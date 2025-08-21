Miris bijušais apustuliskais nuncijs Polijā arhibīskaps Jozefs Kovaļčiks
Silvija Krivteža - Vatikāns
No 2010. līdz 2014. gadam Jozefs Kovaļčiks vadīja Gņeznas arhidiecēzi, kas ir Polijas primasa sēdeklis. Viņš bija viens no svētā Jāņa Pāvila II vistuvākajiem līdzstrādniekiem. Kovaļčiks izveidoja Polijas militāro ordinariātu, 1993. gadā parakstīja Konkordātu starp Apustulisko Krēslu un Poliju, veica diecēžu struktūru reformu.
Jozefs Kovaļčiks dzimis 1938. gada 28. augustā Jadovniku Mokru ciematā, Tarnovas rajonā. 1956. gadā iestājies Olštinas garīgajā seminārā. 1962. gadā iesvētīts par priesteri. Studijas turpinājis Ļublinas Katoļu universitātē, vēlāk Pontifikālajā Gregora universitātē Romā, kur 1968. gadā ieguva Baznīcas tiesību doktora grādu. Strādājis Kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijā. Sadarbojies ar tēva Maksimiliana Kolbes beatifikācijas komiteju.
1978. gada 16. oktobrī par Romas bīskapu tika ievēlēts kardināls Karols Vojtila. 18. oktobrī priesteri Jozefu Kovaļčiku uzaicināja uz Vatikānu, lai valsts sekretariātā izveidotu poļu sekciju. Šo institūciju viņš vadīja 11 gadus.
1989. gada 28. augustā Kastelgandolfo pāvests Jānis Pāvils II nominēja priesteri Kovaļčiku par apustulisko nunciju Polijā, vienlaicīgi paaugstinot viņu par arhibīskapu. Sava kalpojuma moto bija vārdi "Fiat voluntas Tua". Apustuliskā nuncija pienākumus viņš veica vairāk nekā divdesmit gadus.
2010. gada 8. maijā pāvests Benedikts XVI nominēja Kovaļčiku par Gņeznas arhibīskapu.