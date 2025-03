Pāvests: taisnīgumu nevar panākt ar vājāko atstumšanu

Sestdien, 8. martā, Svētā Pētera bazilikā pulcējās tūkstošiem svētceļnieku no visas Itālijas, lai atzīmētu kustības “Par dzīvību” 50. gadadienu. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins celebrēja Svēto Misi un nolasīja pāvesta Franciska sagatavoto vēstījumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs pateicas svētceļniekiem par viņu lūgšanām un izceļ viņu kalpošanas Baznīcai un sabiedrībai nozīmi, īpaši kalpošanas sievietēm mātes cerībās, kas saskaras ar grūtniecības grūtībām. Tādā veidā tiek veicināta “dzīvības kultūra”, kas balstīta patiesībā un žēlsirdībā. Romas bīskaps raksta, ka šogad kustība svin savu 50. gadadienu, un piemin galvenās iniciatīvas, kas šajā laikā ir radušās. Kustības brīvprātīgie tiek aicināti turpināt aizstāvēt cilvēka dzīvību visos tās posmos.

Pāvests pauž nožēlu par “atkritumu kultūras” izplatīšanos, kur vājie un neaizsargātie kļūst lieki: taisnīgu sabiedrību nevar veidot, izslēdzot nevēlamus bērnus, nedziedināmi slimus, vecus cilvēkus, kas zaudējuši savu patstāvību. Dzīvība ir svēta, jo tā ir Dieva radīta un paredzēta kaut kam lielam un skaistam. “Tāpēc tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams, lai visu vecumu cilvēki veltītu sevi kalpošanai cilvēka dzīvībai,” tādējādi būvējot mīlestības civilizāciju.

Pāvests atgādina, ka sieviešu atbrīvošana no spiediena atteikties no bērna, ir “pilsoniskās sabiedrības atjaunošanas princips”. Dzīvības aizstāvēšanas kustība piedāvā ceļu, kur centrā ir cilvēka cieņa un prioritāte tiek dota vājākajiem. Nostāties to cilvēku pusē, kuri ir atstumti, “nozīmē izrādīt solidaritāti ar visiem atstumtajiem pasaulē,” uzsver Romas bīskaps, piebilstot, ka ir svarīgi, lai sievietes varētu rēķināties ar visas sabiedrības un Baznīcas atbalstu, un Dzīvības aizstāvības centri var būt visiem atskaites punkts.

Vēstījuma noslēgumā pāvests pateicas brīvprātīgajām par viņu ieguldījumu cerības un mīlestības izplatīšanā un sniedz savu apustulisko svētību.