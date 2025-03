Pasaule atkal ierauga pāvestu: "Paldies visiem!"

Svētdienas, 23. marta, pusdienlaikā pāvests pirmo reizi kopš 14. februāra, kad tika hospitalizēts Romas Džemelli slimnīcā, parādījās publiski. Slimnīcas priekšā bija sapulcējušies aptuveni 3 tk. cilvēku. Francisks no 5. stāva balkona sveicināja klātesošos un deva savu svētību. Pēc tam viņš atgriezās Vatikānā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Paldies visiem!” – bija Svētā tēva pirmie vārdi. Tādā veidā viņš pateicās tiem, kuri šajā slimības laikā pauda viņam savu sirsnību un mīlestību un lūdzās par viņu. Daudzu romiešu, svētceļnieku un tūristu pūlī pāvesta uzmanību piesaistīja kāda 72 gadus veca kundze, kurai rokās bija dzeltenu un baltu ziedu pušķis (Vatikāna karoga krāsās). Karmela Mankuzo ir no Kalabrijas apgabala, Itālijas dienvidos. Viņa devās uz Džemelli slimnīcu no San Pietro stacijas, un darīja to gandrīz katru dienu vairāk nekā mēneša garumā. “Un es redzu šo kundzi ar dzelteniem ziediem! E’ brava!” – sacīja pāvests.

Atvadījies no medicīnas personāla, Svētais tēvs devās uz Vatikānu, pa ceļam iegriežoties Svētas Marijas Madžores bazilikā, kur kardinālam Rolandam Makrickim atstāja ziedu pušķi ar lūgumu novietot to Dievmātes ikonas Salus Populi Romani priekšā. Pēc tam Francisks ieradās Svētās Martas mājā, kur, kā sestdienas vakarā teica viņa ārsts Serdžo Alfieri, turpinās ārstēties un atpūsties vēl divu mēnešu garumā.