Pāvests lūdzas par apšaudes upuriem Mineapoles katoļu skolas kompleksā
Silvija Krivteža - Vatikāns
Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina parakstītā līdzjūtības telegramma adresēta Mineapoles arhibīskapam Bernardam Hebdamam. Tajā lasām: "Pāvests Leons XIV ar dziļām skumjām ir saņēmis ziņu par Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanas baznīcā Mineapolē notikušo apšaudi, kuras rezultātā gāja bojā divi bērni un vairāki ievainoti. Svētais tēvs izsaka visdziļāko līdzjūtību un garīgās tuvības apliecinājumus visiem, kurus skārusi šī briesmīgā traģēdija, īpaši ģimenēm, kuras sēro par savu bērnu nāvi".
Novēlot mirušo bērnu dvēseles visvarenā Dieva mīlestībai, Romas bīskaps lūdzas par ievainotajiem, kā arī par neatliekamās palīdzības dienestiem, medicīnas personālu un priesteriem, kuri rūpējas par ievainotajiem un viņu tuviniekiem. "Šajā ārkārtīgi grūtajā laikā Svētais tēvs sniedz savu apustulisko svētību Pasludināšanas katoļu skolas kopienai un Mineapoles arhidiecēzei kā miera, drosmes un mierinājuma solījumu Jēzū Kristū," teikts telegrammā.
Trešdienas rītā bruņots vīrietis iebruka Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanas katoļu baznīcas un skolas kompleksā. Uzbrukuma sekas ir dramatiskas: divi bērni gāja bojā un vēl 14 tika ievainoti. Uzbrukuma motīvs joprojām nav zināms. Šajā skolā tikai pirmdien pēc vasaras brīvlaika sākās jaunā mācību gada pirmā nedēļa. ASV mediji vēsta, ka šāvējs bijis 23 gadus vecais Robins Vestmans. Pagaidām nav skaidrs viņa motīvs.
Apšaude notikusi pie skolas esošajā baznīcā rīta dievkalpojuma laikā. Uzbrucējs caur baznīcas logiem šāvis uz bērniem, kas sēdējuši baznīcas solos. Viņš bija bruņojies ar vairākiem šaujamieročiem.