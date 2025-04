Jezuīti atceras mūžībā aizgājušo ordeņa brāli, pāvestu Francisku

Jezuīti atceras savu brāli ordenī, mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Ceturtdien, 24. aprīlī, Jēzus Sadraudzības ģenerālmītnē notika preses konference, ko vadīja ordeņa ģenerālpriekšnieks Arturo Sosa.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Līdzās daudzajām ilgu mūžu nodzīvojušas personas dimensijām, uz kuru gūlās liela atbildība, tēvs Sosa vēlējās izcelt Franciska kā “Dieva vīra” dimensiju, atgādinot, ka izvēlējies būt par Jēzus mācekli, viņš praksē vēlējās likt Dieva gribu, dodot ieguldījumu cilvēces pārveidošanā, lai šo pasauli darītu par cienīgu mājokli visām cilvēciskajām būtnēm. Pāvests Francisks necentās izpatikt visiem, vai būt populārs. Asimilējot Jēzus Evaņģēliju un izdarot secinājumus no vīriešu un sieviešu vēstures, kuri ir kļuvuši pravieši, svētie, viņš zināja, ka viņa rīcība un lēmumi nepatiks visiem. Franciskam bija svarīgi uzklausīt, veikt dialogu ar sarežģīto realitāti, iepazīt laiku zīmes lūgšanā, sava Kunga pazīšanā, lai izlemtu to, kas visvairāk atbilst konkrētam brīdim.

Ordeņa ģenerālpriekšnieks vēlējās runāt par pāvestu Francisku un “vēsti, ko caur viņu saņemam kā cilvēciskas būtnes, kristieši, kā cilvēki, kas praksē īsteno sapni par cienīgu dzīvi visiem, par pasauli, kas kļūtu par kopīgu namu, kurā mēs varētu dzīvot kā brāļi un māsas, kultūras atšķirības padarot par mūsu mantojumu un izmantojot iespēju, lai bagātinātos cits no cita.” Tēvs Sosa liecināja, ka Francisks prata raudzīties ar žēlsirdīgo Dieva skatienu uz cilvēces komplicētību un savu dzīvi veltīja, lai atvērtu vairāk telpas kopīgai sadzīvei.

“Labi saprotu, ka jūs jau domājat par to, kas būs pēc pāvesta Franciska,” teica tēvs Sosa žurnālistiem. Viņš atzinās, ka pats uzdod sev jautājumus par to, kas jau tuvākajā laikā sagaida Baznīcas nākotni. “Tā kā kopā ar pārējo Dieva tautu ticu, ka Svētais Gars būs tas, kurš iedvesmos jaunā Pētera pēcteča izvēli, nekomentēšu to, kamēr viņš netiks ievēlēts,” teica Jēzus Sadraudzības ģenerālpriekšnieks, vien piebilstot, ka konklāvs pulcējas, lai ievēlētu Pētera pēcteci, nevis Franciska pēcteci. “Katrs pāvests tiek izvēlēts, lai “valkātu zvejnieka sandales”, tā, kuru Jēzus nolika savu mācekļu kopienas priekšgalā,” atgādināja tēvs Sosa.

No Venecuēlas nākušais jezuīts apgalvoja, ka Jēzus Sadraudzība ir nodibināta, lai kalpotu Baznīcas misijai tiešā pāvesta vadībā. Jezuīti nodod pakalusības solījumu pāvestam attiecībā uz veicamo misiju. “Tiklīdz jaunais pāvests būs ievēlēts, mēs sevi uzticēsim viņa rīcībai, kā to esam darījuši vairāk nekā 450 gadus,” teica ordeņa ģenerālpriekšnieks.