Tirdzniecībai ir jāatbilst taisnīguma un solidaritātes principiem
Inese Šteinerte - Vatikāns
Saskaņā ar Svētā Krēsla diplomāta teikto, pastāv veselīga tirdzniecības forma, kas balstās uz universālo labumu sadali un spēj veicināt attīstību un cilvēka cienīgu dzīvi. Diemžēl, pastāv arī citāda prakse un tā ir netaisnīga apmaiņa, ko uzspiež tādas starptautiskās tiesības, kuras nospiež ekonomiski vājākas valstis. Īpaši cieš zemes, kurām nav izejas pie jūras. Tām trūkst kapitāla, ko vēl vairāk apgrūtina ārējais parāds. Šīs zemes tiek pakļautas pārmērīgai dabas resursu ekspluatācijai, kas ved pie bada un ārkārtējas nabadzības.
Svētā Krēsla pārstāvis uzsvēra, ka tirdzniecībai ir jāatbilst taisnīguma un solidaritātes principiem. Pareizi organizēta starptautiska apmaiņa var radīt darba vietas, nodrošināt ar jauniem peļņas avotiem un veicināt izaugsmi. Bīskaps De Bomons aicināja pasaules sabiedrību atbalstīt valstis, kuras ir skārusi nabadzība, kur miljoniem cilvēku trūkst paša nepieciešamākā. Neraugoties uz atšķirībām vēsturē, kultūrā un ekonomikā, visas šīs valstis saskaras ar tādām pašām sistemātiskām problēmām – ar nespēju apmaksāt parādu, augstām transporta izmaksām, vāju pretošanās spēju klimatiskajām izmaiņām un iekšējiem satricinājumiem.
Svētā Krēsla diplomāts atzīmēja arī, ka nabadzība nereti izriet no kultūras tiesību pārkāpumiem. Tāpēc ir jāmaina netaisnīgas struktūras, pieņemot saprātīgus politiskos lēmumus. Uzrunas beigās bīskaps atgādināja, ka tieši cilvēkam ir jāpaliek jebkuras attīstības stratēgijas centrā. Tirdzniecība un ekonomiskā izaugsme nav pašmērķis, bet gan līdzekļi, ar kuriem veicināt vispusīgu katra cilvēka attīstību un kopējo labumu.