Romā ieradīsies Fatimas Dievmātes statuja

Evaņģelizācijas dikastērijs dara zināmu, ka šī gada 12. oktobrī Svētā Pētera laukumā Romā būs klātesoša Fatimas Dievmātes oriģinālā statuja.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Mariāniskās dievbijības Jubilejā, visas pasaules ticīgajiem pazīstamā statuja no Fatimas tiks atvesta uz Vatikānu, lai bagātinātu Svētās Mises svinības. Ieeja Svētā Pētera laukumā būs par brīvu un nav paredzētas arī ieejas biļetes. Pierakstīšanās dalībai šajā Jubilejas gada pasākumā jau ir sākusies un tā noslēgsies 10. augustā.

Tā būs jau ceturtā reize, kopš Fatimas Dievmātes statuja atstāj svētnīcu, lai ierastos Romā. Pirmoreiz tā šeit pabija 1984. gadā Pestīšanas ārkārtējā Jubilejā, kad svētais Jānis Pāvils II konsakrēja pasauli Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Otrreiz Dievmātes attēls kristietības galvaspilsētu apmeklēja 2000. gada Jubilejā, bet trešoreiz 2013. gada oktobrī Ticībai veltītajā gadā.

“Fatimas Dievmātes iemīļotās oriģinālās statujas klātbūtne katram ļaus izjust Jaunavas Marijas tuvību,” apliecina Evaņģelizācijas dikastērija proprefekts Rino Fizikella. “Runa ir par vienu no visas pasaules kristiešiem visnozīmīgākajām mariāniskajām ikonām, kuri, kā atzīmē pāvests Francisks Jubilejas gada bullā “Spes non confundit”, to godina kā vismīļāko no visām mammām, kura nekad nepamet savus bērnus,” saka arhibīskaps Fizikella. Patiešām, Fatimā Jaunava Marija trim mazajiem ganiņiem teica to, ko turpina teikt katram no mums, proti: “Es tevi nekad neatstāšu. Mana Bezvainīgā Sirds būs tavs patvērums un ceļš, kas tevi aizvedīs līdz Dievam.”