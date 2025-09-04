Forumā Slovēnijā notika diskusijas par tematu "Bēgošā pasaule"
Inese Šteinerte - Vatikāns
Šogad tikšanās temats saucās “Bēgošā pasaule” (“A Runaway World”) un tās mērķis bija pārskatīt Eiropas kontinenta un Eiropas Padomes lomu, lai varētu risināt ģeopolitiskās, ekonomiskās un klimatiskās krīzes un spriedzes mūsdienu pasaulē.
Uz forumu bija ieradies arī Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers. Viņš piedalījās apaļā galda sarunās par tematu “Padarīt vitālāku līderu lomu un multilaterālismu konfliktu un fragmentācijas laikmetā”. Debatēs tika izvirzīts jautājums par to, kā līderi varētu efektīvāk veicināt mieru, kas būtu iekļaujošs un multilaterāls, arī laikā, kad notiek šķelšanās. Tika uzsvērts, ka miera veicināšana ir kolektīva prakse. Lai to varētu īstenot, ir nepieciešama drosme un spēja būt uzdevumu augstumos mūsdienu pasaules sarežģītajos apstākļos.
Atbildot uz publikas jautājumiem, arhibīskaps Galagers norādīja, ka šobrīd trūkst vienprātības un politiskās piepūles, lai risinātu aktuālākās pasaules problēmas. Tāpēc, pirmais uzdevums ir panākt vienprātību, kas, arhibīskapa vārdiem runājot, prasīs “no shēmām brīvu domu” un jaunu ideju, pieeju un risinājumu izstrādi. “Vienprātības panākšana ir neatliekama ne tikai augstākā līmeņa sarunās, kā piemēram, ANO, vai nacionālajā līmenī, bet arī vietējos kontekstos,” uzsvēra Svētā Krēsla pārstāvis.
Arhibīskaps Galagers pauda pārliecību, ka lielākā daļa politisko līderu spēj mainīt kursu pozitīvā virzienā. Taču, lai to darītu, ir vajadzīgs dialogs, cenšanās panākt vienprātību un uzcītība. Tam traucē aizvien augošā fragmentācija un šķelšanās institūciju iekšienē, kas var izraisīt uzticības un ticamības trūkumu, tajā skaitā nacionālajām valdībām. Tāpēc, ir saprotams, ka daudzos vēlēšanu procesos aug populisms. Arhibīskaps norādīja, ka šodien valda krīze daudzās demokrātijās, jo tās nespēj garantēt divus būtiskus elementus, pēc kuriem tik ļoti ilgojas cilvēki, proti, labklājību un drošību.
Atbildot uz jautājumu par sistēmām, kas balstās uz likumiem, kuri šobrīd ir apdraudēti, Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm izteica novērojumu, ka mūsdienu pasaulē likumi tiek ievēroti tikai tad, kad tie nes kādu labumu, savukārt, pagātnē uz likumiem balstīta kārtība piedāvāja struktūru, lai aizsargātu visus.