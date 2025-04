Malaizija: Lieldienu vigīlijā tiks nokristīti vairāk nekā 2000 cilvēku

Malaizijā Kristus Labā vēsts katru gadu piesaista daudzus jaunus cilvēkus, kuri vēlas saņemt Kristības sakramentu. Kā informē aģentūra Fides, atsaucoties uz oficiālo vietējās Baznīcas ziņojumu, Malaizijas katoļu kopienai pievienosies vairāk nekā 2000 jaunu cilvēku. Kristības notiks Kristus augšāmcelšanās svētku vigīlijā, 19. aprīļa vakarā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Saņemt Kristības sakramentu gatavojas 1047 katehumeni no Malajas pussalas un līdzīgs skaits arī no Borneo salas. Lielā gavēņa laikā viņi veica tā saukto "izvēles rituālu" - liturģisku ceremoniju, kas ietver katehumenu oficiālu uzņemšanu Baznīcā. Kajangas pilsētā (Kualalumpuras arhidiecēze) šāds rituāls notika Svētās Ģimenes baznīcā. Tajā piedalījās 549 katehumeni. Svēto Misi svinēja arhibīskaps Julians Leovs Bengs Kims, kurš atgādināja par notiekošā Jubilejas gada tēmu "Cerības svētceļnieki", mudinot katehumenus augt svētumā. "Mēs visi esam izredzēti, Dieva izvēlēti, lai kļūtu par daļu no Viņa tautas," sacīja arhibīskaps Kims.

Malakas-Johoras diecēzē 281 katehumens no 17 draudzēm uz līdzīgu rituālu pulcējās Svētās Sirds katedrālē. Viņus uzrunāja bīskaps Entonijs Bernards Pols, kurš uzsvēra, cik svarīgs ir sagatavošanās ceļš kristībām, un mudināja viņus "uzmanīgi klausīties Dieva balsī". Bīskaps norādīja, ka Dieva balss "ir maiga, aicinoša un uzmundrinoša. Dieva sapnis ir, lai mēs būtu vienoti ar Viņu, lai mēs būtu vienoti Viņā - kā viena tauta".

Malajas pussalas Panangā sapulcējās 156 katehumeni no ziemeļu salu dekanātiem un 61 katehumens no Perakas štata. Dievkalpojumu vadīja kardināls Sebastians Francis. Viņš mudināja jauniešus "pieņemt cerības prieku", sekojot tādu personību piemēram, kā svētīgais Karlo Akutis, kura šā gada 27. aprīlī tiks pasludināts par svētu.

Savukārt Borneo šajās Lieldienās tiks nokristīti 1125 katehumeni no dažādām Kota Kinabalu arhidiecēzes draudzēm. Katehumenāta perioda noslēgumā arhibīskaps Džons Vongs Soo Kau atzinīgi novērtēja viņu nodomu pievienoties Katoļu Baznīcai. Arhibīskaps paziņoja, ka viņi ir gatavi Lieldienu naktī pabeigt šķīstīšanas un apgaismības periodu, kas ir pēdējais, sagatavošanās posms, lai saņemtu iniciācijas sakramentus - Kristību, Euharistiju un Iestiprināšanu.