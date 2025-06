Kardināls Matjē: karš neko neatrisina. Lūgsimies par sarunu atsākšanu

Teherānas-Isfahānas arhibīskaps kardināls Dominiks Matjē (Dominique Mathieu) komentē konfliktu starp Izraēlu un Irānu: "Es redzu bēgļus, ievainotos, mirušos. Abās valstīs ir daudz upuru. Šis ir gaisa karš, kas ir piespiedis daudzus cilvēkus pamest savas mājas un pārcelties uz drošākām iekšējām teritorijām".

Federiko Pjana – Vatikāns

"Šodien es saskaros ar tiem, kas kļuvuši par upuriem: bēgļiem, ievainotajiem, mirušajiem. Abās valstīs ir daudz civiliedzīvotāju upuru, kas nogalināti gan tīši, gan netīši," saka Teherānas-Isfahānas arhibīskaps, kurš paliek Irānas galvaspilsētā, kas pēdējās dienās ir pakļauta spēcīgai apšaudei.

Šķietama normalitāte

Intervijā Vatikāna medijiem kardināls Dominiks Matjē stāsta, ka pilsētas vienpadsmitajā rajonā, kur viņš pašlaik dzīvo, kara sestajā dienā valda šķietama normalitāte: "Nesen tika atjaunots interneta savienojums, spoži spīd saule, dzirdamas putnu balsis, gaisa temperatūra ir patīkama". Tomēr tas ir tikai šķietamība, jo naktī "pretgaisa aizsardzība ir aktīvāka nekā jebkad agrāk. Patiesībā tas pat nomierina, jo šeit nav ne patvērumu, kur paslēpties, ne sirēnu, kas brīdinātu par raķešu draudiem", saka Irānas katoļu arhibīskaps.

Konflikts bez robežām

Kardināls Dominiks Matjē arī skaidro, ka pašreizējais karš notiek bez tiešām militārām sadursmēm: "Nav kopīgas robežas, kur armijas varētu satikties, tāpēc viss notiek gaisa telpā, kur raķetes un droni cīnās savā starpā - tas būtībā ir asimetrisks konflikts, kurā sistemātiski tiek pārkāptas citu valstu gaisa telpas".

Kopiena bēg

Teherānas-Isfahānas arhibīskaps sarunā Vatikāna medijiem sniedza arī detalizētu un iepriekš nepublicētu informāciju par vietējo kristiešu kopienu, kas "daļēji palika uzbrukumu skartajās teritorijās, savukārt daudzi cilvēki ir pārcēlušies uz drošākām vietām. Pagaidām dažas vēstniecības gaida līdz nedēļas beigām, lai pieņemtu lēmumu par evakuāciju".

Velti izlietas asinis

Arhibīskaps ar bažām pārdomā šī kara bezjēdzību: "Tas nav risinājums," viņš saka ar pārliecību, "būtu labāk, ja abas puses atgrieztos pie mierīgu sarunu galda. Par to mēs intensīvi lūdzam Kungu. Pēdējās dienās esmu piedzīvojis lielu solidaritāti no daudziem cilvēkiem. Es pateicos jums no visas sirds. Mēs lūdzamies par jums, un jūs lūdzieties par mums - vienoti Kristū, kurš izglāba pasauli, izlejot savas asinis. Es vēlos citēt svētā Pāvila Vēstuli efeziešiem, kurā rakstīts, ka Jēzus padarīja abas cilvēces daļas par vienu, nojaucot šķelšanās sienu, tas ir, naidīgumu starp mums," sacīja kardināls Dominiks Matjē.

Tulkoja Silvija Krivteža