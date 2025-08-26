Jeruzalemes patriarhāti ir izdevuši kopīgu deklarāciju par situāciju Gazā
Inese Šteinerte - Vatikāns
Pēc tam, kad Izraēlas valdība ir paziņojusi par lēmumu uzņemties pilnīgu kontroli pār Gazas pilsētu, mediji informē par to, ka tiek veikta masīva militāra mobilizācija un gatavošanās ofensīvai. Tiek ziņots, ka vairāki simti tūkstošu Gazas pilsētas civiliedzīvotāju, to skaitā kristiešu, tiks evakuēti un pārvietoti uz Gazas joslas dienvidiem. Jau ir izdotas pavēles par vairāku pilsētas kvartālu atbrīvošanu no iedzīvotājiem. Vēl pirms izziņotās militārās operācijas sākuma notiek bombardēšana un mirst cilvēki.
Deklarācijā teikts, ka jau kopš pirmās kara dienas, Svētā Porfīrija grieķu pareizticīgo un Svētās Ģimenes latīņu rita kompleksi ir kalpojuši kā patvērums simtiem mierīgo iedzīvotāju, to skaitā sirmgalvju, sieviešu un bērnu. Latīņu rita kompleksā jau daudzus gadus tiek uzņemti invalīdi, kurus aprūpē Žēlsirdības misionāru māsas. Tāpat kā pārējiem Gazas pilsētas iedzīvotājiem, arī šeit patvērumu radušajiem nāksies izlemt, ko darīt. To vidū, kuri ir patvērušies šajos kompleksos, daudzi ir novājināti un slimi, tāpēc atstāt Gazas pilsētu un bēgt uz dienvidiem, tiem nozīmētu pakļaušanu nāvei. Tāpēc, priesteri un māsas ir nolēmuši palikt un turpināt rūpēties par tiem, kuri atrodas abos kompleksos.
“Nezinām, kas tieši notiks – ne tikai ar mūsu kopienu, bet ar visiem iedzīvotājiem,” teikts Jeruzalemes patriarhātu kopīgajā paziņojumā. “Varam tikai atkārtot to, ko jau esam teikuši: “Nevar būt nākotnes, kas balstīta uz nebrīvi, palestīniešu izkaisīšanu un atriebību. Vēlamies atbalsot vārdus, ko pirms dažām dienām teica pāvests Leons XIV, ka “ir jārespektē visas tautas, arī vismazākās un vājākās. Spēcīgajiem ir jārespektē viņu identitāte un tiesības, jo īpaši tiesības dzīvot savā zemē; un neviens nedrīkst tās piespiest doties trimdā” (Uzruna Čagosas bēgļu apvienībai 23.08.2025).
Piespiedu trimda ir netaisnīga – atgādināts Jeruzalemes latīņu un grieķu pareizticīgo patriarhātu paziņojumā. Tajā izskan aicinājums izbeigt šo vardarbības spirāli, izbeigt karu un prioritāti piešķirt cilvēku kopējam labumam. “Nekas nevar attaisnot civiliedzīvotāju turēšanu ieslodzījumā, vai par dramatisku apstākļu ķīlniekiem. Ir laiks, lai visu karā iesaistīto pušu ģimenes, kas tik ilgi ir cietušas, varētu uzsākt atveseļošanos ceļus,” lasām kopīgajā deklarācijā.
Jeruzalemes kristīgo kopienu vadītāji vēršas pie starptautiskās kopienas, lai tā ar aktīvu rīcību palīdz izbeigt šo bezjēdzīgo un destruktīvo karu, un lai izkaisīto ģimeņu locekļi un izraēliešu ķīlnieki atgrieztos mājās. Noslēgumā izskan aicinājums lūgties, lai atgrieztos sirdis, lai cilvēki staigātu taisnības un dzīvības ceļus Gazā un visā Svētajā Zemē.