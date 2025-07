"Svētais tēvs, mēs slīkstam" – Klusā okeāna bīskapu konferences prezidents tiekas ar Leonu XIV

Hagātņas, Guamas Teritorijā, arhibīskaps Raiens Himeness Vatikāna medijiem pastāstīja par savu nesen notikušo sirsnīgo tikšanos ar pāvestu Leonu XIV, kā arī par izaicinājumiem un priecīgiem mirkļiem Klusā okeāna reģionā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Tikšanās un pallijs

Svētdien, 29. jūnijā, Svētā Pētera bazilikā Romas bīskaps pasniedza pallijus 54 arhibīskapiem metropolītiem, tostarp Hagātņas arhibīskapam Raienam Himenesam. 53 gadus vecais arhibīskaps, kura dzimtā puse ir Filipīnas, vada Klusā okeāna Bīskapu konferenci (CEPAC), kas ir lielākā bīskapu konference teritoriālās platības ziņā. Tā aptver 17 diecēzes, jurisdikcijas un misijas no Guamas līdz Tahiti.

Loģistikas grūtības

"Tas ir ļoti daudzveidīgs reģions," intervijā Vatikāna medijiem stāsta arhibīskaps Himeness. Pastorālais darbs Klusā okeāna salās rada nopietnas grūtības. Lidojumi starp salām, pat relatīvi tuvām, var būt ļoti dārgi, un bīskapi tiekas tikai reizi divos gados. Hagātņas arhibīskaps pieminēja gadījumu ar kādu bīskapu, kurš bieži neieradās uz CEPAC sanāksmēm, jo pietrūka naudas ceļošanai. Tāpat ir problēmas ar tiešsaistes komunikāciju.

Klimata pārmaiņas un migrācija

Klusā okeāna reģiona lielākā problēma ir klimata pārmaiņas: jūras līmeņa celšanās, temperatūras palielināšanās un arvien ekstremālāki laikapstākļi. Arhibīskaps Raiens Himeness atcerējās, ka tieši pirms tikšanās ar pāvestu Leonu XIV viņš saņēma ziņu no kolēģa: "Lūdzu, pasaki Svētajam tēvam, ka mēs slīkstam." Klimata pārmaiņas un migrācija bija sarunas ar pāvestu galvenās tēmas. Klusā okeāna salu iedzīvotāji ir spiesti emigrēt uz Austrāliju: no vienas puses, viņi vēlas saglabāt savas mājas, bet no otras puses, viņu dzimtene lēnām pazūd zem ūdens.

Krāsas un skaistums

Arhibīskaps pauda prieku par pirmiedzīvotāju - čamorri klātbūtni Guamā. Viņš norādīja, ka vietējā Baznīca izceļas ar savu unikalitāti – tā svin "garas, neparasti skaistas un neparasti krāsainas" liturģijas. Pēc pallija saņemšanas arhibīskapam Himenesam bija iespēja personīgi aprunāties ar pāvestu Leonu XIV, kurš viņam teica: "Jums ir daudz izaicinājumu un grūtību, bet ziniet, ka Dievs vienmēr ir ar jums".