Svētās Zemes kustods: karš sasniedzis Jeruzalemes sirdi

Nav vajadzīgas raķetes, lai izraisītu paralīzi – pietiek ar bailēm un tukšo ielu klusumu. "Šobrīd mēs atrodamies situācijā, kas liek mums aizturēt elpu, jo nav zināms cik daudz raķešu Irāna plāno izmantot," – saka Svētās Zemes franciskāņu kustodijas vadītājs Frančesko Pattons, komentējot dramatisko situāciju Tuvajos Austrumos pēc Izraēlas un Irānas konflikta uzliesmojuma.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Franciskāņu tēvs aicina starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai novērstu bruņotu agresiju.

Miera vietā vardarbības eskalācija

Sarunā ar aģentūru SIR tēvs Frančesko Pattons neslēpj savu vilšanos par pasaules līderu attieksmi un viņu reālās darbības trūkumu miera labā. "Tā vietā, lai mazinātu spriedzi, tika pieļauta eskalācija, palielinot karu skaitu pasaulē, uzsākot jaunu karu, nevis izbeidzot kādu no esošajiem," viņš norāda. Svētās Zemes kustods pauž bažas, ka situācija var iziet no kontroles. "Kad uguns ir aizdedzināta, to vairs nevar apturēt. Pietiek ar vienu vēja pūtienu, lai liesmas pagrieztos vienā vai citā virzienā, bez jebkādas kontroles,” atzīst tēvs Pattons.

Kara ēna Jeruzalemes sirdī

Franciskāņu tēvs stāsta par ikdienas dzīvi spriedzes un baiļu pārņemtajā Jeruzalemē. "Pilsētā valda briesmīga atmosfēra: uz ielām nav neviena, veikali, iestādes un skolas ir slēgtas. Karavīri un policisti ir visur, arī pie ieejas Vecpilsētā. Raudu siena ir noslēgta, tāpat arī Kristus kapa bazilika un Svētnīcas kalns. Ir aizliegtas jebkādas pulcēšanās un demonstrācijas," stāsta tēvs Pattons. Pēc viņa teiktā, tas liecina, ka karš nemaz nav tik tālu un tā sekas cieš arī Izraēlas iedzīvotāji. Nav iespējams nepamanīt upuru skaita palielināšanos un postījumus, viņš piebilda.

Lūgšana un atbildība

13. jūnijā, svētā Antona svētku dievkalpojumā, tēvs Frančesko Pattons norādīja uz garīgo ieroci, kas ir lūgšana. "Mēs joprojām ticam tās efektivitātei. Mēs intensīvi lūdzām svēto Antonu, lai mūs sargā, kā to darīja pagātnē, un lai sargā šīs zemes iedzīvotājus. Mēs lūdzām, lai pēc šīs tumšās nakts dod mums žēlastību turpināt savu misiju," teica Svētās Zemes kustods.

Vilšanās par vadītājiem

Franciskāņu tēvs Pattons izteica stingru pamudinājumu starptautiskajai kopienai. Viņš uzsvēra, ka visiem vajadzētu no jauna "izmeklēt savu sirdsapziņu, sākot ar tiem, kas sēž ANO. Visiem vajadzētu vēlreiz izlasīt ANO hartu, kuru viņi ir parakstījuši, un uzdot sev jautājumu, kāpēc vardarbības loģika sāk pilnībā aizstāt dialoga un sarunu loģiku, pat ja miera sarunas ir grūtas". Pēc viņa domām, ja netiks pārtraukts bruņotā konflikta ceļš, tad tas var izraisīt nevis "trešo pasaules karu pa daļām", kā savulaik bija teicis pāvests Francisks, bet reālu "globālu trešo pasaules karu".