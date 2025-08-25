Meklēt

Pāvests Leons XIV un Ukrainas prezidents V. Zelenskis Pāvests Leons XIV un Ukrainas prezidents V. Zelenskis  (@Vatican Media)
Pāvests Ukrainas Neatkarības dienā: Lai apklust ieroču dārdi!

24. augustā, Ukrainas Neatkarības 34. gadadienā, pāvests Leons XIV nosūtīja vēstījumu prezidentam Volodimiram Zelenskim, apliecinot savu tuvību un lūgšanu pilnu atbalstu Ukrainas tautai, kas cieš karā, īpaši tiem, kas ir ievainoti, zaudējuši tuviniekus un mājas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Ar sirdi, ko ievaino vardarbība, kas posta jūsu zemi, es vēršos pie jums," vēstījumā raksta Svētais tēvs, lūdzot, lai Kungs mierina visus, kuri cieš bruņotā konflikta sekas, stiprina ievainotos un dod mūžīgo mieru mirušajiem, lai pieskaras cilvēku sirdīm un apklusina ieroču dārdus, palīdz atsākt dialogu un meklēt ceļu uz mieru visu cilvēku labā. "Es uzticu jūsu valsti Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Miera Karalienei," raksta Leons XIV.

Savukārt prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā X pauda dziļu pateicību pāvestam "par viņa uzmanību, dziļajiem vārdiem un lūgšanām par Ukrainas tautu šajos postošā kara gados". Valsts vadītājs piebilda: "Visas mūsu cerības un centieni ir vērsti uz ilgi gaidītā miera sasniegšanu, lai uzvar patiesība un taisnīgums. Mēs augstu novērtējam pāvesta Leona XIV morālo vadību un apustulisko atbalstu."

25 augusts 2025, 11:26
