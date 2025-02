Francisks pavada slimnīcā mierīgu nakti

Otrdien, 18. februārī, Svētā Krēsla Preses dienesta vadītājs Mateo Bruni atkal informēja žurnālistus par pāvesta veselības stāvokli. Francisks elpo patstāvīgi un turpina medicīnas personāla nozīmēto terapiju. Pirmdienas vakarā viņš piezvanīja Gazas draudzes ticīgajiem. Visbeidzot, viņš deleģēja arhibīskapu Rino Fizikellu svētdien, 23. februārī, celebrēt Diakonu jubilejas Svēto Misi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Nakts pāvestam, kurš 14. februārī tika ievietots Džemelli slimnīcā ar elpceļu iekaisumu, kā liecina pēdējās dienās veikto pārbaužu rezultāti, pagāja mierīgi. To otrdien, 18. februārī, preses zālē sanākušajiem žurnālistiem apstiprināja Mateo Bruni.

“Pāvests ir atpūties, viņš šorīt pamodās, pabrokastoja un nodevās dažu laikrakstu lasīšanai, kā viņš to parasti dara,” sacīja Preses dienesta vadītājs. Pašlaik pāvests elpo patstāvīgi. Viņš ievēro ārstu prasību atpūsties. Līdz ar to pagājušajā svētdienā viņš nevadīja lūgšanu “Kunga eņģelis”.

Pagaidām ir zināms, ka ir atcelta gan trešdienas, 19. februāra, vispārējā audience, gan arī sestdienas, 22. februāra, Jubilejas audience. Svētdien, 23. februārī, plkst. 9.00 Svētā Pētera bazilikā paredzēta Diakonu jubilejas Svētā Mise. Taču to svinēt Francisks nozīmēja Evaņģelizācijas dikastērija pro-prefektu, arhibīskapu Rino Fizikellu.

Kā jau ziņots, Svētais tēvs turpina ārstēties un atpūsties, tomēr neizlaiž zvanīšanu Svētās Ģimenes draudzes ticīgajiem Gazā. To viņš darīja arī pirmdienas, 17. februāra, vakarā – kā to apstiprināja draudzes prāvests Gabriels Romanelli.

Pāvests saņem simtiem laba vēlējumu, kā arī zīmējumus un kartītes. Daži no tiem ir no bērniem, kas ir hospitalizēti Džemelli slimnīcā, jo īpaši no onkoloģijas nodaļas bērniem, kurus Svētais tēvs nekad iepriekšējās uzturēšanās reizēs slimnīcā neaizmirsa apmeklēt.