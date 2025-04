Pāvesta Franciska izvadīšana notiks 26. aprīlī

Sestdien, 26. aprīlī, plkst. 10.00 Svētā Pētera bazilikas priekšā notiks pāvesta Franciska bēru dievkalpojums.

Vatican News

Pāvesta izvadīšana notiks no Svētā Pētera bazilikas laukuma, kā to paredz Ordo Exsequiarum Romani Pontificis – paziņoja Liturģisko svinību birojs. Ekzekvijas vadīs kardināls Džovanni Battista Re. Euharistijas svinību noslēgumā notiks Ultima commendatio un Valedictio. Pēc tam zārks tiks ienests Svētā Pētera bazilikā un no turienes nogādāts uz Svētās Marijas Madžores baziliku, kur notiks viņa apbedīšana.

Vairāku valstu un valdību vadītāji jau ir paziņojuši par savu dalību.