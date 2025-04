Balta roze pāvestam no viņa mīļotajiem bērniem

Sestdien, 26. aprīlī, plkst. 10 Svētā Pētera laukumā notiks mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru dievkalpojums. Vatikāna valsts sekretariāta diplomātiskā protokola birojs informē, ka ceremonijā piedalīsies 50 prezidenti, 10 monarhi un 130 valstu delegācijas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikānā ieradīsies ASV, Francijas, Argentīnas, Polijas, Ukrainas, Brazīlijas, Vācijas, Īrijas, Portugāles, Ungārijas, Baltijas valstu prezidenti un citi. Svētajā Misē piedalīsies vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku no daudzām valstīm. Pēc dievkalpojuma zārks ar pāvesta mirstīgajām atliekām tiks pārnests uz Svētās Marijas Madžores baziliku, kur tas tiks guldīts kapā.

Šī senā dievnama priekšā sestdien sapulcēsies pāvesta Franciska mīļotie bērni: nabagi, bezpajumtnieki un migranti, lai pasniegtu viņam savu pēdējo dāvanu – baltu rozi. «Tā būs atvadīšanās, bet galvenokārt pateicība,» intervijā Vatikāna medijiem saka Itālijas Bīskapu konferences Labdarības padomes vadītājs Benoni Ambaruss.

Pāvests vēlējās tikt apglabāts Romas Svētās Marijas Madžores bazilikā, netālu no kapelas, kur atrodas Vissvētākās Jaunavas Marijas «Salus Populi Romani» ikona. Tieši šīs brīnumainās svētbildes priekšā Svētais tēvs lūdzās sava pontifikāta nozīmīgākajos brīžos.

«Pāvestu Francisku sagaidīs Māte, kuru viņš tik ļoti mīlēja, un viņu sagaidīs arī viņa mīļotie bērni - atstumtie, pēdējie, vājie, aizmirstie,» - norāda Ambaruss. Tikšanās dalībnieku vidū būs īpaši daudz ieslodzīto. Daži no viņiem bija kopā ar pāvestu vienā no viņa pontifikāta simboliskākajiem brīžiem - kad viņš atvēra Svētās durvis Romas Rebibijas cietumā, uz vienu dienu pārvēršot to par katedrāli. Šī tikšanās, teica itāļu bīskaps, ir atstājusi neizdzēšamu iespaidu ieslodzīto sirdīs. «Viņi saka, ka tagad jūtas kā bāreņi. Pāvests Francisks viņiem bija kļuvis par tēvu, un viņa aiziešana ir patiess zaudējums. Taču joprojām ir cerība, ko viņš vienmēr mudināja viņus saglabāt».

Ideja uzaicināt nabagus un bezpajumtniekus radās Itālijas Bīskapu konferencei. Pēc konsultācijām ar Vatikāna liturģisko biroju tika nolemts, ka pāvesta Franciska atvadu pasākumā piedalīsies tie, kam viņš bija pievērsis vislielāko uzmanību: nabadzīgajiem, bezpajumtniekiem, ieslodzītajiem, migrantiem un neaizsargāto kopienu pārstāvjiem.

«Svētais tēvs palīdzēja ne tikai ar vārdiem, bet arī darbiem. Viņam labdarība vienmēr gāja caur maku,» uzsver Ambaruss. Pandēmijas laikā pāvests ziedoja vienu miljonu eiro, lai atbalstītu Romas bezdarbniekus. Vēlāk viņš ziedoja vēl vienu miljonu, lai pārveidotu vecu garīdznieku māju par mājokli nabadzīgām ģimenēm. Svētā tēva pontifikāta laikā ir notikuši daudzi šādi pasākumi ne tikai Romā, bet arī citās pilsētās un valstīs.

Šo sestdien nabadzīgie cilvēki nāks ne tikai atvadīties, bet arī teikt: «Tu esi darījis mūsu labā to, ko neviens cits nav darījis,» saka bīskaps. Ikvienam rokā būs balta roze - atvadu, mīlestības un pateicības simbols. «Tas ir "paldies" no bērniem, kuri atvadās no sava tēva, pavadot viņu uz Tēva mājām Debesīs,» saka Benoni Ambaruss.

«Nabagi ieņem īpašu vietu Dieva sirdī. Tādu pašu vietu viņi ieņēma arī Svētā tēva sirdī un mācībā, kurš izvēlējās vārdu Francisks, lai nekad viņus neaizmirstu. Šī iemesla dēļ pie Svētās Marijas Madžores bazilikas ieejas būs klātesoši sociālās perifērijas grupas pārstāvji, lai izrādītu pēdējo godu pāvestam Franciskam pirms viņa apbedīšanas,» piebilst Itālijas Bīskapu konferences pārstāvis.