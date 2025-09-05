Miera izglītība kara laikā
Silvija Krivteža – Vatikāns
Itālijas Caritas un Itālijas Bīskapu konferences Sociālo jautājumu un darba nodaļas rīkotajā pasākumā piedalījās bīskapi, priesteri un pastorālie darbinieki no dažādām Apenīnu pussalas diecēzēm. Seminārs bija konkrēta atbilde uz pāvesta Leona XIV aicinājumu, ko viņš izteica šī gada 17. jūnijā. Svētais tēvs mudināja bīskapus veicināt nevardarbības izglītības un viesmīlības projektus, kas bailes pārvērstu par iemeslu satikties.
Gala dokumentā organizatori uzsver, ka miers nav drošības sinonīms, ja ar drošību saprot konfliktu militarizāciju un bruņošanās sacensību. Pašlaik pasaulē notiek 56 kari. "Karš ir konflikta patoloģija, politikas sabrukums: tas neko neatrisina, bet ir vērsts tikai uz varas maiņu, uz otra iznīcināšanu," teikts paziņojumā.
Itālijas Caritas direktors Marko Pandželio ierosina "sākt ar vārdiem un to nozīmi", atgādinot, ka "miers balstās uz patiesības, taisnīguma, mīlestības un brīvības pamatiem". Tāpēc vispirms ir nepieciešams "atbruņot vārdus un izglītoties, lai saprastu mūsu laikmeta sarežģīto situāciju". Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, jo vēsture ir arī mūsu mazo lēmumu sekas. "Ir pienācis laiks ētiskai, drosmīgai izvēlei", saka priesteris Pandželio. Pasaule tiek veidota "no apakšas", tāpēc semināra dalībnieki atbalstīja ideju par Miera ministrijas izveidi, jo, kā teica pāvests Leons XIV - "ja vēlies mieru, veido miera institūcijas".
Savukārt Itālijas bīskapu konferences Sociālo jautājumu un darba nodaļas direktors Bruno Biņjami uzsvēra, ka "Baznīcas uzdevums ir audzināt sirdsapziņu, kas spēj atmaskot netaisnību un veicināt izlīguma procesus". Audzināšana miera garā šodien nozīmē "pretoties vienveidībai", viņš norādīja.
Taisnīga kara nav. Itālijas konstitūcija noraida karu kā konfliktu risināšanas līdzekli. Pilsoniskā sabiedrība un jo īpaši kristieši ir aicināti īstenot "dzīvus un iekļaujošus" miera veidošanas procesus: pie šāda secinājuma nonāca semināra "Miera izglītība kara laikā" dalībnieki.