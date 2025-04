Klātesamības zīme virtuālās realitātes laikmetā

Pāvesta Franciska negaidītā ierašanās Svētā Pētera laukumā, kur notika Slimnieku un veselības aprūpes darbinieku Jubilejas dievkalpojums, ir nozīmīgs vēstījums mūsdienu cilvēkiem, - raksta Vatikāna Ziņu dienesta galvenais redaktors Andrea Tornielli. Viņš atgādina, ka arī virtuālās realitātes laikmetā, laikā, kad mēs uzskatām, ka varam piedalīties visos pasākumos, paliekot pie datora ekrāna, fiziska klātbūtne ir ārkārtīgi svarīga.

Vatican News

Būt klātesošam, pielikt pūles, lai dotos ceļā, izietu pretī, gaidītu, tuvotos citiem, neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem – tam visam ir jēga, jo mēs varam ieskatīties apkārtējiem acīs, piedzīvot citu cilvēku sabiedrību, būt daļa no svētceļnieku tautas.

Andrea Tornielli norāda, ka apustuļa Pētera pēctecis ar savu žestu mums māca, ka nekas nevar aizstāt fizisku klātbūtni, atrašanos konkrētā laikā un vietā. Pāvesta Franciska iziešana Svētā Pētera bazilikas priekšā pati par sevi ir vēstījums, kas ir daiļrunīgāks par jebkuriem vārdiem: par spīti savai vājajai balsij un deguna skābekļa kanulām, viņš vēlējās būt klātesošs jubilejas dalībnieku vidū.

Vatikāna Ziņu dienesta galvenais redaktors skaidro, ka tam ir arī otra nozīme, proti, Svētais tēvs savai pirmajai iziešanai pēc hospitalizācijas Romas Džemelli slimnīcā bija izvēlējies dienu, kurā tika svinēta jubileja, kas viņam ir īpaši tuva. Tā veltīta slimniekiem un tiem, kuri rūpējas par cietošajiem. Kaut arī vissliktākais jau ir aiz muguras un turpinās viņa atveseļošanās process, tomēr joprojām redzamas plaušu slimības pazīmes. Vājš starp vājajiem, pāvests nav atteicies no "sava" jubilejas gada izdzīvošanas, saņemot Izlīgšanas sakramenta žēlastības un izejot pa bazilikas Svētajām durvīm, kā katru dienu to dara tūkstošiem svētceļnieku. Pa šīm durvīm, kuras viņš kā Romas bīskaps plaši atvēra Ziemassvētku naktī, svētdien, 6. aprīlī, viņš pats izgāja kā parasts svētceļnieks, joprojām ciešot no pneimonijas sekām, uzsver Andrea Tornielli.

Visbeidzot, negaidītā iziešana svētdienas rītā stāsta mums par Baznīcas Gana cieņu pret savu ganāmpulku, par bīskapa attiecībām ar savu tautu. Neskatoties uz ārstu brīdinājumiem, Francisks nav atteicies no tikšanās ar cilvēkiem, lai gan apzinās, ka tas var apdraudēt viņa veselību. To darot, Svētais tēvs mums vēlas teikt, ka, lai gan dažkārt apstākļi var piespiest kontaktēties virtuāli slimības, pandēmijas izraisīto ierobežojumu un aizliegumu dēļ, tomēr personīgā tikšanās ir neaizstājama.

Pāvests Francisks pirms nedaudz vairāk nekā gada teica: "Mīlestībai ir jābūt konkrētai, mīlestībai ir nepieciešama klātbūtne, tikšanās, tai ir nepieciešams dāvāts laiks un telpa - to nevar reducēt tikai uz skaistiem vārdiem vai attēliem ekrānā...". Un tas attiecas arī uz pāvesta Franciska mīlestību pret Dieva tautu, ar kuru viņš vienmēr ir "runājis" ne tikai ar vārdiem, bet arī ar žestiem un maigumu, - atgādina Andrea Tornielli.