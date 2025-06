Svētās Terēzes no Lizjē relikviju svētceļojums ASV

Amerikas Savienoto Valstu katoļi šoruden varēs pagodināt 19. gadsimtā dzīvojušās Karmela ordeņa māsas, Baznīcas doktores, svētās Terēzes no Lizjē relikvijas. Relikviju svētceļojums aptvers 10 štatus.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Kā vēsta "Catholic Weekly" - "Katoļu nedēļas žurnāls", svētās Terēzes no Bērna Jēzus relikvijas no 1. oktobra līdz 8. decembrim svētceļos pa ASV, apstājoties vairāk nekā 30 vietās, tostarp ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Svētceļojums notiks svētās Terēzes no Lizjē kanonizācijas 100. gadadienas un pāvesta Franciska pasludinātā Cerības jubilejas gada ietvaros.

Kā norāda pasākuma organizatori, no 1. oktobra līdz 8. decembrim Baznīcas doktores relikvijas ceļos pa Mičiganas, Kalifornijas, Teksasas, Viskonsinas, Floridas, Vašingtonas un citiem štatiem. Relikviju svētceļojums sāksies svētās Terēzes no Bērna Jēzus liturģiskās piemiņas dienā un noslēgsies Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētku dienā.

"Katoļu nedēļas žurnāls" atgādina, ka 1999. gadā svētās Terēzes no Lizjē relikviju svētceļojuma laikā pa Amerikas Savienotajām Valstīm tās pagodināja vairāk nekā miljons cilvēku. Organizatori cer, ka šoreiz ticīgo būs vēl vairāk. "Es ticu, ka šis misiju aizbildnes relikviju svētceļojums ir Dieva žēlsirdīgās mīlestības un Kristus miera zīme. Tas ir debesu pieskāriens zemei," sacīja karmelītu tēvs Donalds Kinnijs, kuru citē "Catholic Weekly" tīmekļa vietne.