka labāk ir mainīt virzienu.

No Marka evaņģēlija (10,21)

Tad Jēzus uzlūkoja viņu, mīlēja viņu un sacīja viņam: «Viena tev trūkst: ej, pārdod, kas tev ir, un dod nabagiem, un tev būs dārgums debesīs, un nāc! Seko Man!»

Jēzus ir tavs vārds, un patiesi Tu esi «Dievs, kas glābj». Ābrahāma Dievs, kas aicina, Īzaka Dievs, kas nodrošina, Jēkaba Dievs, kas svētī, Izraēļa Dievs, kas atbrīvo: Tavā skatienā, Kungs, kas ej cauri Jeruzalemei, ir visa Atklāsme. Tavos soļos, kas iziet no pilsētas, ir mūsu izceļošana uz jaunu zemi. Tu atnāci, lai mainītu pasauli, un mums tas nozīmē mainīt virzienu, redzēt Tavu labestību, ļaut Tava skatiena atmiņām darboties mūsu sirdīs.

Krusta ceļš ir lūgšana tiem, kas pārvietojas. Tas pārtrauc mūsu ierasto ceļu, lai no noguruma mēs pārietu uz prieku. Tiesa, Jēzus ceļš nav viegls: šajā pasaulē, kur viss ir aprēķināts, nesavtība maksā augstu cenu. Tomēr dāvinājumā viss uzplaukst: frakcijās sadalīta un konfliktu plosīta pilsēta virzās uz izlīgumu; izbalējusī reliģiozitāte no jauna atklāj Dieva apsolījumu auglību; pat akmens sirds var pārvērsties par miesas sirdi. Atliek vien ieklausīties aicinājumā: «Nāc! Seko man!». Un uzticēties šim mīlestības pilnajam skatienam.

1. stacija

Jēzu notiesā uz nāvi

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,13-16)

Pilāts sasauca augstos priesterus, priekšniekus un ļaudis un sacīja tiem: "Jūs man atvedāt šo cilvēku kā ļaužu maldinātāju. Lūk, es esmu pārbaudījis viņu jūsu priekšā un neesmu atzinis šo cilvēku par vainīgu nevienā no jūsu apsūdzībām pret viņu. un arī Hērods to nedarīja; patiesībā viņš sūtīja viņu atpakaļ pie mums. Paskaties, viņš nav izdarījis neko tādu, kas būtu pelnījis nāvi. Tāpēc pēc sodīšanas es viņu atbrīvošu."

Tas tā nenotika. Viņš Tevi neatbrīvoja. Tomēr viss varēja notikt citādāk. Tā ir mūsu brīvību dramatiskā spēle. Tāpēc, Kungs, Tu mūs tik ļoti novērtēji. Tu uzticējies Hērodam, Pilātam, saviem draugiem un ienaidniekiem. Tu esi nelokāms savā uzticībā, nododot sevi mūsu rokās. Mēs varam redzēt brīnumus: atbrīvojot netaisnīgi apsūdzētos, iedziļinoties situāciju sarežģītībā, pretojoties spriedumiem, kas nogalina. Pat Hērods būtu varējis sekot savam svētajam nemieram, kas viņu vilka pie Tevis: bet viņš to nedarīja, pat ne tad, kad beidzot atradās Tavā klātbūtnē. Pilāts būtu varējis Tevi atbrīvot: viņš Tevi jau bija attaisnojis. Bet viņš to nedarīja. Jēzu, krusta ceļš ir iespēja, kuru pārāk daudz reižu mēs esam palaiduši garām. Mēs atzīstam, ka esam ieslodzīti savās lomās, no kurām neesam gribējuši izkļūt, uztraucoties par neērtībām, ko sagādātu virziena maiņa. Tu, klusēdams, joprojām esi mūsu priekšā: Tu esi katrā māsā un katrā brālī, kas pakļauti citu spriedumiem un aizspriedumiem. Atgriežas reliģiskie argumenti, juridiskie ķīviņi, šķietamais veselais saprāts, kas neiesaistās citu likteņos: tūkstošiem iemeslu mūs velk Hēroda, Augsto priesteru, Pilāta un pūļa pusē. Tomēr var būt arī citādāk. Tu, Jēzu, nemazgā rokas. Tu joprojām mīli, klusēdams. Tu esi izdarījis savu izvēli, tagad ir mūsu kārta.

Lūgsimies, sakot: Atver manu sirdi, Jēzu!

Kad manā priekšā stāv notiesāts cilvēks. Atver manu sirdi, Jēzu!

Kad mana pārliecība ir aizspriedumaina. Atver manu sirdi, Jēzu!

Kad mani pārņem skarbums. Atver manu sirdi, Jēzu!

Kad labestība mani slepus pievelk. Atver manu sirdi, Jēzu!

Kad vēlos, lai man būtu drosme, bet baidos zaudēt. Atver manu sirdi, Jēzu!

2. stacija

Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (9,43-45)

Kamēr visi brīnījās par visu, ko viņš dara, viņš sacīja saviem mācekļiem: Klausieties šos vārdus: Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās. Bet viņi nesaprata šos vārdus: tie viņiem palika tik noslēpumaini, ka nesaprata to nozīmi, un baidījās viņu iztaujāt par šo tēmu.

Jēzu, mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi šī nasta gulēja uz Taviem pleciem. Kad Tu par to runāji, neviens tam nepievērsa uzmanību: neuzvarama pretestība, pat grūti nojaust. Tu neprasīji, bet juti arvien skaidrāk, ka krusts tuvojas. Ja tu to pieņēmi, tad tikai tāpēc, ka sajuti ne tikai tā smagumu, bet arī atbildību. Tavs krusta ceļš, Jēzu, neved tikai kalnā. Tā ir Tava nolaišanās pie tiem, kurus Tu mīlēji, pasaulē, kuru Dievs mīl. Tā ir atbilde, atbildības uzņemšanās. Tas maksā tikpat dārgi kā vispatiesākās saites, visskaistākās mīlestības. Smagums, ko nesi, liecina par elpu, kas Tevi virza, par Garu, "kas ir Kungs un dod mums dzīvību". Nez kāpēc mēs baidāmies Tev par to jautāt. Patiesībā mēs esam tie, kuriem pietrūkst elpas, jo izvairāmies no atbildības. Pietiktu nebēgt un palikt starp tiem, kurus Tu mums esi devis, palikt situācijās, kurās Tu mūs esi ielicis. Saistīt sevi kopā, jūtot, ka tikai tā mēs varam beigt būt sevis gūstekņi. Egoisms sver vairāk nekā krusts. Vienaldzība sver vairāk nekā dalīšanās. Pravietis to bija pasludinājis, sakot: Arī jaunie pūlas un nogurst, pieaugušie paklūp un krīt, bet tie, kas cer uz Tevi, atgūst spēkus, tie uzvelk spārnus kā ērgļi, tie skrien, nepagurdami, tie staigā, nenoguruši (sal. Is 40, 30-31).

Lūgsimies, sakot: Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs.

Ja mēs uztraucamies par sevi. Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs!

Ja mums šķiet, ka mums nav spēka veltīt sevi citiem. Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs!

Ja meklējam attaisnojumus, lai izvairītos no atbildības. Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs!

Ja mums ir talanti un prasmes, ko likt lietā. Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs!

Ja mūsu sirdis joprojām trīc netaisnības priekšā. Atbrīvo mūs no noguruma, Kungs!

3. stacija

Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (10,13-15)

«Bēdas tev, Horazina! Bēdas tev Betsaida, jo, ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas notika jūsu vidū, tad tās jau sen, rupjās drēbēs un pelnos sēdot, gandarītu par grēkiem. Tiešām Tirai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kafarnauma, kas līdz debesīm esi paaugstināta, tiksi nogremdēta līdz pat ellei».

Tas bija pirmais zemākais punkts, un Tu, Jēzu, teici skarbus vārdus par tām vietām, kas Tev bija tik dārgas. Šķita, ka Tava Vārda sēkla iekrīt tukšumā, tāpat kā ikviens Tavs atpestīšanas žests. Katrs pravietis jutās iekritis neveiksmes tukšumā, lai atkal virzītos uz priekšu, ejot Dieva ceļus. Tava dzīve, Jēzu, ir līdzība: Tu nekad nekrīti veltīgi mūsu zemē. Pat pirmajā reizē vilšanos pārņēma prieks par tavējiem, kurus biji sūtījis: viņi atgriezās pie Tevis no savas misijas un pastāstīja par Dieva Valstības zīmēm. Klausoties viņus, Tu priecājies ar spontānu, pārpilnu prieku, kas lika lēkt kājās ar lipīgu enerģiju. Tu pateicies Tēvam, kurš noslēpj savus plānus no mācītajiem un gudrajiem, lai atklātu tos mazajiem. Pat krusta ceļš ir iezīmēts zemē: lielie no tā ir atrauti, viņi gribētu pieskarties debesīm. Tā vietā debesis ir šeit, tās ir nolaistas, cilvēks ar tām sastopas, pat krītot, paliekot uz zemes. Mums, Bābeles celtniekiem, viņi stāsta, ka nevar kļūdīties, uzskatot, ka tas, kas krīt, ir pazudis. Tas ir elles būvlaukums. Turpretī Dieva ekonomija nenogalina, neizmet un nesagrauj. Tā ir pazemīga, uzticīga zemei. Tavs ceļš, Jēzu, ir svētlaimību ceļš. Tas neiznīcina, bet pilnveido, atjauno, aizsargā.

Lūgsimies, sakot: Lai nāk Tava Valstība

Par tiem, kas ir bankrotējuši. Lai nāk Tava valstība

Protestējot pret ekonomiku, kas nogalina. Lai nāk Tava valstība

Lai atgrieztu spēkus pakritušajiem. Lai nāk Tava Valstība

Konkurentspējīgā sabiedrībā un starp tiem, kas tiecas pēc augstākajām vietām. Lai nāk Tava Valstība

Par tiem, kas guļ pie robežām un jūt, ka viņu ceļojums ir beidzies. Lai nāk Tava Valstība

4. stacija

Jēzus krusta ceļā satiek savu Māti

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (8,19-21)

Atnāca pie Viņa māte un Viņa brāļi un daudzo ļaužu dēļ nevarēja Viņam tikt klāt. Un Viņam tika ziņots: «Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt». Bet Viņš atbildēja tiem, sacīdams: «Mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dieva vārdu klausās un izpilda».

Tava māte ir tur - krusta ceļā: viņa ir Tava pirmā mācekle. Tava māte ir tur, viņa ar savu delikāto klātbūtni, ar savu viedumu sargā un pārdomā visu savā sirdī. No brīža, kad viņai tika piedāvāts pieņemt Tevi savās miesās, viņa pagriezās, viņa pagriezās pret Tevi. Viņa savus ceļus atdeva Tev. Tā nebija atteikšanās, bet gan nepārtraukta atklāsme līdz pat Golgātai: sekot Tev nozīmē ļaut Tev iet, atbrīvot vietu Tavam jaunumam. Katra māte to zina: dēls pārsteidz. Mīļotais dēls, Tu atzīsti, ka Tava māte un brāļi ir tie, kas klausās un atļauj sevi pārveidot. Viņi nerunā, bet dara. Dievā vārdi ir darbi, Viņa solījumi ir realitāte: ceļā uz krustu, Māte, tu esi starp tiem nedaudzajiem, kas to atceras. Tagad tu esi vajadzīga Dēlam: Viņš jūt, ka tu nekrīti izmisumā. Viņš jūt, ka tu joprojām radi Vārdu savā miesā. Arī mēs, Jēzu, sekojam Tev, ko radījuši tie, kas Tev bija sekojuši. Arī mēs esam nākuši pasaulē ar Tavas Mātes un neskaitāmu liecinieku ticību, kas to rada pat tur, kur viss runā par nāvi. Toreiz Galilejā bija tie, kas vēlējās Tevi redzēt. Tagad, uzkāpjot Kalvārijā, Tu pats meklē to cilvēku skatienu, kuri klausās un rīkojas. Neizsakāma sapratne. Nesaraujama derība.

Lūgsimies, sakot: Lūk, mana māte

Marija klausās un runā. Lūk, mana māte

Marija jautā un pārdomā. Lūk, mana māte

Marija iziet no mājas un izlēmīgi ceļo. Lūk, mana māte

Marija priecājas un mierina. Lūk, mana māte

Marija pieņem un rūpējas. Lūk, mana māte

Marija riskē un aizsargā. Lūk, mana māte

Marija nebaidās no spriedumiem un apvainojumiem. Lūk, mana māte

5. stacija

Kirēnietis palīdz Jēzum nest krustu

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,26)

Un kad Viņu veda, tie aizturēja kādu Sīmani no Kirēnes, kas nāca no laukiem, un uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzum pakaļ.

Viņš sevi nepiedāvāja, viņu apturēja. Sīmanis atgriezās no sava darba, un tie uzlika viņam notiesātā krustu. Viņam bija spēcīga miesas uzbūve, taču viņa virziens noteikti bija atšķirīgs, viņa darba kārtība bija cita. Tādā veidā mēs varam satikt Dievu. Kas zina, kāpēc, Jēzu, šis vārds - Sīmanis no Kirēnas - drīz vien kļuva neaizmirstams Tavu mācekļu vidū. Krusta ceļā viņu tur nebija, un arī mēs nebijām, bet bija Sīmanis. Tas ir spēkā arī šodien: kamēr kāds piedāvā visu sevi, var būt citur, pat bēgot, var tikt tajā ierauts. Mēs apsolam, Jēzu, atcerēties Sīmaņa vārdu, jo šis negaidītais notikums viņu mainīja uz visiem laikiem. Viņš nekad nepārstāja domāt par Tevi. Viņš kļuva par daļu no Tavas miesas, par tiešu liecinieku Tavai atšķirībai no jebkura cita notiesātā. Sīmanis no Kirēnas sāka apzināties, ka nes Tavu krustu, to nelūdzot, kā jūgu, par kuru Tu reiz runāji: «Mans jūgs ir salds, mana nasta ir viegla» (sal. Mt 11,29). Pat dzīvnieki uzvedas labāk, ja viņi virzās uz priekšu kopā. Un Tev, Jēzu, patīk mūs iesaistīt savā darbā, aicinot sagatavot zemi, lai tā atkal tiktu apsēta. Mums ir vajadzīgs šis pārsteidzošais vieglums. Mums ir vajadzīgs kāds, kas mūs dažreiz apturētu un uzliktu uz pleciem kādu realitātes gabaliņu, kas vienkārši ir jānes. Tu vari strādāt visu dienu, bet bez Tevis tas būs veltīgi. Veltīgi pūlas celtnieki, veltīgi sargs pūlas nosargāt pilsētu, kuru Dievs neceļ (sal. Ps 127). Lūk, krusta ceļā paceļas jaunā Jeruzaleme. Un mēs, tāpat kā Sīmanis no Kirēnas, mainām virzienu un strādājam kopā ar Tevi.

Lūgsimies, sakot: Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad mēs ejam savu ceļu, neskatoties nevienam sejā. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad mūs vairs neuztrauc ziņas. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad cilvēki kļūst par skaitļiem. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad nav laika uzklausīt. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad mēs steidzamies pieņemt lēmumus. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

Kad izmaiņas programmā netiek atļautas. Kungs, apstādini mūsu skrējienu

6. stacija

Veronika noslauka Jēzum vaigu

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģelija (9,29-31)

Kad Viņš lūdza Dievu, Viņa sejas izskats kļuva citāds, un Viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu; tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā; un tie runāja par Viņa gala norisi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē.

No 27 psalma

Mana sirds atkārto tavu aicinājumu: «Meklējiet manu vaigu!»

Tavu vaigu, Kungs, es meklēju. Neslēp no manis savu vaigu.

Jēzu, Tavā sejā mēs redzam Tavu sirdi. Tavs lēmums ir lasāms Tavās acīs, tas ir iekalts Tavā sejā, kas padara Tavus vaibstus par nepārprotamas uzmanības izpausmi. Tu pūlī ievēroji Veroniku, tāpat kā mani. Es meklēju Tavu seju, kas apliecina lēmumu mīlēt vienam otru līdz pēdējam elpas vilcienam: un pat tālāk, jo mīlestība ir spēcīgāka par nāvi (skat. Dziesmu dziesma 8,6). Tas, kas pārveido mūsu sirdis, ir Tava seja, uz kuru mēs vēlamies skatīties un paturēt to atmiņā. Tu dienu no dienas, katra cilvēka sejā dāvā mums dzīvu atmiņu par savu Iemiesošanos. Patiesībā katru reizi, kad mēs pievēršamies vienam no mazajiem, mēs kalpojam Tavas miesas locekļiem, un Tu paliec ar mums. Tu apgaismo mūsu sirdis un izgaismo mūsu sejas vaibstus. Krusta ceļā mūsu seja, tāpat kā Tavējā, beidzot var kļūt starojoša un izplatīt svētību. Tu mūsos esi iespiedis zīmogu, priekšnojautu par savu atgriešanos, kad Tu mūs atpazīsi no pirmā acu uzmetiena, vienu pēc otra. Tad mēs būsim līdzīgi Tev. Mēs būsim seju pret seju, bezgalīgā dialogā, kura tuvībā mēs nekad nenogursim, būsim Dieva ģimene.

Lūgsimies, sakot: Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

Ja mūsu seja ir bez izteiksmes. Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

Ja mūsu sirds ir sadalīta. Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

Ja mūsu žesti šķeļ. Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

Ja mūsu lēmumi ievaino. Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

Ja mūsu plāni izslēdz. Jēzu, iespied mūsos savu atmiņu

7. stacija

Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (15,2-6)

Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, sacīdami: «Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar viņiem». Un Viņš tiem stāstīja šo līdzību: «Kurš no jums, kam ir simts avis, pazaudējot vienu no tām, neatstāj deviņdesmit deviņas tuksnesī un neiet meklēt to, kas pazuda, kamēr viņš to atrod? Un viņš, atradis to, priecādamies liek uz saviem pleciem, iet mājās, sasauc savus draugus un kaimiņus un saka viņiem: "Priecājieties kopā ar mani, jo es atradu savu avi, kas bija pazudusi!"».

Krist un celties; krist un atkal celties. Tā Tu, Jēzu, mācīji mums lasīt cilvēka dzīves piedzīvojumu. Cilvēcisku, jo tas ir atvērts. Mēs neļaujam mašīnām kļūdīties: gaidām, ka tās būs perfektas. Cilvēki diemžēl kļūdās, novēršas, maldās. Tomēr viņi pazīst arī prieku: prieku par jauniem sākumiem, par atdzimšanu. Cilvēki neveidojas mehāniski, bet ir roku darbs: mēs esam unikāli gabaliņi, kas savijušies ar žēlastību un atbildību. Jēzu, Tu esi kļuvis par vienu no mums, Tu nebaidījies paklupt un krist. Tie, kas no tā kaunas, tie, kas izliekas nemaldīgi, tie, kas slēpj savus kritienus un nepiedod citiem viņu kritienus, noliedz ceļu, ko Tu esi izvēlējies. Tu esi, Jēzu, prieka Kungs. Tevī mēs visi esam atrasti un atvesti mājās, tāpat kā viena nomaldījusies avs. Necilvēcīga ir ekonomika, kurā deviņdesmit deviņi ir vairāk vērti nekā viens. Tomēr mēs esam uzbūvējuši pasauli, kas darbojas šādi: aprēķinu un algoritmu, aukstas loģikas un nepielūdzamu interešu pasauli. Kungs, Tava nama likums, dievišķā ekonomika, ir cita. Pagriezties pret Tevi, kas krīti un atkal celies, nozīmē mainīt virzienu. Tā ir atgriešanās, kas atjauno prieku un ved mūs uz mājām.

Lūgsimies, sakot: Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana!

Mēs esam bērni, kas bieži raud. Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana

Mēs esam pusaudži, kas jūtas nedroši. Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana!

Mēs esam jaunieši, kurus daudzi pieaugušie nepieņem. Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana!

Mēs esam pieaugušie, kas pieļauj kļūdas. Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana!

Mēs esam veci ļaudis, kuri joprojām vēlas sapņot. Piecel mūs, Dievs, mūsu pestīšana!

8. stacija

Jēzus mierina Jeruzalemes sievietes

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,27-31)

Viņam sekoja liels pulks ļaužu un sievietes, kas Viņu apraudāja un nožēloja. Bet Jēzus, pagriezies pret tām, sacīja: «Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un savu bērnu dēļ! Jo nāks dienas, kad sacīs: "Svētīgas neauglīgās, miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas". Tad sāks runāt kalniem: "gāzieties pār mums", un uz pakalniem: "apklājiet mūs!" Jo, ja to dara ar zaļu koku, kas notiks ar nokaltušo?»

Jēzu, Tu vienmēr esi atzinis sieviešu īpašo saikni ar Dieva sirdi. Tāpēc ļaužu pūlī, kas tajā dienā mainīja virzienu, lai sekotu Tev, uzreiz pamanīji sievietes un ar viņām izveidoji īpašu sapratni. Pilsēta atšķiras, kad nēsājam zem sirds tās nākamos iedzīvotājus, kad barojam tos ar krūti: īsāk sakot, kad zinām ne tikai domēna reģistru, bet arī piedzīvojam lietas no iekšienes. Tu pieskaries sieviešu sirdīm, kuras aiz pienākuma izrāda līdzjūtību. Patiesībā sirds ir vieta, kur savienojas notikumi, dzimst domas un lēmumi. "Neraudiet par mani". Dieva sirds dreb par savu tautu, tā veido jaunu pilsētu: "Raudiet par sevi un saviem bērniem". Patiesībā tā ir raudāšana, kurā viss dzimst no jauna. Bet ir vajadzīgas pārdomu asaras, nožēlas asaras, no kurām mums nevajadzētu kaunēties, asaras, kuras mums nevajadzētu noslēgt sevī. Kungs, mūsu ievainotajai līdzāspastāvēšanai šajā sašķeltajā pasaulē ir vajadzīgas sirsnīgas nožēlas, nevis virspusējas asaras. Pretējā gadījumā piepildīsies tas, ko pareģoja apokaliptiķi: mēs vairs neko neradīsim, un tad viss sabruks. No otras puses, ticība pārvieto kalnus. Kalni un pakalni nekrīt uz mums, bet starp tiem paveras ceļš. Šis ir Tavs ceļš, Jēzu: kalnainais ceļš, pa kuru aizbēga apustuļi, bet Tavas mācekles - Baznīcas mātes - sekoja Tev.

Lūgsimies, sakot: Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

Tu Baznīcai devi daudzas svētas sievietes. Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

Tu sakāvi augstprātību un dominanci. Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

Tu savāci un noslaucīji māšu asaras. Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

Tu uzticēji sievietēm vēsti par savu augšāmcelšanos. Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

Tu ienesi Baznīcā jaunas harizmas un jūtīgumu. Jēzu, dāvā mums mātišķu sirdi

9. stacija

Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (7,44-49)

[Jēzus] sacīja Sīmanim: «Vai tu redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, un tu nedevi ūdeni manām kājām; bet viņa asarām slacināja manas kājas un saviem matiem tās susināja. Tu mani neskūpstīji, bet viņa, tikko es ienācu, nepārstāj skūpstīt manas kājas. Tu nesvaidīji ar eļlu manu galvu, bet viņa ar svaidāmo eļlu svaidīja manas kājas. Tāpēc es tev saku: viņai daudzie grēki tiek piedoti, jo viņa ļoti mīlējusi; bet kam mazāk piedod, tas mīl mazāk». Viņš sacīja sievietei: «Tavi grēki tev tiek piedoti!» Un tie, kas ar Viņu atradās pie galda, sāka sevī runāt: «Kas Viņš tāds, kas pat grēkus piedod?»

Jēzu, ne tikai vienu vai divas reizes: Tu joprojām krīti. Tu kriti jau bērnībā, kā ikviens bērns. Tāpēc Tu saprati un pieņēmi mūsu cilvēcību, kas krīt un atkal krīt. Ja grēks mūs attālina, tad Tava bezgrēcīgā eksistence Tevi tuvina ikvienam grēciniekam, nedalāmi vieno ar viņu kritieniem. Un tas mūs virza uz atgriešanos. Skandāls tiem, kas distancējas no citiem un no sevis. Skandāls tiem, kas dzīvo sašķelti divās daļās, starp to, kam vajadzētu būt, un to, kas patiešām ir. Jēzu, Tavā žēlastībā krīt visa liekulība. Maskas, skaistas fasādes vairs nav vajadzīgas. Dievs redz sirdi. Viņš mīl sirdi. Viņš sasilda sirdi. Un Tu mani piecel un atkal ievirzi pa līdz šim nešķērsotiem, drosmīgiem, dāsniem ceļiem. Kas Tu esi, Jēzu, kurš piedod pat grēkus? Un Tu atkal guli uz zemes, uz krusta ceļa. Tu esi mūsu zemes Glābējs. Mēs ne tikai tajā dzīvojam, bet mūs tā arī veido. Tu, atrodoties uz zemes, joprojām veido mūs kā prasmīgs podnieks.

Lūgsimies, sakot: Mēs esam māls Tavās rokās

Kad šķiet, ka lietas nevar mainīt, atgādini mums: Mēs esam māls Tavās rokās

Kad konfliktiem neredzam beigas, atgādini mums: Mēs esam māls Tavās rokās

Kad tehnoloģijas maldina par visvarenību, atgādini mums: Mēs esam māls Tavās rokās

Kad panākumi šķir mūs no zemes, atgādini mums: Mēs esam māls Tavās rokās

Kad mēs vairāk rūpējamies par izskatu nekā par sirdi, atgādini mums: Mēs esam māls Tavās rokās

10. stacija

Jēzum novelk drēbes

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Ījaba grāmatas (1,20-22)

Tad Ījabs cēlās un saplēsa savus svārkus, apcirpa savu galvu un metās pie zemes un sacīja: «Kails esmu nācis no savas mātes miesām un kails atkal aiziešu. Kungs man ir devis, Kungs arī paņems, Kunga vārds lai ir slavēts!» Visās šinīs lietās Ījabs neapgrēkojās un neturējās aplam pret Dievu.

Tu neizģērbies pats, Tevi izģērbj. Jēzu, atšķirība mums visiem ir skaidra. Tikai tas, kas mūs mīl, spēj savās rokās un savā skatienā pieņemt mūsu kailumu. Tā vietā mēs baidāmies no to cilvēku acīm, kuri mūs nepazīst un tikai zina, kā mūs iegūt. Tu esi izģērbts un pakļauts visiem, un šo pazemojumu pārveidoji par atpazīstamību. Tu vēlies būt tuvs arī tiem, kas Tevi iznīcina, un uz tiem, kas Tevi izģērbj, Tu skaties kā uz mīļiem cilvēkiem, kurus Tēvs Tev ir devis. Šeit ir kas vairāk nekā Ījaba pacietība, pat vairāk nekā viņa ticība. Tevī ir Līgavainis, kas ļauj sevi paņemt, pieskarties un visu pārvērst par labu. Tu atstāji mums savas drēbes kā piepildītas mīlestības relikvijas. Tās ir mūsu rokās, jo Tu esi bijis pie mums, Tu esi bijis ar mums. Savās rokās mēs esam turējuši tavu apģērbu, un tagad izmetam lozes, bet loze ir labvēlīga nevis vienam, bet visiem. Tu mūs pazīsti katru no mums, lai glābtu visus, visus, visus. Un, ja Baznīca Tev šodien šķiet kā saplēstas drānas, tad māci mums no jauna aust mūsu brālību, kuras pamatā ir Tava dāvana. Mēs esam Tava miesa, Tava nedalāmā tunika, Tava Līgava. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums (sal. Ps 16,6).

Lūgsimies, sakot: Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

Kungs Jēzu, kas redzi sašķeltus savus mācekļus. Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

Kungs Jēzu, kas nes mūsu vēstures ievainojumus. Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

Kungs Jēzu, kas pazīsti mūsu mīlestību trauslumu. Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

Kungs Jēzu, kas vēlies, lai mēs būtu par savas miesas locekļiem. Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

Kungs Jēzu, kas valkā žēlsirdības tuniku. Dāvā savai Baznīcai mieru un vienību

11. stacija

Jēzu pienaglo pie krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,32-34)

Kopā ar Viņu tika vesti divi citi, kas bija ļaundari. Kad tie nonāca vietā, kas saucas Kalvārija, tie sita krustā Viņu un slepkavas: vienu pa labi, otru pa kreisi. Bet Jēzus sacīja: «Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara».

Nekas mūs tā nebiedē kā nekustīgums. Un Tu esi piekalts, nekustīgs, bloķēts. Tomēr Tu esi kopā ar citiem: nekad neesi viens, pat pie krusta esi gatavs atklāt sevi kā Dievu, kas ir ar mums. Atklāsme neapstājas, to nevar piekalt. Tu, Jēzu, rādi mums, ka visos apstākļos ir jāizdara izvēle. Tas ir brīvības spēks. Pat uz krusta Tu neesi neitrāls: Tu izlemj, kādēļ tur esi. Tu pievērs uzmanību gan vienam, gan otram no tiem, kas ir krustā sisti kopā ar Tevi: Tu dzirdi viena apvainojumus un pieņem otra lūgumu. Tu pievērs uzmanību tiem, kas Tevi piesita krustā: Tu proti lasīt to sirdīs, kuri nezina, ko dara. Tu pievērs uzmanību debesīm: Tu vēlētos, lai tās būtu skaidrākas, bet Tu pārvari tumsas barjeru ar aizlūgšanas gaismu. Piekalts, Tu aizlūdz: stāvi starp pusēm, starp pretstatiem. Un Tu ved tās pie Dieva, jo Tavs krusts nojauc mūrus, atceļ parādus, anulē spriedumus, nodibina izlīgumu. Tu esi patiesais Jubilejas gads. Atgriez mūs pie Tevis, Jēzu, kas visu vari

Lūgsimies, sakot: Māci mūs mīlēt

Kad mums ir spēks un kad šķiet, ka tā vairs nav. Māci mūs mīlēt

Kad mūs imobilizē likumi vai netaisnīgi lēmumi. Māci mūs mīlēt

Kad mums pretojas tie, kas nevēlas patiesību un taisnīgumu. Māci mūs mīlēt

Kad mēs esam kārdināti pakļauties izmisumam. Māci mūs mīlēt

Kad mēs sakām: "mums vairs nav ko darīt". Māci mūs mīlēt

12. stacija

Jēzus mirst uz krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,45b-49)

Saule aptumšojās, un priekškars svētnīcā pārplīsa vidū pušu.

Jēzus sauca skaļā balsī, sacīdams: «Tēvs, Tavās rokās es nododu savu garu!» Un Viņš, to teikdams, izdvesa garu.

Bet simtnieks, redzēdams to, kas notika, godināja Dievu, sacīdams: «Patiesi, šis Cilvēks bija taisnīgs!»

Un viss ļaužu pulks, kas bija klāt pie šī šausmu skata, redzot notikušo, sita savās krūtīs un atgriezās atpakaļ.

Bet visi Viņa pazīstamie un sievietes, kas ar Viņu bija nākušas no Galilejas, to redzēdamas, stāvēja nostāk.

Kur uz Golgātas esam mēs? Zem krusta? Kādā attālumā? Cik tālu prom? Vai varbūt, tāpat kā apustuļi, mēs vairs neesam tur. Tu elpo, un Tava elpa, pēdējā un pirmā, lūdz būt pieņemtai. Kungs Jēzu, virzi mūsu ceļus pretī savai dāvanai. Neļauj, lai Tava dzīvības elpa izgaist. Mūsu tumsa meklē gaismu. Mūsu tempļi vēlas palikt vienmēr atvērti. Tagad Svētais vairs nav aiz priekškara: Viņa noslēpums tiek piedāvāts visiem. To sajūt karavīrs, kurš, uzmanīgi vērojot Tevi mirstam, atpazīst jauna veida spēku. To saprot arī pūlis, kas bija kliedzis pret Tevi. Šis pūlis, iepriekš distancēts, tagad vēro nekad neredzētas mīlestības skatu, skaistumu, kas liek atkal ticēt. Tiem, kas vēro, kā Tu mirsti, Kungs, Tu dod laiku atgriezties, sitot krūtīs, lai salauztu cieto sirdi. Mums, Jēzu, kas bieži vien vēl vērojam Tevi no attāluma, dāvā, lai mēs dzīvojam Tavā piemiņā, lai kādu dienu, kad Tu atnāksi, pat nāve mūs varētu atrast dzīvus.

Lūgsimies, sakot: Nāc, Svētais Gars!

Mēs esam attālinājušies no Kunga brūcēm. Nāc, Svētais Gars! Mūsu kritušā brāļa priekšā esam novērsušies. Nāc, Svētais Gars! Žēlsirdīgos un garā nabadzīgos uzskatām par zaudētājiem. Nāc, Svētais Gars!

Ticīgie un neticīgie stāv krusta priekšā. Nāc, Svētais Gars!

Visa pasaule meklē jaunu sākumu. Nāc, Svētais Gars!

13. stacija

Jēzu noņem no krusta

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,50-53a)

Lūk, tur bija vīrs, vārdā Jāzeps, labs un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis. Viņš nepieķērās citu lēmumiem un darbiem. Viņš bija no Arimatejas, Jūdejas pilsētas, kas arī gaidīja Dieva valstību. Aizgājis pie Pilāta, viņš lūdza Jēzus miesas. Un viņš tās noņēma no krusta.

Tavs ķermenis beidzot ir laba un taisnīga cilvēka rokās. Jēzu, Tu esi ieskauts nāves miegā, bet Tevi ir izvēlējusies dzīva sirds. Jāzeps nebija no tiem, kas kaut ko saka un nedara. «Viņš nepieķērās citu lēmumiem un darbiem,» teikts Evaņģēlijs. Un tā ir labā vēsts: viņš pieņem Tevi, Jēzu, to, kurš nepieķērās vispārpieņemtajam. Tevi pieņem tas, kurš uzņēmās atbildību. Tu, Jēzu, ieņem savu vietu Jāzepa no Arimatejas klēpī, kurš «gaidīja Dieva valstību». Tu ieņem savu vietu starp tiem, kas joprojām cer, starp tiem, kas nav samierinājušies ar domu, ka netaisnība ir neizbēgama. Tu, Jēzu, sarauj neizbēgamības važas. Tu lauz rutīnas, kas iznīcina kopīgās mājas un brālību. Tu dāvā drosmi tiem, kas gaida Tavu Valstību, stāties priekšā varai: kā Mozus faraona priekšā, kā Jāzeps no Arimatejas Pilāta priekšā. Tu dod mums iespēju uzņemties lielu atbildību, Tu dari mūs drosmīgus. Tā Tu esi miris un joprojām valdi. Un mums, Jēzu, kalpot Tev nozīmē valdīt.

Lūgsimies, sakot: Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Paēdinot izsalkušos. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Remdinot slāpes. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Apģērbjot kailos. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Viesmīlīgi pieņemot svešiniekus. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Apmeklējot slimos. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Apmeklējot ieslodzītos. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

Apbedot mirušos. Kalpot Tev nozīmē valdīt.

14. stacija

Jēzus miesu gulda kapā

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

No Lūkasa evaņģēlija (23,53b-56)

Viņš tās ietina audeklā, un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts. Tā bija sagatavošanās diena, un sabats jau tuvojās.

Bet sievietes, kas ar Viņu bija nākušas no Galilejas, redzēja kapu un to, kā Viņa miesas tika noliktas. Un atgriezušās, viņas sagatavoja smaržas un svaidāmās zāles, bet sabatu saskaņā ar bauslību tās pavadīja klusu.

Jēzu, Tu izdzīvo savu sabatu sistēmā, kas nekad neapstājas. To izdzīvo arī sievietes, kurām smaržas un svaidāmās zāles jau runā par augšāmcelšanos. Māci mūs apstāties tad, kad no mums tiek prasīts tikai gaidīt. Izglīto mūs zemes laikā, kas nav mākslīgi izdomāts. Kapā guldīts, Jēzu, Tu dalies ar mums kopīgajā stāvoklī un sasniedz tādus dziļumus, kas mūs tik ļoti biedē. Redzi, kā mēs no tiem glābjamies, vairojot savas aktivitātes. Mēs bieži veltīgi griežamies aplī, bet sabats jau atspīd ar savu gaismu: tas mūs izglīto un mudina klusēt. Dievišķa dzīve, dzīve cilvēciskā mērogā, kas pazīst sabata mieru. «Tie visi mierīgi sēdēs zem vīnogulāja un zem vīģes koka, un neviens tos vairs nebiedēs» (Mi 4, 6), pravietoja Miha. Un Zaharijs skaidroja: «Tajā dienā - Kunga iestādījumā - katrs aicinās savu tuvāko zem sava vīnogulāja un zem sava vīģes koka» (Zah 3, 10). Jēzus, kurš šķiet, ka guļ šajā vētrainā pasaulē, ieved mūs sabata mierā. Tad visa radība mums šķitīs īpaši skaista un laba, paredzēta augšāmcelšanai. Un tas būs miers Tavā tautā un starp visām tautām.

Lūgsimies, sakot: Lai nāk Tavs miers!

Zemei, gaisam un ūdenim. Lai nāk Tavs miers!

Taisnīgajiem un netaisnīgajiem. Lai nāk Tavs miers!

Neredzamajiem un tiem, kam nav balss. Lai nāk Tavs miers!

Tiem, kam nav ne varas, ne naudas. Lai nāk Tavs miers!

Tiem, kas gaida taisnīgu asnu. Lai nāk Tavs miers!

Noslēguma invokācija

«Slavēts esi Tu, mans Kungs,» dziedāja svētais Francisks no Asīzes. Šajā skaistajā dziesmā viņš atgādināja, ka arī mūsu kopīgās mājas ir kā māsa [...]. Šī māsa protestē pret ļaunumu, ko mēs viņai nodarām» (Enciklika Laudato si', 1-2).

«Visi brāļi», - sacīja svētais Francisks, vēloties uzrunāt visus brāļus un māsas un piedāvāt viņiem dzīves veidu ar Evaņģēlija garšu» (Enciklika Fratelli tutti, 1).

«Viņš mūs ir mīlējis», atgādina svētais Pāvils, norādot uz Kristu [...], aicinot mūs atklāt, ka no šīs mīlestības mūs nekas «nekad nevar šķirt» (Enciklika Dilexit nos, 1).

Mēs esam gājuši Krusta ceļu; mēs esam pārdomājuši mīlestību, no kuras mūs nekas nevar šķirt. Tagad, kamēr Ķēniņš guļ un pār visu zemi valda liels klusums, svētā Franciska vārdus padarot par saviem, mēs lūdzam sirds atgriešanās dāvanu.

Augstais un godības pilnais Dievs, apgaismo manas sirds tumsu. Dāvā man stipru ticību, drošu cerību, pilnīgu mīlestību un dziļu pazemību. Kungs, dod man gudrību un izlēmību, lai spētu pildīt Tavu patieso un svēto gribu. Āmen.

(Tekstu tulkoja Silvija Krivteža)