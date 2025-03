Pāvests no slimnīcas pateicas par sirsnību un tuvību

Jau trešo svētdienu pēc kārtas pāvests Francisks, kurš atrodas Romas Džemelli slimnīcā, dalās ar ticīgajiem īsā vēstījumā, ko publicē Svētā Krēsla preses dienests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētdien, 2. martā, Romas bīskaps skaidroja Lūkasa evaņģēlija fragmentu, atgādināja par vājuma žēlastību, kas mudina uzticēties Dievam, un uzsvēra, ka no slimnīcas gultas kara bezjēdzība šķiet vēl briesmīgāka.

Vājuma svētība

«Māsas un brāļi, es atkal sūtu savas pārdomas no slimnīcas, kur esmu jau vairākas dienas ārstu un medicīnas personāla aprūpē, kuriem sirsnīgi pateicos par uzmanību, ar kādu viņi par mani rūpējas. Es savā sirdī jūtu «svētību», kas slēpjas vājumā, jo tieši šādos brīžos mācāmies vēl vairāk paļauties un uzticēties Kungam; tajā pašā laikā es pateicos Dievam par to, ka man ir dota iespēja miesā un garā dalīties daudzu slimu un cietošu cilvēku situācijā,» turpina Svētais tēvs, izsakot pateicību par lūgšanām, «kas paceļas no daudzu ticīgo sirdīm visā pasaulē». Pāvests apliecina, ka viņš jūt šo garīgo tuvību, jūt, ka viņu «nes» un atbalsta visa Dieva tauta.

Redze un garša

Dažus vārdus Svētais tēvs veltīja fragmentam no Lūkasa evaņģēlija 6. nodaļas, kurā Jēzus māca: «Vispirms izvelc baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu, kas ir tava brāļa acī». Pāvests skaidroja, ka šajā fragmentā Jēzus mudina pārdomāt divas no piecām cilvēka maņām: redzi un garšu. Attiecībā uz pirmo no tām Kristus mūs aicina «trenēt savas acis, lai spētu uzmanīgi vērot pasauli un ar mīlestību uzlūkot savu tuvāko». Jo tikai «sirsnības un rūpju, nevis nosodījuma pilns skatiens var kļūt par tikumu». Tajā pašā laikā Svētais tēvs saka, ka, ja mūsu pamācība «nav brālīga, tā nav pamācība!».

Jēzus atgādina, ka «ikvienu koku pazīst pēc augļiem», un cilvēka augļi var būt viņa vārdi, jo «no sirds pārpilnības runā viņa mute!». Pēc svētā Pētera pēcteča teiktā, ļaunuma krājums ir «vardarbības pilni vārdi, nepatiesi, vulgāri vārdi», savukārt labā krājums ir «taisnīgi un godīgi vārdi, kas piešķir garšu mūsu sarunām».

Aicinājums uz mieru

«Es lūdzos arī par jums. Es īpaši lūdzos par mieru pasaulē. Lūgsimies par cietošo Ukrainu, par Palestīnu, Izraēlu, Libānu, Mjanmu, Sudānu un Kivu reģionu,» aicina Svētais tēvs, noslēdzot savu uzrunu. «Mēs ar paļāvību steigsimies pie Vissvētākās Jaunavas Marijas, mūsu Mātes. Lai svētīta svētdiena un uz drīzu tikšanos!»