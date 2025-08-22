Kardināls Picaballa: lūgšana stiprina vēlmi darīt labu
Silvija Krivteža - Vatikāns
"Mēs esam pateicīgi par lielo uzmanību miera jautājumam, pie kura pāvests bieži atgriežas, gandrīz vienmēr. Tā ir ļoti delikāta tēma, kas mums ir ārkārtīgi svarīga. Šī nav pirmā reize, kad rīkojam lūgšanu un gavēņa dienas – tās ir izsludinātas arī agrāk – un tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varam darīt: lūgties un gavēt, lai mūsu skatiens būtu vērsts uz Dievu, lai cilvēku sirdis varētu mainīties," teica kardināls Picaballa.
Vienlaikus Jeruzalemes latīņu rita patriarhs brīdina neuztvert lūgšanu kā "maģisku formulu, kas atrisina visas problēmas". Lūgšanai piemīt spēks pārveidot sirdis, un jebkura cita pieeja novestu tikai pie "frustrācijas". Patriarhs uzsver, ka lūgšana kalpo siržu atvēršanai naida un citu noraidījuma kontekstā, ko rada karš un miera trūkums: "sirdij vienmēr jāpaliek atvērtai uzticībai, vēlmei darīt labu, veidot mieru. Un tieši tāds ir lūgšanas spēks – īpaši Svētajā Zemē, kur šodien otra cilvēka atzīšana ir gandrīz neiespējama."
Lūgšana un gavēnis dos spēku arī tiem, kas dzīvo vietā, ko izpostījusi nāve un vardarbība, kur vārds "miers" šķiet vairs neeksistē. "Miers nav atrodams iestādēs," turpina kardināls. "Tas nav atrodams lielās organizācijās, vai tās būtu politiskas vai reliģiskas, bet to var atrast daudzu labas gribas cilvēku sirdīs, ekleziālās kustībās, grupās un apvienībās, kas nepiekrīt šai degradācijai. Lūgšana kalpo arī tam, lai veidotu saikni ar visu ticību cilvēkiem, kuri, par spīti visam, joprojām vēlas ticēt, ka cilvēka sirds, arī Svētajā Zemē, var mainīties".
22. augusts vēlreiz apstiprinās, ka "Kristus ir klātesošs Gazā", kā pirms mēneša preses konferencē kopā ar Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu Teofilu III teica kardināls Picaballa. Toreiz viņi atgriezās no vizītes Gazā, kur apmeklēja kristiešu kopienu pēc Svētās Ģimenes katoļu baznīcas bombardēšanas.
"Es pazīstu šo kopienu," turpina kardināls, "un varu teikt, ka viņu spēks rodas tieši no lūgšanas, no izturības šajā briesmīgajā situācijā. Mēs stāvam uz draudu sliekšņa, nezinām, kas notiks saistībā ar sākto okupāciju, kas notiks ar mums, ar mūsu kaimiņiem, ar visiem cilvēkiem. Bet viņu spēks balstās izturībā, cenšoties palīdzēt visiem par spīti visam, izdalot pārtiku, izdalot zāles — tieši šis spēks rodas no lūgšanas un no viņu kopības, ko var dot tikai lūgšana".
Šodien lūdzas visa Svētā Zeme — ticīgie lūdzas par sevi un savām ģimenēm, lai tiktu panākts miers, lai izbeigtos konflikti, kuros cieš visvājākie. "Nav iespējams neuztraukties par to, kas varētu notikt Gazā," uzsver Picaballa. Viņš skaidro, ka informācija, ko saņem iedzīvotāji, ir neskaidra. Nav izdots tiešs rīkojums evakuēt to Gazas daļu, kur atrodas katoļu draudze, taču kaujas arvien vairāk tuvojas šai zonai. "Apkārtējās teritorijas ir evakuētas, taču mēs gaidām, lai saprastu, ko darīt," atzīstas kardināls Picaballa.