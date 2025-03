Žēlsirdības misionāru Jubileju gaidot

Priesteri uzklausa jauniešu grēksūdzes PJD laikā, 2023. gada augustā, Lisabonā (AFP or licensors)

Sestais plaša mēroga Jubilejas gada pasākums notiks no 28. līdz 30. martam, un tajā piedalīsies priesteri - žēlsirdības misionāri no visas pasaules.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Itālija, Amerikas Savienotās Valstis, Polija, Brazīlija, Spānija, Francija, Meksika, Vācija, Slovākija, Filipīnas, Bangladeša, Ukraina, Kolumbija, Indija - no šīm un daudzām citām valstīm ieradīsies aptuveni 500 žēlsirdības misionāru, lai no piektdienas, 28. marta, svinētu savu Jubilejas tikšanos. Tas ir sestais no lielajiem pasākumiem cerībai veltītā Svētā gada kalendārā. Tomēr pāvests Francisks, kurš pēc vairāk nekā mēnesi ilgas hospitalizācijas Romas Džemelli slimnīcā ir atgriezies Svētās Martas viesu namā, nevarēs piedalīties svinībās, taču uzrunās žēlsirdības misionārus ar savu vēstījumu.

Statistika

Žēlsirdības misionāru skaits, kuru īpašo kalpojumu pāvests Francisks iedibināja par godu 2015. gada Žēlsirdības gadam, pastāvīgi pieaug, un šobrīd pasaulē ir 1258 priesteri. Misionāriem, kas ir "Baznīcas mātišķo rūpju par Dieva tautu zīme" (Misericordiae Vultus,18), ir piešķirtas īpašas pilnvaras piedot visus grēkus, pat tos, kas rezervēti Svētajam Krēslam.

Programma

Žēlsirdības misionāru Jubileja sāksies piektdien, 28. martā, plkst. 10.00 ar lūgšanu Pāvila VI zālē, ar kuru tiks atklāta ceturtā Pasaules misionāru sanāksme. Evaņģelizācijas dikastērija rīkotās starptautiskās konferences galvenā tēma būs "Piedošana kā cerības avots".

Piektdienas pēcpusdienā sanāksmes dalībnieki piedalīsies pasākumā "24 stundas Kungam", kas notiks Romas Svētā Andreja della Valle bazilikā. Gavēņa lūgšanu un izlīgšanas iniciatīva, ko ieviesa pāvests Francisks, tiks svinēta arī visās pasaules diecēzēs. Šim Jubilejas gada pasākumam Svētais tēvs ir izvēlējies īpaši nozīmīgu moto: "Tu esi mana cerība" (Ps 71,5). Tā mērķis ir atgriezt Izlīgšanas sakramentu Baznīcas pastorālās darbības centrā.

Rožukroņa lūgšana, Mise un koncerts

29. marta rītā piedošanas prieka vēstneši un Dieva žēlsirdības sludinātāji veiks svētceļojumu uz Svētā Pētera baziliku, lai izietu pa Svētajām durvīm. Pēc tam viņi pulcēsies uz Rožukroņa lūgšanu pie Lurdas grotas Vatikāna dārzos. Jubilejas svinības noslēgsies svētdien, 30. martā, ar Evaņģelizācijas dikastērija pro-prefekta, arhibīskapa Rino Fisihella vadītu dievkalpojumu Romas Svētā Andreja della Valle bazilikā.

Svētdienas pēcpusdienā Romas Svēto Ambrozija un Kārļa baznīcā notiks pirms pieciem gadiem mūžībā aizgājušā itāļu komponista Ennio Morikone sakrālās mūzikas koncerts. Programmā ir iekļauta "Missa Papae Francisci" - "Pāvesta Franciska Mise", kas komponēta par godu jezuītu ordeņa atjaunošanas 200. gadadienai, un skaņdarbi, kas sarakstīti filmai "Misija". Tas būs piektais Vatikāna institūcijas organizētais pasākums no cikla "Jubileja ir kultūra".