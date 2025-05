Ugunsgrēkos Jeruzalemes apkārtnē cietušas arī katoļu kopienas

Ugunsgrēki Izraēlā, jo īpaši tie, kuri aizvadītajā nedēļā izcēlās ap Jeruzalemi, ir skāruši arī katoļu klosterus. Trapistu mūki no Latrunas un Emmausas Nikopoles Svētību kopiena ir starp tām, kas cietušas visvairāk. Kamēr kulta celtnes brīnumainā kārtā ir palikušas neskartas, reliģiskie, kā arī vairāki laji ir zaudējuši mājas. Pilnīgi izpostītas ir klosteru zemes platības.

Inese Šteinerte - Vatikāns

30. aprīļa rītā vairāki ugunsgrēki sākās Neve Šalom pakalnos, kas atrodas tieši iepretim Latrunas trapistu klosterim. Augstā gaisa temperatūra un spēcīgās vēja brāzmas liesmām lika izplatīties sevišķi lielā ātrumā. Pēc Izraēlas valsts autoritāšu norādījuma, ir evakuēti apkārtnes iedzīvotāji, to skaitā reliģiskās kopienas. Trapistu un benediktiešu brāļi un Svētā Jāzepa kongregācijas māsas rada patvērumu Abu Gošā.

Īpaši smagi ir cietusi Emmausas Nikopoles Svētību kopiena. Vakarā, pēc tam, kad ugunsdzēsējiem izdevās daļēji apturēt liesmas, daži kopienas locekļi atgriezās, lai palīdzētu evakuācijas komandām, strādājot līdz pulksten 4 naktī. “Mēs zaudējām visas savas darbnīcas, mūsu priekšnieka rezidenci un pareizticīgo pāra paviljonu, kuri kopā ar mums veica ekumenisko kalpojumu. Viņu māja nodega pusstundas laikā. Par laimi, tika pasargāta ikonu rakstīšanas telpa,” Vatikāna medijiem stāsta māsa Elena Kurilo.

“Emmausā Nikopolē ugunsgrēks sasniedza klostera terasi. Palmas, kas auga ēkas priekšā, nodega pilnībā un vējš atpūta liesmas uz terasi. To izdevās paglābt, pateicoties ugunsdzēsējam, kurš tobrīd atradās mūsu teritorijā. Klosteris tika pasargāts. Mums ir ļoti laimējies, ka uguns neskāra bibliotēku, kas atrodas tieši blakus terasei,” atceras māsa Elena. Viņa piebilst, ka briesmas vēl nav novērstas pilnībā un ugunsdzēsēji turpina darbu netālu esošajā apkārtnē.

Piektdien Latrunas baznīcā notika dievkalpojums, kura dalībnieki pateicās par klostera un Nikopoles svētnīcas nosargāšanu no uguns. Lai arī izpostīta ir liela daļa lauksaimniecības zemes, trapistu brāļi ir gatavi sākt atjaunošanas darbus, cerot uz draugu un labdaru palīdzību. Ugunsgrēks ir aptvēris 24 hektārus lielu platību, uz kuras atrodas jau pieminētie 2 katoļu klosteri. Kā stāsta Jeruzalemes latīņu patriarhāta ģenerālvikārs Viljams Šomali, ugunsdzēsēji rīkojās ātri un savu darbu paveica teicami. Tomēr, joprojām pastāv raizes par to, ka stiprais vējš var atkal izraisīt liesmas. Bīskaps Šomali un bīskaps Markuco apmeklēja ugunsgrēka skartos apvidus. Viņi pauž gandarījumu, ka nelaimē nav cietuši cilvēki.

Emmausas Nikopoles māsas izsaka pateicību par solidaritātes apliecinājumiem. “Rabīns no Gezeras kibuca, kas atrodas 7 kilometru attālumā, ar mums sazinājās un teica, ka varam palikt pie viņiem, ja ir vajadzīga pajumte. Tur tad arī pavadījām vienu nakti,” stāsta māsa Elena. Viņa aicina lūgties un ziedot nodegušo klostera ēku atjaunošanas darbiem. “Mums nav arī elektrības, jo iekārtas ir sadegušas. Ūdens padeve, par laimi, ir atjaunota,” saka Emmausas Nikopoles klostera iemītniece. Emmausā Nikopolē atrodas nozīmīga svētvieta, kas kopš 1993. gada ir uzticēta Svētību kopienai. Tā ir 1973. gadā Francijā dibināta katoļu harizmātiskā kopiena, kurā ietilpst laji, priesteri, ģimenes, kā arī reliģiskie brāļi un māsas.

Ugunsgrēku dēļ tiek pārkārtota Ein Keremas slimnīca Jeruzalemē. No tās ir izvesti pacienti, kas nav kritiskā stāvoklī, lai uzņemtu ievainotos un tos, kuri smagi cietuši no dūmu ieelpošanas. Evakuēta ir arī Izraēlā pazīstamā “Channel 12” televīzijas studija. 1. maijā, kas Izraēlā ir valsts neatkarības svētki, tika atcelti visi svinību pasākumi. Saskaņā ar vietējo mediju informāciju, no savām mājām evakuēti ir ap 7 tūkstoši iedzīvotāju. Pagaidām ugunsgrēku izcelsme nav noskaidrota, tiek pieļauts, ka tie ir izraisīti ar nolūku. Tikmēr, pēc Izraēlas autoritāšu lūguma, tai palīgā steidzas ugunsdzēsēju un glābēju vienības no Itālijas, Lielbritānijas, Francijas, Čehijas, Zviedrijas, Argentīnas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas, Azerbaidžānas, Horvātijas un pat Ukrainas. Ukraina gatavojas nosūtīt lidmašīnu, lai dzēstu liesmas.